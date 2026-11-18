L’articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168 estende espressamente i poteri di impulso e coordinamento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA) ai procedimenti a carico di minorenni, colmando un vuoto normativo che rendeva incerta l’operatività della Direzione nazionale antimafia (DNA) nelle indagini su minori coinvolti in criminalità organizzata e terrorismo.

L’intervento si articola su due direttrici: la modifica dell’art. 371-bis del codice di procedura penale e l’adeguamento dell’art. 105 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) . La ratio dichiarata nel preambolo del decreto è la «straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave» .

Il nuovo comma 4-ter dell’art. 371-bis c.p.p.

L’art. 371-bis c.p.p. disciplina l’attività di coordinamento del PNAA. Il comma 1 gli attribuisce funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, e ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo; il comma 2 gli conferisce funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali per rendere effettivo il coordinamento delle indagini; il comma 3 elenca gli strumenti operativi, tra cui il collegamento investigativo, le applicazioni temporanee di magistrati, l’acquisizione di informazioni, le direttive per superare contrasti e, al comma 3, lettera h), l’avocazione delle indagini in caso di perdurante inerzia o grave violazione dei doveri di coordinamento .

Il comma 4-ter, introdotto dall’art. 3, comma 1, del d.l. 168/2026, stabilisce che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni» e che «in questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni» . L’effetto è che tutti i poteri già previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis si estendono ai procedimenti minorili, con un interlocutore istituzionale nuovo: non più il procuratore distrettuale presso il tribunale ordinario, ma il procuratore minorile.

La modifica all’art. 105 del Codice antimafia

Il comma 2 dell’art. 3 interviene sull’art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, che disciplina l’applicazione temporanea di magistrati del pubblico ministero per procedimenti di particolare complessità. Le modifiche inseriscono, al primo periodo, le parole «anche quando riguardano minorenni» e, dopo «alle procure distrettuali», le parole «e alle procure minorili»; al quinto periodo, dopo «alla procura distrettuale», aggiungono «e alla procura minorile» . In termini pratici, il PNAA può ora applicare temporaneamente magistrati della DNA e delle DDA non solo alle procure distrettuali, ma anche alle procure minorili, per la trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale o di criminalità organizzata che coinvolgano minori. Si allarga quindi la capacità di indagare della PNAA anche a casi che coinvolgano i minori.

Il contesto delle proteste dell’ottobre 2026

La connessione tra l’art. 3 e gli episodi di disordine pubblico dell’ottobre 2026 non è esplicitata nel testo normativo, ma emerge con chiarezza dai dati di cronaca. Nelle giornate di protesta riconducibili al «Movimento 17 ottobre», le autorità hanno identificato quasi 5.000 persone, fermato 371 individui – di cui 110 minorenni – ed effettuato 9 arresti . A Bologna, 4 minorenni sono stati arrestati e 36 agenti sono rimasti feriti; a Torino, 10 dei 12 fermati erano minorenni . Parallelamente, la Procura di Milano ha indagato Youssef Siher per «istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dall’uso del mezzo informatico», ritenendolo amministratore delle pagine social del movimento .

Questi dati disegnano uno scenario in cui la partecipazione minorile a eventi di piazza con connotazioni organizzative e, in un caso, con un’ipotesi di aggravante terroristica, rende concreto il rischio di frammentazione investigativa tra procure minorili e DNA. Il comma 4-ter interviene esattamente su questo punto: consente al PNAA di esercitare funzioni di impulso e coordinamento anche quando i procedimenti riguardano minori, e l’art. 105 novellato permette di rafforzare le procure minorili con magistrati esperti in materia di terrorismo e criminalità organizzata. La scelta normativa non è quella di trasferire i procedimenti minorili alla DNA, ma di aprire un canale di coordinamento verticale che prima era normativamente incerto .

Osservazioni critiche

La principale obiezione, sollevata in sede di audizione, riguarda la tensione con i principi del processo penale minorile, orientato alla rieducazione e alla specializzazione. L’estensione dei poteri del PNAA ai procedimenti a carico di minorenni non elimina l’autonomia del procuratore minorile, ma introduce una forma di «penetrazione coordinata» che dovrà essere verificata nella prassi, per valutare quale sarà l’effetto sulla sicurezza, ma anche sul procedimento minorile . Il dato normativo, tuttavia, è chiaro: l’art. 371-bis, comma 4-ter, c.p.p. e l’art. 105, comma 1, del d.lgs. 159/2011, come modificati dall’art. 3 del d.l. 168/2026, costituiscono il nuovo quadro di riferimento per il coordinamento investigativo sui minori nei procedimenti per criminalità organizzata e terrorismo, e gli eventi dell’ottobre 2026 ne hanno reso l’attuazione non più rinviabile.