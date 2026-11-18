Professor senatore Monti, non spetta a me fare l’avvocato di Giorgia Meloni e del suo governo. Da responsabile della Direzione economica di Futuro Nazionale, alla presidente del Consiglio contesto innanzitutto la distanza fra ciò che ha promesso agli italiani e ciò che ha realmente fatto a Bruxelles. Proprio per questo, leggendo su Repubblica del 18 novembre il resoconto di Raffaele Ricciardi del suo colloquio con Massimo Giannini, vorrei rivolgerle la domanda che manca. Lei è così sicuro, senatore, che l’agenda europea alla quale vorrebbe legare più strettamente l’Italia sia la ricetta migliore per crescere?

Basta aprire le previsioni che la stessa Commissione europea ha pubblicato il 17 novembre. Per il 2026 Bruxelles stima una crescita dell’1,2% nell’area euro, del 2,3% negli Stati Uniti e del 4,5% in Cina. Per l’Italia prevede appena l’1% quest’anno e lo 0,7% il prossimo. Di fronte a un simile divario, chi da Bruxelles rivolge raccomandazioni ai governi nazionali dovrebbe spiegare anche quali scelte europee hanno funzionato e quali intende correggere.

L’occasione che Meloni ha sprecato

Nel 2022 il centrodestra promise di rivedere il Patto di stabilità per favorire crescita e piena occupazione. Il 29 aprile 2024 il governo Meloni votò in Consiglio a favore delle nuove regole.

E qui mi permetta un ricordo personale. Fra i 76 eurodeputati eletti in Italia, ero l’unico relatore ombra sulla riforma nella Commissione ECON. Il 23 aprile 2024, sei giorni prima del sì del governo in Consiglio, sul testo definitivo del regolamento sul braccio preventivo del nuovo Patto votarono in plenaria a favore soltanto tre eletti in Italia, Lara Comi, Herbert Dorfmann e Marco Zullo. Tutti gli altri partecipanti al voto si espressero contro o si astennero, compresi gli esponenti dei partiti dell’attuale maggioranza. Un segnale trasversale così netto avrebbe dovuto indurre Meloni e, soprattutto, Giorgetti a interrogarsi sulla bontà dell’accordo raggiunto. Meloni e Giorgetti ignorarono quel segnale politico e il governo confermò il proprio assenso. Professore, come concilia l’elogio di Giorgetti con la decisione del ministro di avallare regole che persino gli eurodeputati del suo partito non avevano approvato?

Il 9 novembre 2026 il governo ha ottenuto flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica. Resta il fatto che Meloni, come altri presidenti del Consiglio prima di lei, si è accontentata di chiedere margini entro regole che aveva approvato, quando avrebbe dovuto impegnarsi a modificarle. Eppure la continuità del governo italiano le dava peso. La Germania fatica a rilanciare gli investimenti, per la Francia Bruxelles prevede una crescita di appena lo 0,4% e la Spagna va al voto anticipato il 29 novembre. Quando, se non adesso, Roma avrebbe potuto cercare alleati per dare agli investimenti produttivi uno spazio stabile nei bilanci nazionali? Magari con priorità decise anche a Roma.

Quale riforma, professore?

Lei elogia Giorgetti perché ha garantito stabilità anche a costo di dissentire da Salvini. A scegliere Giorgetti per il Tesoro e a sostenerne le manovre è stata Giorgia Meloni. Le divisioni della sinistra sulla patrimoniale spiegano poco di questa scelta. Quanto alla paura di perdere voti, nel 2023 il governo bloccò, salvo eccezioni, la cessione dei crediti per i nuovi lavori edilizi, con le imprese di costruzione apertamente contrarie. Indichi allora la riforma che Meloni avrebbe sacrificato, la categoria che intendeva proteggere e per quale via quella riforma avrebbe aumentato la crescita. Nell’intervista il movente è chiarissimo. Tuttavia manca il nome della riforma.

Applichiamo lo stesso criterio al suo governo

Nel 2012, l’unico anno solare che lei trascorse interamente a Palazzo Chigi, il PIL reale italiano cadde del 3,1%. Il debito pubblico salì da 1.973 a 2.055 miliardi di euro e il rapporto debito/PIL passò dal 119,1% al 125,8%. Lei ereditò sicuramente una crisi già in corso, ma uno studio della Banca d’Italia attribuisce alle manovre approvate dall’estate 2011, comprese quelle varate prima del suo insediamento, un costo diretto di 1,1 punti percentuali di crescita nel 2012. Gli autori ritengono plausibile che quelle misure abbiano anche contenuto lo spread. Prendo sul serio entrambe le conclusioni. Lei pensa davvero che il bilancio del suo governo la autorizzi a impartire lezioni di crescita a Meloni? Lo 0,6% di crescita italiana nel 2025 è ben poca cosa, ma quel meno 3,1% del 2012 autorizza almeno a chiederle conto del prezzo della sua ricetta.

