Navi con tecnologia dell’antica Roma scoperte a Pechino: il ritrovamento di 1.800 anni fa che riscrive la storia dei commerci tra imperi

Tre grandi imbarcazioni in legno, rimaste sepolte per 1.800 anni nel fango di un antico canale a Pechino, stanno costringendo gli storici a rivedere le mappe del commercio globale antico. Il dettaglio che ha sorpreso gli archeologi non riguarda solo l’eccezionale stato di conservazione, ma il modo in cui sono state costruite: presentano una tecnica di carpenteria navale tipica del Mediterraneo di epoca romana.

Siamo davanti alla prima prova fisica del trasporto fluviale interno nell’area della capitale cinese, un ritrovamento che svela come le conoscenze ingegneristiche viaggiassero lungo migliaia di chilometri molto prima dell’era moderna. dal punto di vista tecnologico e archeologico una scoperta notevole.

Le tre barche a fondo piatto risalgono al periodo compreso tra la dinastia Han e il periodo Wei-Jin (206 a.C. – 420 d.C.). Sono state riportate alla luce alla fine del 2025 nel distretto di Fengtai, lungo l’antico corso del fiume Yongding, ma i dettagli scientifici sono stati svelati solo ora dall’Ufficio municipale per i beni culturali di Pechino.

Si tratta dei più grandi e intatti scafi per la navigazione interna di quell’epoca mai rinvenuti nella Cina settentrionale. La nave principale misura ben 14 metri di lunghezza, una dimensione ragguardevole per il trasporto fluviale del secondo o terzo secolo dopo Cristo.

Il marchio dello Stato e la logistica pubblica

Sul legno dell’imbarcazione più grande gli studiosi hanno individuato un dettaglio fondamentale dal punto di vista economico: alcuni caratteri cinesi impressi a fuoco o scolpiti che significano “ufficiale”.

Questo marchio dimostra che la flotta non apparteneva a piccoli mercanti privati lasciati a se stessi. Faceva parte di una rete di trasporto gestita direttamente dallo Stato imperiale.

I grandi imperi del passato avevano capito una lezione economica elementare, spesso dimenticata oggi: le infrastrutture strategiche e la logistica pesante richiedono il coordinamento e il capitale pubblico. Senza canali manutenuti dal governo e flotte di Stato per muovere grano, tributi e materiali, nessuna grande civiltà poteva reggere l’urto delle crisi o espandere i propri mercati.

Il mistero degli incastri “romani” nel cuore dell’Asia

L’aspetto tecnico più affascinante riguarda però l’assemblaggio degli scafi. I carpentieri dell’epoca hanno unito le tavole del fondo usando un sistema sofisticato di giunti a incastro in legno (mortasa e tenone) bloccati da cavicchi, ovvero perni di legno inseriti a pressione.

Ecco come funzionava questa tecnologia e perché rimanda direttamente al nostro Mediterraneo:

I costruttori intagliavano forme combacianti lungo i bordi delle singole assi di legno che formavano il fondo piatto.

Le tavole venivano poi incastrate tra loro con precisione millimetrica per garantire la tenuta stagna e la rigidità strutturale.

Ogni giuntura veniva infine blindata con perni di legno interni, rendendo lo scafo estremamente resistente agli urti nei bassi fondali fluviali.

Questa specifica tecnica costruttiva era lo standard d’eccellenza nei cantieri navali dell’Impero Romano tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C., ma è rarissima nel resto del mondo antico. Prima di oggi, in tutta l’Asia orientale era stato trovato un solo altro esempio simile: la barca “Silk Road No 1“, scavata nel 2014 a Xi’an, l’antica capitale Chang’an.

Vedere la stessa soluzione ingegneristica applicata a Pechino dimostra che lungo le rotte eurasiatiche non viaggiavano soltanto beni di lusso per le élite. Viaggiavano soprattutto il sapere tecnico, i metodi di produzione e le innovazioni strutturali. Una forma di trasferimento tecnologico ante litteram, con buona pace di chi pensa che la circolazione dei brevetti industriali sia nata con l’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Due superpotenze che si cercavano da lontano

Come è finita una tecnica da cantiere romano sulle rive di un fiume del nord della Cina nel II o III secolo d.C.? La risposta sta nella tenacia con cui l’Impero Cinese e l’Impero Romano, che i cinesi chiamavano Da Qin, hanno cercato di collegare le proprie economie.

Anche senza un confine comune, i due giganti economici dell’antichità hanno costruito una rete commerciale imponente, spesso ostacolata dai mediatori dell’Impero Partico (nell’attuale Iran), che incassavano dazi altissimi sul passaggio delle merci.

Anno / Periodo Evento storico ed economico Impatto sugli scambi Est-Ovest 138 a.C. Missione dell’inviato Zhang Qian verso l’Asia Centrale Apertura delle rotte commerciali verso Occidente 97 d.C. Spedizione di Gan Ying verso Da Qin (Roma) Raggiunge il Golfo Persico, mappando le vie verso il Mediterraneo 166 d.C. Arrivo di emissari romani alla corte Han via mare Primo contatto registrato attraverso il Vietnam centrale II-III sec. d.C. Costruzione delle barche fluviali di Pechino e Xi’an Applicazione di tecniche navali mediterranee alle flotte statali cinesi

Nel 166 d.C., come riporta il Libro degli Han Posteriori, un gruppo di uomini che si dichiaravano ambasciatori di Roma (probabilmente all’epoca di Marco Aurelio) sbarcò nel sud-est asiatico e raggiunse la corte cinese portando avorio e altri beni. Gli storici discutono ancora se fossero veri diplomatici o abili mercanti occidentali che parlavano a nome dell’imperatore per ottenere contratti migliori.

In ogni caso, i reperti parlano chiaro: la seta cinese vestiva i patrizi a Roma, il vetro pregiato romano finiva nelle tombe imperiali cinesi e, come scopriamo oggi a Pechino, il modo romano di incastrare il legno delle navi aiutava i funzionari imperiali cinesi a far viaggiare le merci dello Stato lungo i fiumi del nord.