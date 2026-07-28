Il gigante dai piedi d’argilla: Nvidia garantisce 250 miliardi a OpenAI per farle comprare i suoi chip

Il settore dell’intelligenza artificiale sta spingendo la finanza tecnologica verso un punto di rottura. Secondo recenti indiscrezioni di stampa, Nvidia starebbe valutando una garanzia finanziaria da ben 250 miliardi di dollari per permettere a OpenAI di prendere in affitto una gigantesca potenza di calcolo.

I fondi servirebbero a coprire i costi di un maxi centro dati da 500 miliardi di dollari in Ohio. Una cifra colossale che riaccende la paura di un’enorme bolla speculativa pronta a esplodere, con il rischio di trascinare verso il basso i mercati finanziari globali.

Il mega impianto da 10 Gigawatt in Ohio

Il progetto fa capo al gruppo giapponese SoftBank e sorgerà nella zona meridionale dell’Ohio. Quando la struttura sarà completata a regime, raggiungerà una capacità produttiva di 10 gigawatt.

Per capire la grandezza dell’opera, parliamo dell’energia generata da circa dieci grandi reattori nucleari, usata solo per far funzionare i server.

Capacità totale: 10 gigawatt di potenza a regime.

10 gigawatt di potenza a regime. Prima fase: 800 megawatt operativi previsti entro il 2028.

800 megawatt operativi previsti entro il 2028. Investimento complessivo: 500 miliardi di dollari.

500 miliardi di dollari. Ruolo di OpenAI: Cliente principale per l’affitto della capacità computazionale.

L’iniziativa punta a creare uno dei centri nevralgici mondiali per l’intelligenza artificiale. Tuttavia, la struttura finanziaria che sorregge l’intera operazione solleva profondi dubbi tra gli analisti.

Il corto circuito del finanziamento circolare

La vera anomalia di questa trattativa risiede nel ruolo di Nvidia. L’azienda non si limita a vendere i propri processori grafici sul mercato. Decide invece di garantire i debiti del suo principale cliente affinché questo possa affittare la potenza di calcolo dove sono installati i chip Nvidia.

Siamo di fronte a una versione tutta particolare di economia circolare. Un produttore presta le garanzie finanziarie ai propri compratori per permettere loro di acquistare i suoi stessi prodotti.

Attore Ruolo nell’operazione Rischio finanziario Nvidia Fornisce la garanzia da 250 miliardi Esposizione diretta se i clienti non pagano OpenAI Prende in affitto i server Dipendenza da debiti e garanzie esterne SoftBank Realizza il data center Rischio di cattedrale nel deserto se cala la domanda

Questo meccanismo crea l’illusione di una domanda infinita e inarrestabile. Le vendite di Nvidia appaiono stellari nei bilanci ufficiali, ma una fetta enorme di questi incassi è sostenuta dalle sue stesse garanzie. Alla fine la società di chip finanzia se stessa e la vendita dei propri prodotti.

Se OpenAI non riuscirà a trasformare questa potenza di calcolo in profitti reali e duraturi, l’intero edificio rischia di crollare, perché nessuno pagherà i rendimenti su questi titoli. Nvidia si ritroverebbe con un’esposizione debitoria spaventosa e con clienti incapaci di saldare i conti.

L’allarme della finanza globale e delle banche centrali

Gli operatori di mercato guardano con crescente ansia a questa dinamica. Molti gestori di fondi evidenziano come il modello di finanziamento circolare nasconda insidie drammatiche per la stabilità complessiva.

Anche le istituzioni finanziarie internazionali hanno lanciato chiari segnali di allarme. La Banca dei Regolamenti Internazionali ha spiegato che un calo improvviso dei profitti attesi nell’intelligenza artificiale potrebbe scatenare un brusco blocco dei finanziamenti.

Un blocco degli investimenti si trasformerebbe rapidamente in una contrazione economica prolungata. Considerata la forte concentrazione delle borse attorno ai titoli tecnologici, un crollo del settore avrebbe ripercussioni severe sui risparmi di milioni di persone.

La spesa per le infrastrutture tecnologiche sta funzionando da carburante per i listini azionari, ma la benzina potrebbe finire presto se i ricavi reali non cominceranno a crescere al ritmo delle spese.

Le ricadute economiche pratiche sui mercati e sulle famiglie

Le conseguenze di questo impianto finanziario non riguardano solo la Silicon Valley o Wall Street. Quando centinaia di miliardi di dollari si concentrano su scommesse ad altissimo rischio, si creano distorsioni concrete nell’economia reale.

In primo luogo, c’è un problema di risorse energetiche. Un impianto da 10 gigawatt assorbe una quantità enorme di elettricità, rischiando di far salire i bollettini energetici per le industrie tradizionali e le famiglie della regione.

In secondo luogo, c’è il rischio di credito. Se i rendimenti effettivi dei software di intelligenza artificiale continuano a rimanere modesti rispetto alle uscite, le banche e i fondi dovranno svalutare i propri crediti, tagliando i prestiti alle imprese sane dell’economia reale.

La prova del nove arriverà con i risultati dei bilanci delle grandi aziende tecnologiche. Servirà a verificare se gli incassi provenienti dai clienti finali stiano davvero aumentando o se l’intero settore stia solo sopravvivendo grazie a un continuo giro di prestito reciproco.