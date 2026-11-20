I metalmeccanici tedeschi parlano apertamente di una «coltellata alla schiena». Nelle fabbriche di Wolfsburg e nei principali poli industriali della Germania la rabbia operaia è esplosa, trasformando il tavolo sindacale in una trincea. Volkswagen ha presentato un piano di sacrifici senza precedenti che colpisce direttamente buste paga, orari e tutele conquistate in quarant’anni di lotte.

Non si tratta di una normale trattativa sindacale, ma di un vero e proprio terremoto industriale. Il consiglio di amministrazione guidato da Oliver Blume ha stracciato la storica pace sociale tedesca, mettendo sul piatto richieste durissime per i 120.000 dipendenti coperti dal contratto aziendale.

La lista nera del management: cosa toglie VW agli operai

La lista delle pretese avanzate dal gruppo automobilistico è un manuale di austerità aziendale. La dirigenza non si limita a chiedere sacrifici temporanei, ma punta a smantellare i pilastri del benessere operaio tedesco.

I lavoratori vedono svanire certezze retributive e diritti organizzativi consolidati:

Congelamento totale dei salari: due anni consecutivi a zero aumenti, nonostante l’inflazione abbia eroso il potere d’acquisto.

due anni consecutivi a zero aumenti, nonostante l’inflazione abbia eroso il potere d’acquisto. Attacco alle 35 ore settimanali: il management vuole allungare i turni, cancellando il simbolo storico delle conquiste di IG Metall.

il management vuole allungare i turni, cancellando il simbolo storico delle conquiste di IG Metall. Stop a pause speciali e flessibilità: addio ai recuperi nei turni a tre squadre e divieto di trasformare le indennità in giorni di riposo.

addio ai recuperi nei turni a tre squadre e divieto di trasformare le indennità in giorni di riposo. Taglio delle buste paga: eliminazione dell’indennità fissa di 167 euro al mese e azzeramento dei premi per gli anniversari aziendali.

eliminazione dell’indennità fissa di 167 euro al mese e azzeramento dei premi per gli anniversari aziendali. Ferie forzate a fine anno: obbligo di consumare giorni di ferie per la vigilia di Natale e Capodanno, finora garantiti come festività retribuite.

Misura aziendale proposta Condizione precedente Impatto diretto sui lavoratori Dinamica salariale Rinnovi periodici e scatti Zero aumenti per 24 mesi Orario settimanale 35 ore garantite Aumento forzato delle ore di lavoro Indennità mensile 167 euro in busta paga Cancellazione secca della voce Giorni festivi (24 e 31/12) Giornate libere pagate Prelievo forzoso dal monte ferie Pause turno a 3 squadre Pause retribuite dedicate Abolizione totale

La «pugnalata alla schiena»: perché la rabbia è incontenibile

A rendere la situazione incandescente è la rottura di un patto d’onore. Alla fine del 2024 i sindacati avevano già concesso un doloroso piano di ridimensionamento: 40.000 uscite concordate tramite prepensionamenti e incentivi, in cambio della promessa solenne di non chiudere stabilimenti in Germania fino al 2030.

Quella promessa è durata pochi mesi. Oggi il vertice aziendale pretende ulteriori sacrifici, ventilando la chiusura di quattro siti chiave: Emden, Zwickau, Neckarsulm e Hannover. Fabbriche a cui non è stato assegnato alcun nuovo modello per gli anni Trenta e che entro l’estate dovranno presentare piani di taglio costi draconiani per sperare di sopravvivere.

Come ha denunciato Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica, la forza lavoro si sente tradita. Per decenni il modello renano si è retto sulla cogestione cooperativa, ma la dirigenza ha scelto la strada dello scontro frontale.

Il miraggio del profitto al 9% pagato dalle famiglie

Mentre chiede sacrifici di sangue ai lavoratori, Oliver Blume conferma l’obiettivo finanziario di portare il rendimento operativo al 9%, collocando Volkswagen ai vertici di redditività del settore globale.

Pretendere margini da record tagliando il costo del lavoro locale è una contraddizione palese. La riduzione del reddito colpisce la prima linea dei clienti: molti dipendenti, come sottolineato dai rappresentanti di IG Metall, rischiano di non riuscire più a pagare le rate di leasing delle stesse auto che montano sulle linee.

Il management giustifica la stretta con la concorrenza dei siti dell’Europa orientale e meridionale, ma la Germania sconta soprattutto costi energetici insostenibili e scelte strategiche sbagliate sulla transizione all’auto elettrica. Scaricare gli errori di pianificazione industriale sull’anello debole dei salari non risolverà la perdita di competitività, ma deprimerà ulteriormente la domanda interna tedesca.

Lo scontro si preannuncia durissimo. Il contratto aziendale impedisce gli scioperi prima di inizio anno, ma dal primo gennaio il blocco della produzione rischia di paralizzare l’intera economia tedesca.