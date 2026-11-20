Il 19 novembre, a Shenzhen, davanti a Donald Trump e Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping ha indicato come obiettivo la proibizione e la distruzione di tutte le armi nucleari. Pechino sostiene questa posizione da decenni. Il risultato concreto del vertice è stato l’impegno ad avviare un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla non proliferazione. Fermarsi alla distanza tra l’annuncio e il risultato diplomatico, però, significa trascurare la questione politica. Se domani gli arsenali atomici sparissero, quale grande potenza conserverebbe intatta la sua principale leva di pressione sugli altri?

Quando il marco era la «bomba atomica» tedesca

Durante la Guerra fredda, la deterrenza nucleare si fondava su un calcolo brutale. Chi avesse sferrato il primo colpo avrebbe dovuto mettere in conto una rappresaglia capace di infliggergli danni inaccettabili. Per decenni questo calcolo contribuì a tenere Stati Uniti e Unione Sovietica lontani dallo scontro diretto. Già allora, però, l’Europa offriva un esempio di quanto potesse pesare una forma di potenza diversa.

Negli anni Ottanta, mentre prendeva forma l’Europa che avrebbe poi portato a Maastricht, circolava un paragone che François Mitterrand fece proprio. Il marco stava alla Germania occidentale come la bomba atomica stava alla Francia. Parigi aveva la sua force de frappe. Bonn aveva la moneta attorno a cui gravitava il Sistema monetario europeo e un’industria capace di conquistare mercati in tutto il mondo.

Dopo due guerre mondiali e la catastrofe del nazismo, il riscatto tedesco passò per l’economia. Le frontiere che pochi decenni prima avevano attraversato i carri armati tedeschi venivano ora attraversate dalle automobili, dalle macchine utensili e dai prodotti di un’industria che si era imposta per qualità e affidabilità. Il marco era il simbolo di quella rinascita. La forza che lo sosteneva veniva dalle fabbriche. La Germania occidentale era diventata la locomotiva d’Europa.

Dopo la caduta del Muro, quel potere entrò nel negoziato tra François Mitterrand e Helmut Kohl. Il cosiddetto baratto franco-tedesco va letto tenendo conto che il progetto di unione monetaria era già avviato. Parigi voleva ancorare la Germania riunificata all’Europa e trasferire a un’istituzione comune decisioni monetarie sulle quali la Bundesbank esercitava già un’influenza decisiva. Kohl vedeva nella moneta unica il modo di legare la riunificazione tedesca all’integrazione europea. La Germania rinunciò al marco e ritrovò nell’architettura dell’euro due capisaldi della Bundesbank, l’indipendenza della banca centrale e la priorità della stabilità dei prezzi. Anche nel momento in cui cedeva il proprio simbolo, la Germania aveva la forza di incidere sulle regole della moneta che lo avrebbe sostituito.

Quanto costa risparmiare sulle scorte

Con la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la globalizzazione accelerò. Le imprese trasferirono all’estero quote sempre più ampie della propria produzione, verso Paesi in cui i costi erano più bassi, a partire dal costo del lavoro. A rendere ancora più conveniente quel modello fu il just in time, tanto decantato da una generazione di economisti rampanti, laureati nelle migliori università del mondo. Sapevano calcolare al centesimo quanto si risparmiava svuotando un magazzino. Ignorarono il rischio geopolitico di affidare a fornitori lontani la continuità della propria produzione.

I componenti arrivavano in fabbrica quando servivano, anche dall’altra parte del pianeta, e le scorte si riducevano al minimo. Il risparmio compariva subito nei bilanci. Il conto della dipendenza arrivò quando le forniture si interruppero. Un conduttore può costare pochi centesimi. Restarne senza può fermare intere linee di produzione tecnologica. Evidentemente, gli studenti di allora non avevano trovato scritto in nessuna pagina dei loro testi di economia questo principio elementare. Quando una filiera si spezza e non hai alternative, ti consegni mani e piedi al fornitore da cui dipende la possibilità di continuare a produrre.

La Cina seppe sfruttare quella trasformazione. Nel 2000 Bill Clinton firmò la legge che aprì la strada a relazioni commerciali normali permanenti con Pechino. L’11 dicembre 2001 la Cina entrò nell’Organizzazione mondiale del commercio, assumendo impegni di apertura commerciale. Washington puntava sull’accesso delle proprie imprese al mercato cinese. Pechino usò l’accesso ai mercati mondiali, gli investimenti e la propria politica industriale per risalire la filiera. Dall’assemblaggio per conto altrui passò alla progettazione, alla produzione su vasta scala e al controllo di lavorazioni e componenti indispensabili perfino ai suoi concorrenti.

