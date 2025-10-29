Oil India non riesce a incassare gli utili dai giacimenti russi, a causa delle sanzioni

Oil India Limited (OIL), la società statale di prospezione petrolifera e gasifera, ha 300 milioni di dollari in dividendi derivanti dalle sue partecipazioni nei giacimenti petroliferi russi bloccati nelle banche russe e impossibili da prelevare, a causa delle sanzioni statunitensi della scorsa settimana che hanno colpito i giacimenti gestiti da Rosneft.

Le sanzioni statunitensi contro JSC Vankorneft e Taas-Yuryakh Neftegazodobycha LLC (LLC TYNGD), di cui Rosneft detiene poco più del 50%, hanno complicato i trasferimenti di fondi, ha dichiarato martedì il presidente di Oil India, Ranjit Rath, a Reuters .

OIL sta valutando le opzioni legali per sbloccare i dividendi, ha aggiunto Rath.

Le sanzioni statunitensi della scorsa settimana nei confronti dei due principali produttori russi, Rosneft e Lukoil, includevano sanzioni nei confronti di una serie di controllate delle società, tra cui JSC Vankorneft e TYNGD.

OIL, insieme ad altre due compagnie petrolifere statali indiane, IOCL e BPRL, ha acquisito nel 2016 una partecipazione del 23,9% in JSC Vankorneft attraverso una società veicolo con sede a Singapore, Vankor India Pte Ltd.

Le stesse società indiane hanno anche acquistato nello stesso anno una partecipazione del 29,9% in LLC TYNGD attraverso un’altra società veicolo con sede a Singapore, Taas India Pte Ltd.

Ora le sanzioni stanno complicando il prelievo dei dividendi per le società indiane che partecipano a iniziative di produzione nei giacimenti petroliferi russi.

Le sanzioni statunitensi contro la Russia stanno complicando anche l’approvvigionamento di petrolio greggio dell’India.

Le raffinerie indiane, che importano dalla Russia circa un terzo di tutto il loro greggio, stanno cercando affannosamente fonti di approvvigionamento alternative e chiarezza sulle sanzioni che entreranno in vigore il 21 novembre.

Si prevede che Reliance Industries, la principale raffineria privata indiana, interromperà l’importazione di greggio nell’ambito di un accordo a lungo termine con il gigante petrolifero russo Rosneft, ora soggetto a sanzioni.

Reliance Industries, uno dei maggiori clienti di Rosneft in India, si è rivolta al mercato spot per le forniture di petrolio greggio.

Secondo quanto riferito, le raffinerie indiane hanno sospeso i nuovi ordini di greggio russo. L’industria della raffinazione nel secondo maggiore acquirente di greggio della Russia dopo la Cina attende chiarimenti dal governo su come navigare nel nuovo contesto delle sanzioni statunitensi, ha riferito martedì Reuters, citando fonti anonime.

Domande & Risposte

1. Perché l’India ha investito in giacimenti petroliferi russi?

L’India ha una fame cronica di energia ed è uno dei maggiori importatori di petrolio al mondo. Gli investimenti del 2016 in JSC Vankorneft e LLC TYNGD facevano parte di una strategia di lungo termine per la sicurezza energetica. Acquisendo partecipazioni in giacimenti produttivi, Nuova Delhi mirava a garantirsi non solo l’accesso fisico alle risorse (equity oil), ma anche un flusso di dividendi stabile, diversificando le proprie fonti di approvvigionamento e riducendo la dipendenza dal volatile mercato mediorientale.

2. Cosa dicono esattamente queste nuove sanzioni statunitensi?

Le sanzioni della scorsa settimana hanno ampliato la lista delle entità russe colpite, includendo specifiche controllate di Rosneft, come Vankorneft e TYNGD. Queste misure non bloccano solo le transazioni dirette con queste società, ma complicano enormemente qualsiasi trasferimento di fondi che le coinvolga. Anche se le partecipazioni indiane sono di minoranza, i dividendi generati da queste controllate finiscono “intrappolati” nel sistema bancario russo, poiché le banche internazionali (e quelle indiane con esposizione negli USA) temono di incorrere in sanzioni secondarie se facilitano tali trasferimenti.

3. Quali sono le conseguenze per l’economia indiana oltre ai dividendi bloccati?

Il blocco dei 300 milioni è solo la punta dell’iceberg. Il vero problema è l’approvvigionamento. L’India importa circa un terzo del suo greggio dalla Russia, spesso a prezzi scontati. La sospensione dei nuovi ordini costringerà le raffinerie indiane a cercare fornitori alternativi sul mercato spot globale. Questo significa quasi certamente pagare il petrolio a un prezzo più alto, con conseguente aumento dei costi per l’energia, potenziale inflazione interna e un peggioramento della bilancia commerciale del Paese, che dovrà spendere più valuta pregiata per lo stesso quantitativo di greggio.