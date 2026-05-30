Newcleo sbarca a Wall Street: 2,4 miliardi per chiudere il ciclo del nucleare, con l’alleanza strategica con Oklo

Il nuovo corso del settore nucleare entra nel vivo e passa, come da tradizione, per la finanza americana. Questa volta, però, c’è un forte tocco di Europa e di ingegno ingegneristico italiano. Newcleo, l’azienda sviluppatrice di reattori veloci raffreddati a piombo fondata da Stefano Buono, ha annunciato la sua quotazione al Nasdaq tramite una fusione con la SPAC NewHold Investment Corp III.

I numeri sono seri e lontani dalle solite speculazioni del mondo tech. L’operazione valuta l’azienda ben 2,4 miliardi di dollari e genererà fino a 429 milioni di proventi lordi, di cui 220 milioni da investitori privati (attraverso un’operazione PIPE (operazione in cui le azioni sono offerte direttamente a investitori istituzionali) ampiamente sottoscritta) e 209 milioni dalla SPAC. La nuova entità debutterà nel secondo semestre del 2026 col simbolo “NWCL”.

A differenza delle startup che vivono di soli grafici e presentazioni in PowerPoint, Newcleo ha una struttura tangibile. Ha già raccolto privatamente circa 780 milioni di dollari, conta oltre 900 dipendenti in 7 Paesi e, fattore cruciale, l’anno scorso ha già generato 80 milioni di dollari di ricavi grazie all’integrazione verticale della sua catena di fornitura.

La tecnologia: piombo e scorie per produrre energia

Il progetto industriale si basa su un reattore modulare avanzato (LFR, reattore raffreddato a piombo liquido) da 200 MW elettrici. Invece dell’acqua tradizionale, utilizza il piombo liquido come fluido di raffreddamento: un materiale economico che bolle a temperature altissime e non reagisce in modo esplosivo con l’aria, garantendo una sicurezza intrinseca superiore. La vera rivoluzione è però il combustibile: il MOX, una miscela di uranio e plutonio ricavata riprocessando le scorie nucleari esistenti.

Le ricadute economiche di questa scelta sono strutturali:

Indipendenza strategica: abbassa drasticamente la dipendenza dalle importazioni di nuovo uranio, schermando il sistema energetico dai crescenti rischi geopolitici.

abbassa drasticamente la dipendenza dalle importazioni di nuovo uranio, schermando il sistema energetico dai crescenti rischi geopolitici. Valorizzazione dei rifiuti: trasforma il gravoso e politicizzato problema dello stoccaggio delle scorie radioattive in una risorsa energetica locale.

L’asse transatlantico e i vantaggi dell’alleanza con Oklo

L’accelerazione definitiva, come dicevamo, arriva dal mercato statunitense. Il Dipartimento dell’Energia USA (DOE) ha selezionato l’azienda americana Oklo per un programma che mira a convertire fino a 20 tonnellate di plutonio in eccedenza — diretta eredità degli arsenali della Guerra Fredda — in combustibile civile per reattori avanzati. Newcleo parteciperà a questa immensa commessa come partner strategico.

Qual è il reale vantaggio operativo di questo accordo? Si tratta di un incastro industriale perfetto. Oklo assicura il radicamento nel complesso sistema normativo americano e l’accesso privilegiato ai materiali governativi. Newcleo, dal canto suo, fornisce le insostituibili competenze tecniche maturate in Europa sulla fabbricazione del combustibile MOX, oltre a una dote di capitali importanti. Insieme, hanno già delineato la volontà di investire fino a 2 miliardi di dollari per le infrastrutture produttive negli Stati Uniti.

Il futuro degli SMR e l’impatto sull’economia reale

Cosa significa tutto questo per lo sviluppo degli SMR (Small Modular Reactors)? Questi piccoli reattori modulari promettono di abbattere i costi faraonici delle centrali tradizionali grazie alla produzione standardizzata in fabbrica. Tuttavia, il loro grande limite operativo è sempre stato la tenuta della catena di fornitura del combustibile avanzato.

L’alleanza Oklo-Newcleo crea una filiera integrata in grado di “chiudere il ciclo” del nucleare. Sfruttare i vecchi rifiuti per alimentare una rete di piccoli reattori sparsi sul territorio garantisce un’energia di base programmabile, sicura e, soprattutto, vicina ai grandi poli industriali. Significa stabilizzare i costi a lungo termine, isolando finalmente la nostra manifattura dalla violenta volatilità dei combustibili fossili.

In Italia c’è stata delusione perché Newcleo ha preferito il NASDAQ alla borsa di Milano, pur essendo la direzione e la tecnologia iniziale italiane, Purtroppo in Italia gli imprenditori e gli investitori, ancora ipnotizzati dalle sirene green, non possono garantire un flusso di finanziamenti comparabile a quello che gli USA possono fornire.

Un’infrastruttura energetica di questo tipo è la precondizione per ogni seria politica di sviluppo industriale. Fornire energia pulita e a basso costo alle fabbriche è un potente volano che innesca un circolo virtuoso di investimenti, rilancia l’occupazione e sostiene stabilmente la domanda aggregata dell’intero sistema macroeconomico. L’unico rischio? Che i mercati finanziari, da sempre ossessionati dai rendimenti trimestrali, non concedano a questi colossali progetti infrastrutturali il tempo fisiologico necessario per arrivare a compimento e trasformare davvero l’economia reale.