I dazi cambiano le rotte. Le filiere richiedono anni

Nel 2025 la Cina ha esportato merci per 3.770 miliardi di dollari e ne ha importate per 2.580 miliardi, chiudendo l’anno con un avanzo record di 1.190 miliardi di dollari, in crescita del 19,8%. L’Unione europea ha importato dalla Cina beni per 559,4 miliardi di euro e ne ha esportati per 199,6 miliardi, con un disavanzo di 359,8 miliardi di euro.

Gli Stati Uniti hanno ridotto il loro disavanzo negli scambi di beni con la Cina da 297,0 a 202,7 miliardi di dollari, il 31,8% in meno. Nel 2025 gli americani hanno importato dalla Cina beni per 308,7 miliardi di dollari e ne hanno esportati per 106,0 miliardi. Nello stesso anno, il disavanzo complessivo degli Stati Uniti negli scambi di beni con il mondo, Cina compresa, è salito da 1.212,8 a 1.259,6 miliardi di dollari. Includendo anche i servizi, il disavanzo commerciale complessivo è stato di 932 miliardi di dollari, secondo i dati americani rivisti.

I dazi americani hanno contribuito a frenare le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, diminuite di circa il 20% secondo le dogane cinesi. Pechino ha più che compensato quella flessione aumentando le vendite su altri mercati. Le esportazioni verso l’Unione europea sono cresciute dell’8,4% e quelle verso i Paesi dell’ASEAN del 13,4%, secondo l’OMC. Nel complesso, le esportazioni cinesi sono aumentate del 5,5%, mentre le importazioni sono rimaste pressoché ferme. Un dazio può cambiare in pochi mesi la destinazione di una merce. Per ricostruire la filiera che la produce possono servire anni.

La vera misura della forza cinese sta in quei passaggi industriali che richiedono più tempo per essere sostituiti. Avere accesso a un giacimento è una cosa. Disporre degli impianti, delle competenze e dei volumi necessari per raffinare i minerali e ricavarne materiali adatti alla produzione è un’altra. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, nel 2025 la Cina ha prodotto circa l’80% delle celle per batterie e oltre il 90% dei materiali anodici. Le fabbriche di batterie già insediate in Europa e negli Stati Uniti importano gran parte dei componenti, in prevalenza dalla Cina. Possiamo inaugurare nuove fabbriche in Europa o negli Stati Uniti e dipendere ancora da Pechino per farle funzionare.

La politica europea sull’auto è l’esempio più evidente. Il regolamento approvato nel 2023 ha fissato per il 2035 una riduzione del 100% delle emissioni allo scarico delle nuove auto rispetto all’obiettivo del 2021. La Commissione ha poi proposto di rivedere quel traguardo al 90%, con meccanismi di compensazione. Intanto Bruxelles ha scommesso sull’elettrico senza costruire una filiera europea delle batterie e dei loro componenti all’altezza della scelta. Ha così rafforzato la posizione di chi poteva venderci sia i materiali e i componenti per produrre le nostre auto, sia le auto con cui contenderci il mercato. Abbiamo consegnato una parte delle nostre forniture industriali ai nostri stessi concorrenti.

Il fornitore ha sempre ragione

I cinesi sono stati così bravi da capovolgere il vecchio detto dei nostri nonni. Una volta si diceva «Il cliente ha sempre ragione». Pechino ha riscritto la regola. «Il fornitore ha sempre ragione», quando è lui a venderti il componente senza il quale domani mattina la tua fabbrica si ferma. Chi pensa di entrare in uno scontro economico con la Cina deve prima farsi una domanda molto concreta. Quanto a lungo riuscirebbe a tenere aperte le proprie fabbriche?

Qui sta il significato politico della proposta di Xi. Una guerra nucleare potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza dell’umanità e travolgere, insieme al resto, i mercati su cui la Cina ha costruito la propria ascesa. L’arma economica le consente già in tempo di pace di condizionare le decisioni altrui. Nei rapporti con l’Occidente, il controllo delle filiere ha assunto la funzione di dissuasione che per decenni abbiamo associato alla bomba atomica. Costringe chi vuole sfidare Pechino a calcolare in anticipo il danno che subirebbe la propria industria.

Spinta alle sue conseguenze, la proposta di Shenzhen si può leggere così. La vera «atomica» ce l’abbiamo già. Sono le nostre fabbriche, la nostra capacità di progettare e le filiere che abbiamo costruito. Il vantaggio più grande ce lo avete dato voi. Mentre calcolavate quanto avreste risparmiato comprando da noi, non vi siete accorti di quello che noi stavamo costruendo e di quello che voi avevate smesso di costruire.

Quando l’Occidente si accorgerà che il vero «arsenale nucleare» di Pechino sono le sue fabbriche e le filiere da cui dipendono le nostre, per noi sarà già troppo tardi.

Antonio Maria Rinaldi