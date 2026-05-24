La trappola perfetta: come smartphone e welfare stanno “Cancellando” una generazione di lavoratori e l’Economia britannica

Se pensavate che il problema principale dell’economia britannica post-Brexit fosse la burocrazia doganale, forse dovreste guardare dentro le stanze dei ragazzi. Il Regno Unito è sull’orlo di quella che un nuovo, esplosivo rapporto governativo definisce senza mezzi termini una “catastrofe economica“. I colpevoli? Una combinazione letale e per certi versi inedita: i social media e il welfare state.

A lanciare l’allarme è Alan Milburn, ex ministro della Salute dell’era Blair, incaricato dall’attuale premier Keir Starmer di redigere una revisione ufficiale per comprendere un’anomalia statistica che sta prosciugando le risorse nazionali. I numeri dell’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS) sono impietosi: la disoccupazione giovanile ha toccato il 16,2% nel primo trimestre dell’anno, il livello più alto da oltre un decennio. Attualmente, ci sono circa 946.000 giovani tra i 16 e i 24 anni classificati come NEET (Not in Education, Employment, or Training). Quasi un milione di braccia e menti sottratte alla forza lavoro.

La “Bedroom generation” e il cortocircuito digitale

Milburn ci tiene a precisare che non ci troviamo di fronte a una generazione di fannulloni o, per usare un termine ormai consunto, a dei fragili “fiocchi di neve” (Snowflakes). L’ironia amara è che abbiamo di fronte ragazzi le cui potenzialità sono state letteralmente “ricablate” dall’esposizione continua all’ecosistema digitale.

Il rapporto parla esplicitamente di una Bedroom Generation, una generazione da camera da letto. Le indagini condotte per lo studio rivelano una routine inquietante: giovanissimi che scorrono compulsivamente i feed dei social media fino alle 3 del mattino. Questo isolamento iper-connesso sta generando una vera e propria epidemia di inattività, caratterizzata da:

Un’ondata di depressione, ansia sociale e neurodiversità.

Alterazione profonda dei ritmi del sonno.

Gravi cali della soglia di concentrazione.

Il risultato pratico è un deterioramento funzionale che rende l’inserimento nel tradizionale mondo del lavoro un ostacolo psicologico insormontabile. L’ansia li blocca, e la cosiddetta quitting culture fa il resto: molti giovani sperimentano il “picco di dopamina” della nuova assunzione, per poi annoiarsi rapidamente e licenziarsi poco dopo.

Il fallimento del Welfare State e il “Mismatch” educativo

Ma la dipendenza da smartphone è solo una faccia della medaglia. Il vero catalizzatore di questo disastro macroeconomico è il sistema dei sussidi pubblici. Secondo Milburn, l’attuale architettura del welfare britannico è stata disegnata per “un’era differente” e oggi, invece di fungere da trampolino verso l’occupazione, agisce come una trappola dorata.

Il sistema trattiene i giovani nell’inattività, disincentivando la ricerca attiva di un impiego e accomodandoli in una condizione di dipendenza dallo Stato. Sorprendentemente, non si tratta solo di giovani ai margini: i dati collaterali al rapporto evidenziano che oltre un terzo di questi NEET possiede buone qualifiche, e circa il 10% è persino in possesso di una laurea. Il cortocircuito risiede dunque anche in un sistema educativo che spinge verso i titoli accademici trascurando l’istruzione tecnica e vocazionale, creando un disallineamento clamoroso tra le competenze richieste dalle aziende e quelle offerte dai giovani.

Le ricadute economiche: un sistema in sofferenza

Dal punto di vista macroeconomico, l’impatto di un milione di giovani inattivi è devastante e duplice:

Shock sull’Offerta di Lavoro: Le imprese britanniche lamentano carenze croniche di manodopera, strozzature che limitano la capacità produttiva nazionale. Senza nuova forza lavoro, il potenziale di crescita strutturale si contrae inevitabilmente. Squilibrio Fiscale e Domanda Inefficiente: Mantenere un tasso di inattività così elevato richiede un esborso massiccio in termini di sussidi. Lo Stato si ritrova a spendere decine di volte in più per mantenere l’inattività rispetto a quanto investa in politiche attive. Gente giovane, capace , viene mantenuto nella disoccupazione a suon di sussidi, quando potrebbe essere impiegata utilmente.

Il governo Starmer (che già in passato ha faticato a far digerire ai suoi stessi parlamentari riforme restrittive sui benefit) si trova davanti a un bivio obbligato. Da un lato, dovrà riformare il sistema di welfare imponendo condizionalità rigorose; dall’altro, dovrà chiedere alle imprese uno sforzo di “cura pastorale” per riabituare questa generazione alla vita d’azienda.

La lezione d’Oltremanica è chiara: sussidiare l’isolamento digitale non è solo un errore sociologico, ma un vero e proprio suicidio economico. Un monito che, guardando ai nostri dati sull’inattività giovanile, l’Italia farebbe bene a non sottovalutare.