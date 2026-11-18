Gli Stati Uniti hanno appena alzato un nuovo muro tecnologico ed economico che rischia di spaccare in due il mercato globale. Con un tempismo tutt’altro che casuale, a pochissimi giorni dal viaggio di Donald Trump in Cina, Washington ha blindato un’alleanza internazionale per tagliare fuori Pechino dall’intelligenza artificiale e dalle infrastrutture strategiche.

La risposta cinese non si è fatta attendere. Il governo di Pechino ha attaccato duramente il nuovo patto il 16 novembre, appena ventiquattr’ore dopo la firma ufficiale avvenuta a San Francisco.

Il documento si chiama San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity ed è stato siglato il 15 novembre durante il raduno dei fondatori di Pax Silica, voluto dal sottosegretario di Stato per gli Affari economici Jacob Helberg.

Con questa iniziativa gli USA presentano una vera e propria politica di indipendenza nella compomnentistica elettronica avanzata, ovviamente aperta a tutto l’Occidente. Accanto agli Stati Uniti hanno firmato nove Paesi chiave per la finanza, l’energia e l’alta tecnologia mondiale:

Regno Unito e Israele per il quadrante occidentale e mediorientale;

Giappone, Corea del Sud, Australia, India e Singapore per l’area indo-pacifica;

Emirati Arabi Uniti e Qatar, fondamentali per gli enormi capitali e per le risorse energetiche necessarie ad alimentare i data center.

A rendere la mossa ancora più indigesta per la dirigenza cinese c’è un dettaglio politico di enorme peso. All’interno dell’iniziativa Pax Silica siede infatti anche Taiwan in qualità di osservatore. Coinvolgere Taipei, che detiene il monopolio di fatto nella stampa dei microchip più avanzati al mondo, significa toccare il nervo più scoperto di Pechino.

Il testo della dichiarazione evita accuratamente di nominare la Cina, secondo la più classica delle finzioni diplomatiche. Parla però in modo esplicito della necessità di proteggere le tecnologie sensibili da “attori ostili” che potrebbero ottenere vantaggi militari, di spionaggio o una leva di ricatto economico sui firmatari. Difficile pensare che si riferiscano alla Svizzera.

Pilastro del patto Ambiti sottoposti a tutela e controllo Ricaduta economica diretta Tecnologie sensibili Semiconduttori, software, materie prime, macchinari e conoscenze per le filiere tecnologiche Blocco dell’export e restrizioni sui capitali verso Paesi rivali Infrastrutture critiche Porti, reti logistiche, telecomunicazioni, sistemi energetici e piattaforme digitali di gestione Esclusione dei fornitori cinesi dagli appalti fisici e di rete Controllo dei flussi esteri Data center situati in Paesi terzi che utilizzano processori di progettazione statunitense Fine delle triangolazioni per affittare potenza di calcolo all’estero

La reazione del ministero degli Esteri cinese, affidata alla portavoce Mao Ning, ha cercato di fare leva sul principio del libero mercato. Secondo Pechino, l’intelligenza artificiale dovrebbe essere “un bene condiviso dell’umanità” e non bisognerebbe tracciare linee di divisione ideologiche o creare club esclusivi.

Curioso come i richiami al multilateralismo e all’apertura globale arrivino sempre puntuali da chi, per decenni, ha protetto il proprio mercato interno con sussidi di Stato e barriere rigidissime.

Dal punto di vista pratico ed economico, siamo davanti alla fine definitiva del libero scambio nel settore tecnologico. Washington ha capito che la supremazia industriale non si difende con le sole regole del mercato aperto, ma con la politica industriale e il controllo diretto delle filiere fisiche: dai minerali critici fino all’energia elettrica che fa girare i server.

C’è anche una novità lessicale che rivela l’approccio dell’amministrazione statunitense. Nei documenti ufficiali il termine “intelligenza artificiale” è stato sostituito da SI, ovvero Super Intelligenza (Super Intelligence), come stabilito da un ordine esecutivo di settembre. Una nota a piè di pagina precisa quasi con pudore che alcuni partner continuano a chiamarla nel modo tradizionale, ma il segnale di Washington è chiaro: la posta in gioco è il dominio tecnologico assoluto.

Per trasformare le parole in blocchi operativi, la coalizione ha previsto cinque gruppi di lavoro specifici:

politiche a sostegno dell’innovazione interna;

adozione tecnologica nei settori industriali chiave;

cooperazione blindata sulle catene di approvvigionamento;

creazione di porti franchi sicuri e snodi logistici protetti;

sicurezza e tenuta delle reti contro sabotaggi e coercizioni economiche.

Ma il vero colpo di maglio operativo è arrivato nello stesso giorno dal dipartimento del Commercio americano. Il Bureau of Industry and Security ha infatti emanato una regola che chiude la scappatoia più usata dalle aziende cinesi negli ultimi anni.

Finora, non potendo acquistare direttamente i chip americani più potenti a causa dei divieti, molte società di Pechino affittavano potenza di calcolo passando per data center situati in Paesi terzi, magari in Medio Oriente o nel Sud-Est asiatico. Con la nuova norma, anche l’accesso indiretto tramite server esteri viene sbarrato. Avere i grandi fondi arabi di Qatar ed Emirati dentro il patto Pax Silica serve esattamente a chiudere questo rubinetto.

Per l’economia reale, questa frammentazione avrà costi enormi nel breve periodo. Duplicare le catene di fornitura, blindare i porti e rinunciare a fornitori più economici significa spingere verso l’alto i costi di produzione e, di conseguenza, l’inflazione strutturale. Tuttavia, per gli Stati Uniti il calcolo è strategico: meglio pagare di più oggi che dipendere domani da una potenza rivale per far funzionare la propria industria e la propria difesa.

Chi rimane schiacciato nel mezzo, come spesso accade, è l’Europa continentale. Assente al tavolo dei fondatori di San Francisco, il Vecchio Continente rischia di subire le restrizioni americane e le inevitabili ritorsioni cinesi sulle materie prime, senza avere né l’indipendenza energetica né una propria filiera dei semiconduttori.

Tutto questo avviene mentre le valigie diplomatiche sono già pronte. Trump volerà giovedì proprio a Shenzhen, il cuore pulsante della tecnologia cinese, per il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Lì incontrerà Xi Jinping e, secondo quanto annunciato da Pechino, si terrà anche uno storico vertice trilaterale faccia a faccia tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia.

Presentarsi a casa dell’avversario dopo avergli appena chiuso le porte dei mercati tecnologici e dei data center mondiali è il classico metodo negoziale di Trump: alzare la pressione al massimo per trattare da una posizione di forza. Resta da capire se Pechino accetterà il contenimento o se risponderà bloccando a sua volta l’esportazione di terre rare e componenti essenziali per l’industria occidentale.