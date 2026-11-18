Nonostante gli attacchi ucraini alle infrastrutture, Mosca sta registrando ottimi risultati nelle esportazioni. La scorsa settimana la Russia ha caricato oltre 30 milioni di barili di petrolio greggio sulle petroliere, questo anche perché il petrolio è più facilmente lavorato all’estero, fuori dalla possibilità di attacchi dei droni ucraini.

Le 39 petroliere che hanno caricato greggio russo nella settimana terminata il 15 novembre hanno trasportato 30,27 milioni di barili, in aumento rispetto ai 23,6 milioni di barili su 31 navi della settimana precedente, secondo i dati di monitoraggio delle navi di Bloomberg.

Le esportazioni settimanali sono aumentate di 950.000 barili al giorno (bpd) raggiungendo i 4,32 milioni di bpd, il livello più alto da giugno. Su una media di quattro settimane, le spedizioni hanno raggiunto i 3,9 milioni di bpd, il livello più alto dalla fine di luglio e in aumento di 280.000 bpd rispetto al periodo di riferimento precedente.

L’Ucraina ha attaccato 13 raffinerie russe dall’inizio di novembre, secondo quanto riportato martedì da Bloomberg, tra cui l’impianto TAIF-NK a Nizhnekamsk e la raffineria di Ilsky nel sud della Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato domenica che gli attacchi hanno messo fuori uso oltre il 55% della capacità di raffinazione della Russia, sebbene Bloomberg non abbia potuto verificare in modo indipendente tale cifra.

La ripresa degli attacchi ha complicato i piani di Mosca di aumentare la produzione di gasolio nell’ambito dell’accordo siglato a ottobre con Washington. Ancora alla fine di ottobre, gli operatori si aspettavano che le spedizioni di greggio dai porti occidentali della Russia calassero fino a 200.000 barili al giorno a novembre, man mano che le raffinerie aumentavano la lavorazione.

Ora, una quantità maggiore di greggio sta lasciando la Russia non raffinata e lo stesso accordo sul gasolio ha incontrato delle difficoltà. I carichi di gasolio russo destinati agli Stati Uniti non sono riusciti ad attirare acquirenti americani e vengono invece offerti ai distributori in Brasile.

Bisogna però notare che l’aumento delle spedizioni di greggio non si è tradotto nemmeno in maggiori proventi da esportazione. Il valore medio su quattro settimane delle esportazioni russe di greggio via mare è sceso a 2,45 miliardi di dollari a settimana, il minimo delle ultime sette settimane, poiché i prezzi del greggio Urals, fiore all’occhiello della Russia, sono scesi per la quinta settimana consecutiva.

Le spedizioni dirette in Asia, compresi i carichi senza destinazione finale confermata, sono salite a 3,72 milioni di barili al giorno dai 3,42 milioni della settimana precedente. Cina e India rimangono i maggiori acquirenti di greggio della Russia, come è ovvio, vista la dimensione di questi mercati.