Mutui, l’anomalia europea: perché l’Italia paga più della Spagna, e cosa rischia il mattone

Mentre la Banca Centrale Europea (BCE) adegua le proprie strategie monetarie per rincorrere le spinte inflazionistiche generate dalle recenti tensioni geopolitiche internazionali, il mercato del credito europeo si frammenta. In questo scenario, le banche spagnole amano sventolare i dati di Francoforte per dimostrare quanto sia sana e competitiva la loro offerta. Una narrazione che però mette in luce, per contrasto, la posizione decisamente più scomoda dell’Italia.

I dati ufficiali di aprile mostrano un’Europa a due velocità per chi vuole comprare casa. Se la Spagna si gode un tasso medio sui nuovi mutui del 2,80% (l’indicatore TERD, che esclude i costi dei prodotti accessori), l’Italia deve fare i conti con un ben più pesante 3,47% (TAN).

La mappa del credito in Eurozona

La distanza tra i principali mercati europei non è mai stata così marcata. La forte concorrenza tra gli istituti di credito iberici ha permesso di mantenere i tassi di sottomedia rispetto a molti partner continentali, come emerge dal quadro comparativo sui nuovi mutui:

Paese Tasso medio nuovi mutui (Aprile) Distanza dalla media Eurozona (3,43%) Malta 2,08% -1,35% Bulgaria 2,45% -0,98% Spagna 2,80% -0,63% Francia 3,11% -0,32% Italia 3,47% +0,04% Germania 3,84% +0,41%

Il “trucco” spagnolo e la rigidità italiana

Come fa la Spagna a offrire un tasso inferiore di ben 67 punti base rispetto a quello italiano e addirittura 104 rispetto a quello tedesco? Non si tratta di pura filantropia bancaria. Il sistema iberico si regge su una massiccia operazione di fidelizzazione: i tassi nominali restano bassi perché i mutui vengono venduti all’interno di pacchetti che comprendono assicurazioni sulla vita, polizze casa e altri servizi finanziari. Nel momento in cui si calcola il TAEG reale (che ad aprile in Spagna è salito al 2,86%), il vantaggio si riduce, ma resta comunque evidente.

In Italia questa spinta competitiva basata sul cross-selling aggressivo è meno marcata, e la trasmissione dei tassi della BCE avviene in modo più diretto e rigido sulle spalle dei risparmiatori. L’Euribor è salito verticalmente dal 2,245% di gennaio al 2,747% di aprile, fino a toccare una media del 2,82% a giugno, spinto dalle aspettative del mercato sul recente rialzo del tasso ufficiale di riferimento al 2,25%. Le banche italiane hanno recepito immediatamente questa fiammata, scaricandola sui nuovi contratti. Questo è anche frutto di una maggiore concentrazione, che riduce la concorrenza fra gli istituti.

Le ricadute sul mercato immobiliare: Italia vs Spagna

Questa forbice nei tassi di interesse non è solo un esercizio di statistica bancaria, ma la chiave di lettura per capire l’andamento asimmetrico dei mercati immobiliari.

L’effetto sulla domanda: Un tasso del 3,47% rispetto a uno del 2,80% riduce significativamente il potere d’acquisto delle famiglie italiane. A parità di rata mensile, un acquirente a Roma o Milano può accedere a un capitale decisamente inferiore rispetto a un suo corrispettivo a Madrid o Barcellona.

Un tasso del 3,47% rispetto a uno del 2,80% riduce significativamente il potere d’acquisto delle famiglie italiane. A parità di rata mensile, un acquirente a Roma o Milano può accedere a un capitale decisamente inferiore rispetto a un suo corrispettivo a Madrid o Barcellona. Il rallentamento delle transazioni: La maggiore onerosità del credito in Italia agisce come un freno artificiale sulla domanda aggregata nel settore edilizio. Le compravendite faticano a decollare e i tempi di vendita si allungano.

La maggiore onerosità del credito in Italia agisce come un freno artificiale sulla domanda aggregata nel settore edilizio. Le compravendite faticano a decollare e i tempi di vendita si allungano. La resilienza spagnola: Al contrario, il mercato immobiliare spagnolo riesce a mantenere una maggiore dinamicità proprio grazie a condizioni di finanziamento più accessibili, che attutiscono l’impatto delle politiche restrittive della BCE.

Se l’obiettivo di Francoforte è raffreddare l’economia per contenere i prezzi, l’Italia sta pagando un prezzo più alto in termini di contrazione del mercato del mattone rispetto ai vicini spagnoli, evidenziando come una politica monetaria unica possa produrre effetti fortemente asimmetrici sulle economie reali dei singoli Paesi membri.