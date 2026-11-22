L’Iran sta già perdendo una battaglia molto più concreta rispetto a qualche missile lanciato sul Golfo Persico: quella di cassa. Entro metà dicembre il blocco navale americano rischia di prosciugare del tutto i dollari che arrivano dalle esportazioni di greggio.

Nelle ultime settimane sono circolate voci su nuovi attacchi falliti di Teheran contro basi americane. Le fonti verificabili, però, raccontano un’altra storia.

Gli unici lanci missilistici diretti risalgono al giugno 2025, quando le Guardie della Rivoluzione avviarono l’operazione “Annuncio della Vittoria” contro la base di Al Udeid in Qatar e quella di Ain al-Asad in Iraq.

Il precedente del 2025: una risposta calcolata

Quel raid fu una risposta ai bombardamenti americani sui siti nucleari iraniani, ma fu gestito come una sorta di conflitto controllato. I numeri parlano chiaro: la difesa aerea del Qatar intercettò quasi tutti i missili e non ci fu nessuna vittima tra i soldati statunitensi.

Ancora più interessante è il retroscena diplomatico. Teheran aveva avvisato Washington in anticipo, permettendo di mettere al sicuro uomini e aerei. Una mossa studiata per salvare la faccia davanti all’opinione pubblica interna senza scatenare una guerra totale.

Oggi, però, lo scontro si è spostato dal cielo ai porti e e al flusso di denaro che alimenta questi stati e che il blocco, dichiarato, o meno, sta azzerando.

La guerra economica e il buco nel bilancio

Quando il presidente iraniano Masoud Pezeshkian parla di “guerra economica silenziosa“, non usa una figura retorica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivendicato a novembre 2026 risultati definiti “devastanti”, spiegando che il blocco navale statunitense sta strozzando le forniture petrolifere iraniane al punto da rendere superfluo un intervento militare su vasta scala.

Le ricadute pratiche sono pesantissime. Con gli acquirenti cinesi che pagano a uno o due mesi dalla consegna, l’interruzione dei carichi porterà a un probabile azzeramento delle entrate petrolifere già a metà dicembre.

Il governo di Teheran ha quindi preparato un bilancio d’emergenza basato su due scenari: la tenuta del blocco o un suo allentamento, ma in economia i miracoli non esistono, soprattutto perché qui non si parla di moneta, di carta, ma di risorse che sono comprate con questa carta. Se mancano le entrate in valuta estera, lo Stato ha solo due strade:

tagliare stipendi, pensioni e sussidi sociali, facendo esplodere la povertà;

chiedere soldi alla propria banca centrale, stampando moneta e alimentando una spirale di prezzi fuori controllo.

Il risultato si vede già nei mercati: il crollo della valuta locale sta spingendo in alto l’inflazione e rendendo i beni alimentari sempre più cari per i cittadini comuni. Ormai si sfiorano 300.000 Toman iraniani per un singoldo Euro ai cambi ufficiosi, contro un cambio di 221.000 ai cambi ufficiali.

L’Iran pare intento giocare a far finta di violare il blocco con una misteriosa petroliera “Khat Shekan” che però, in realtà, non esiste ed è un finto bersaglio che usa un AIS da un’altra nave. Un gioco di comunicazione, un un falso bersaglio. Chi volesse violare il blocco spegnerebbe il trasponder.

BREAKING: Iran appears to be making its first attempt to break the U.S. naval blockade, with an oil tanker named “Khat Shekan” — literally meaning “Line-Breaker” — sailing through the Strait of Hormuz toward the Gulf of Oman. AIS data shows a draught of 22.5 meters, consistent… pic.twitter.com/MoLoPdfzBv — The Hormuz Report (@HormuzReport) November 21, 2026

Nucleare e pressioni: due strade per il futuro

Sul fronte nucleare regna l’incertezza. L’intelligence statunitense sostiene che la capacità di arricchimento iraniana sia stata colpita duramente, ma il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha messo un punto fermo: i circa 400 chilogrammi di uranio arricchito al 60% resteranno in Iran. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), intanto, non riesce a verificare dove si trovi parte di questo materiale.

Lo scenario dei prossimi mesi dipende dallo scontro tra due linee opposte:

Attore Obiettivo principale Strumento preferito Israele (Netanyahu) Colpire subito prima che Teheran ricostruisca le sue capacità militari e sviluppi armi chimiche o biologiche Raid aerei rapidi e decisi Stati Uniti (Trump e Rubio) Ottenere un accordo permanente senza aprire una nuova lunga guerra in Medio Oriente Blocco navale, sanzioni e pressione economica Paesi del Golfo (Qatar, Arabia Saudita) Evitare destabilizzazioni e proteggere commerci ed energia Mantenimento dello status quo e frenata militare

Donald Trump ha spiegato di non avere fretta e di voler valutare le prossime mosse senza farsi trascinare in un conflitto immediato, tenendo conto anche della contrarietà degli alleati del Golfo. Resta però l’avvertimento di Washington: se Teheran supera le linee rosse, l’opzione militare torna sul tavolo. Nello stesso tempo però missili sono stati lanciati contro le basi USA nel Golfo, anche se senza risultati , e questo difficlmente non provocherà una reazione USA, anche se limitata

Nel breve periodo una guerra su larga scala appare quindi poco probabile. Molto più realistico è un lento logoramento finanziario del regime, con il rischio costante che un incidente locale faccia saltare questo fragile equilibrio.