Nucleare di nuova generazione: via libera negli USA al reattore Natrium di TerraPower

L’era dei grandi e titanici cantieri nucleari, spesso noti per i ritardi cronici e i costi fuori controllo, sembra cedere il passo a soluzioni molto più agili e tecnologicamente avanzate. Gli Stati Uniti accelerano sull’energia atomica e lo fanno segnando un traguardo storico. La U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) ha infatti approvato la costruzione del reattore Natrium di TerraPower in Wyoming. Si tratta del primo impianto nucleare avanzato su scala commerciale a ricevere un simile via libera negli Stati Uniti. Un traguardo non da poco per l’azienda sostenuta da Bill Gates, ma soprattutto un segnale inequivocabile sulla direzione della politica energetica e industriale americana. Si tratta di un SMR avanzato, cioè un AMR.

Il permesso riguarda l’unità 1 di Kemmerer, che sorgerà strategicamente vicino a una centrale a carbone in via di dismissione. Questa mossa permette di riutilizzare le infrastrutture di rete esistenti e salvaguardare l’occupazione locale. L’impianto dovrebbe diventare pienamente operativo nei primi anni ’30. La vera notizia, tuttavia, è la velocità dell’iter burocratico: la NRC ha completato la revisione tecnica in soli 18 mesi, un record assoluto rispetto ai 27 mesi previsti originariamente.

Le particolarità tecniche del sistema Natrium

Ma cosa rende questo Small Modular Reactor (SMR) così speciale rispetto ai reattori tradizionali? Il design Natrium abbandona il classico sistema ad acqua pressurizzata per abbracciare soluzioni ingegneristiche più efficienti.

Ecco le caratteristiche principali del progetto:

Raffreddamento a sodio liquido: Il reattore veloce utilizza il sodio come fluido termovettore. Questa scelta permette di operare a pressioni molto più basse rispetto ai reattori ad acqua, riducendo drasticamente i costi strutturali legati al contenimento della pressione e aumentando i margini di sicurezza termica.

Batteria a sali fusi integrata: È il vero colpo di genio ingegneristico dell’impianto. Il sistema di accumulo di energia a sali fusi permette alla centrale di funzionare in modo flessibile. Se l’output di base costante del reattore è di 345 Megawatt, il sistema immagazzina calore che può essere rilasciato per spingere la potenza elettrica fino a 500 Megawatt, ma solo quando la rete lo richiede per coprire i picchi di domanda.

Combustibile HALEU: Il reattore utilizzerà uranio a basso arricchimento ad alto dosaggio (HALEU). Attualmente il Dipartimento dell’Energia USA sta finanziando massicciamente la produzione domestica di questo combustibile per svincolarsi dalle catene di approvvigionamento estere.

Per una rapida consultazione, riassumiamo i dati tecnici:

Caratteristica Dettaglio Tecnico Sviluppatore TerraPower Tipologia Impianto SMR veloce raffreddato a sodio Potenza di Base 345 MW Potenza di Picco 500 MW (grazie all’accumulo) Tecnologia di Accumulo Sali fusi Localizzazione Kemmerer, Wyoming

Lo Stato stratega e il ritorno del nucleare

L’iniziativa si inserisce in un quadro politico ed economico che merita attenzione. L’amministrazione Trump ha fissato l’ambizioso obiettivo di quadruplicare la capacità nucleare statunitense fino a 400 gigawatt entro il 2050. Per raggiungere questo target, il puro libero mercato da solo non basta. Serve un robusto intervento statale, e infatti il progetto Natrium è supportato da ben 2 miliardi di dollari di fondi federali tramite l’Advanced Reactor Demonstration Program. Un approccio che strizza l’occhio a una visione economica pragmatica e squisitamente keynesiana, dove lo Stato si fa carico del rischio iniziale per sviluppare un’infrastruttura tecnologica fondamentale per l’indipendenza nazionale.