E veniamo allo spread

Dopo la famosa e discussa lettera di Trichet e Draghi del 5 agosto 2011, l’8 novembre il governo Berlusconi raccolse appena 308 voti sul rendiconto dello Stato. Il 9 lo spread fra BTP e Bund toccò 575 punti e Napolitano la nominò senatore a vita. Berlusconi si dimise sabato 12 e l’ultima chiusura dello spread, venerdì 11, era stata a 456 punti. Proprio Repubblica aveva già titolato «L’effetto Monti abbatte lo spread». Lei doveva ancora giurare e le avevano già attribuito il risultato. Il suo governo ottenne poi la fiducia delle Camere. Ciò che trovo irrituale, in una democrazia parlamentare, è che, mentre un presidente del Consiglio veniva politicamente disarcionato, un differenziale di rendimento fosse trattato come un’investitura per il successore.

Il 16 novembre, giorno del suo giuramento, lo spread chiuse a 519 punti. Vennero subito dopo il «Salva Italia», l’IMU sulla prima casa e la riforma Fornero. A marzo il differenziale scese sotto i 300 punti, ma il 25 luglio 2012, dopo otto mesi del suo governo, tornò a toccare 545 punti. L’indomani Draghi pronunciò a Londra il suo famoso «whatever it takes» e il differenziale chiuse a 473 punti base. A settembre la BCE definì il programma di acquisti condizionati. Gli acquisti di titoli pubblici su larga scala del quantitative easing cominciarono nel marzo 2015. La Banca d’Italia stima che circa metà dello spread di quell’estate riflettesse il timore che l’euro implodesse. Quale ulteriore sacrificio avrebbe potuto chiedere a un pensionato italiano per offrire ai mercati una garanzia che poteva dare soltanto la BCE?

Lei si spinse a ipotizzare che, con Berlusconi ancora al governo, lo spread sarebbe arrivato intorno a 1.200 punti. Mi permetta allora l’ipotesi opposta. Se Francoforte avesse assunto nell’autunno del 2011 lo stesso impegno a difendere l’euro annunciato nel luglio successivo, ci sarebbe stata la stessa urgenza politica di nominarla senatore a vita e affidarle Palazzo Chigi nel giro di una settimana? Forse avrebbe continuato a presiedere la Bocconi. La mia ipotesi ha almeno lo stesso diritto di cittadinanza della sua.

Le successioni meritano un confronto serio

Nell’articolo lei oppone il 4% italiano al 40% che si pagherebbe mediamente all’estero. In Italia il 4% si applica al coniuge e agli eredi in linea retta sulla parte che supera un milione di euro per beneficiario. In Germania, per un figlio, le aliquote vanno dal 7 al 30%. Nel Regno Unito l’aliquota ordinaria è il 40%, ma nel 2023-24 il prelievo medio effettivo sulle sole eredità tassate è stato del 13%. Di quale Paese, di quale patrimonio e di quale erede stiamo parlando? E se quel 4% italiano le sembra tanto inadeguato, perché quando governava lei lo lasciò dov’era e si guardò bene dal modificarlo?

Sugli europeisti che bloccano l’Europa, la prendo in parola

Draghi stima che servano 750–800 miliardi di investimenti aggiuntivi all’anno, pubblici e privati. Letta si chiede come far arrivare i risparmi europei alle imprese. Lei guidava il governo italiano quando firmammo il Fiscal Compact. Quale vincolo cambierebbe oggi per rendere possibili quegli investimenti? Quanto a Vannacci, che lei immagina accanto a Meloni mentre Le Pen governa a Parigi e AfD a Berlino, vedo una contraddizione. Lei stesso attribuisce i veti di oggi a governi che si dichiarano europeisti. Di quali di questi veti dovrebbe rispondere invece Vannacci? E se per i negoziati internazionali suggerisce il canadese Mark Carney, ricordi che il 10 novembre, sull’Ucraina, l’Italia era già al tavolo di Abu Dhabi. Quale mandato potrebbero affidare al premier canadese governi europei che, a suo giudizio, faticano a concordare una linea fra loro?

Il Trattato di Maastricht fu firmato il 7 febbraio 1992, in un mondo ancora in gran parte analogico. Oggi l’economia è digitale e il 3% per il disavanzo e il 60% per il debito restano i valori di riferimento in rapporto al PIL. Un punto di disavanzo può pagare un bonus che si esaurisce in un anno oppure una rete elettrica che servirà per decenni. Nel rapporto deficit/PIL quel punto pesa uguale. Per le imprese e per i nostri figli la differenza è enorme. A Meloni rimprovero di essersi accontentata di chiedere esclusivamente deroghe. A lei, professore, chiedo perché dovremmo considerare ancora adeguate regole che costringono i governi a cercarle.

Vede, senatore Monti, almeno questo ce lo riconosca. Noi di Futuro Nazionale la storia economica italiana la conosciamo bene. E proprio perché la conosciamo, facciamo di tutto per non ripeterne gli errori. Compresi i suoi.