Nucleare, Washington lancia la sfida a Russia e Cina: l’alleanza strategica che cambia i mercati dell’energia

Il clima e l’intelligenza artificiale sono solo una comoda e utile giustificazione di facciata. Dietro la massiccia accelerazione americana sul nuovo nucleare si nasconde una feroce e aperta guerra geopolitica. L’obiettivo reale di Washington è azzerare l’export tecnologico di Mosca e Pechino, assumendo il controllo strategico delle forniture energetiche globali nei prossimi decenni.

A margine del recente vertice NATO di Ankara, gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud hanno firmato un Memorandum di cooperazione trilaterale che cambia le regole del gioco. Questo accordo serve ad accelerare la diffusione dei piccoli reattori modulari (SMR) nei paesi terzi, partendo in modo aggressivo dall’area strategica dell’Indo-Pacifico.

L’iniziativa unisce la tecnologia e l’influenza diplomatica degli Stati Uniti con l’enorme capacità costruttiva coreana e la leadership giapponese nella componentistica pesante. Il Dipartimento di Stato americano ha già stanziato i primi 10 milioni di dollari per il programma FIRST, avviando la macchina burocratica e commerciale.

La mossa non si limita all’Asia. È scattata un’offensiva commerciale pesantissima anche in Europa. Il colosso americano GE Vernova, insieme ai partner di Hitachi, Samsung C&T e la polacca SGE, ha siglato un piano per installare i reattori BWRX-300 nel Vecchio Continente, legando la sicurezza energetica degli alleati europei direttamente alla tecnologia di Washington.

L’amministrazione USA sta applicando con estrema decisione gli ordini esecutivi dello scorso anno. Il Dipartimento di Stato ha ricevuto il mandato chiaro di rinnovare o attivare ben 20 accordi di cooperazione nucleare civile, noti come “Accordi 123”. Dal punto di vista economico e politico, questo significa legare a doppio filo le economie degli alleati alla tecnologia energetica d’oltreoceano per i prossimi cinquant’anni.

La filiera del combustibile: miliardi di dollari sul piatto

La vera partita industriale ed economica, tuttavia, non riguarda solo la costruzione delle centrali, ma il controllo totale del combustibile nucleare. Più reattori occidentali si installano nel mondo, maggiore sarà la domanda di uranio arricchito della stessa filiera, escludendo i concorrenti russi e cinesi da un mercato miliardario.

Azienda Coinvolta Ruolo Specifico nella Filiera Supporto Finanziario e Dettagli Operativi Centrus Energy Fornitura di uranio arricchito (LEU) Accordo con la Corea del Sud per l’impianto in Ohio General Matter Vendita di combustibile nucleare Fino a 4,2 miliardi di dollari garantiti dalla US Ex-Im Bank GE Vernova (GEV) Sviluppo e guida consorzi reattori Leader industriale del framework grazie ai legami trilaterali NANO Nuclear Micro-reattori portatili (MMR) Accordo con la coreana DS Dansuk per il sistema KRONOS

La US Export-Import Bank ha già messo sul piatto la cifra enorme di 4,2 miliardi di dollari in Lettere d’Interesse per finanziare le vendite di combustibile di General Matter a Giappone e Corea del Sud. Centrus Energy, dal canto suo, espanderà la produzione nello stabilimento in Ohio, contando sul totale e scontato supporto finanziario del governo federale.

L’accordo strategico tra NANO Nuclear e la coreana DS Dansuk per il sistema di micro-reattori KRONOS dimostra che la partita coinvolge anche la generazione energetica locale e industriale. Questo accordo è molto importante perché dà il via a un nuovo polo energetico mondiale, capace di spostare enormi flussi di capitale dai vecchi canali statali ai nuovi consorzi privati controllati dal blocco alleato.

Le ricadute economiche per i paesi che adotteranno queste tecnologie saranno enormi. Da un lato avranno una maggiore stabilità di fornitura per i settori industriali più energivori, dall’altro accetteranno una dipendenza totale dal dollaro e dalle forniture minerarie controllate dagli americani e dai loro partner asiatici.