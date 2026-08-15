Guerra all’obesità: svelato il paradosso del cervello che fa dimagrire con due comandi opposti

Oltre un miliardo di persone nel mondo affronta oggi l’obesità, un’emergenza sanitaria che sta mandando in tilt i bilanci della sanità pubblica tra diabete, infarti e patologie croniche. In questo scenario da allarme rosso, i laboratori farmaceutici hanno scoperto una contraddizione scientifica che sembrava inspiegabile: due classi di farmaci che agiscono in modo diametralmente opposto sullo stesso recettore cerebrale riescono entrambe a far perdere peso in modo massiccio.

Un team di ricercatori dell’Università di Cambridge ha finalmente sciolto questo enigma biologico in uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Metabolism. La risposta non risiede nella molecola in sé, ma nella mappa geografica del nostro cervello.

Il grande rebus dei farmaci dimagranti

La nuova generazione di trattamenti contro il sovrappeso si basa sull’imitazione di alcuni ormoni intestinali. Se molecole famose come quelle presenti in Wegovy e Ozempic agiscono sul recettore del GLP-1 per togliere il senso di fame, la nuova frontiera coinvolge un secondo interruttore biologico: il recettore GIP (GIPR).

Il GIP (Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, o polipeptide insulinotropico dipendente dal glucosio) e il suo recettore GIPR formano un asse ormonale intestinale fondamentale per la regolazione della glicemia, del metabolismo energetico e del peso corporeo, tanto che sono ora al centro di studi per le terapie del diabete.

Qui è nato il paradosso:

Farmaci come Mounjaro e Zepbound attivano il recettore GIP (azione agonista).

il recettore GIP (azione agonista). Nuove molecole in sperimentazione avanzata, come MariTide, bloccano lo stesso recettore (azione antagonista).

Entrambe le soluzioni, se combinate con la stimolazione del GLP-1, funzionano e accelerano la perdita di peso. Come può una serratura aprirsi girando la chiave sia a destra sia a sinistra?

Primo meccanismo: premere l’acceleratore della sazietà nel tronco encefalico

Gli scienziati di Cambridge, guidati dalla dottoressa Jo Lewis, hanno analizzato il comportamento di topi geneticamente modificati per osservare cosa accade spegnendo il recettore GIP in aree specifiche del sistema nervoso.

La prima risposta si trova nel tronco encefalico, precisamente nell’area postrema, situata alla base del cranio. Quest’area controlla direttamente l’appetito e la sensazione di nausea.

Quando un farmaco agonista attiva i recettori GIP in questa precisa zona:

I neuroni dedicati inviano un segnale immediato di stop al cibo. Si riduce l’assunzione calorica spontanea. Si riduce contemporaneamente la sensazione di nausea spesso causata da altre terapie dimagranti.

In pratica, l’attivazione nel tronco encefalico funziona come un pedale del freno schiacciato direttamente sulla fame.

Secondo meccanismo: togliere il freno ai segnali di pienezza nell’ipotalamo

La seconda via scoperta dai ricercatori si trova nell’ipotalamo, la cabina di regia che regola il bilancio energetico e le riserve di grasso corporeo.

In questa regione, il recettore GIP non serve ad attivare la sazietà, ma si comporta all’opposto, come una sorta di “resistenza” o freno naturale che impedisce al cervello di recepire fino in fondo quando lo stomaco è pieno.

Quando si somministra un farmaco antagonista:

Il recettore GIP nell’ipotalamo viene disattivato e bloccato.

Il “freno” biologico viene rimosso.

I normali segnali di sazietà (veicolati da ormoni come GLP-1 o amilina) arrivano alla centrale operativa con un’intensità amplificata e prolungata nel tempo.

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| Area Cerebrale | Tipo di Azione Farmacologica | Effetto Biologico Finale

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| Tronco encefalico | Attivazione (Agonismo GIP) | Riduce l’appetito e attenua la nausea

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| Ipotalamo | Blocco (Antagonismo GIP) | Rimuove il blocco ai segnali di pienezza

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L’impatto della scoperta

Questa scoperta segna una svolta decisiva per la medicina e il benessere individuale. Comprendere che il cervello risponde a comandi opposti in zone diverse permette di superare i limiti delle cure attuali. I ricercatori potranno sviluppare terapie combinate molto più mirate, capaci di spegnere la fame e anticipare la sazietà senza provocare la nausea che spesso induce ad abbandonare il percorso. Trattare il sovrappeso come una complessa disfunzione neurobiologica significa migliorare la qualità della vita, prevenire patologie gravi come il diabete o i disturbi cardiovascolari e garantire a milioni di persone una salute duratura grazie a trattamenti finalmente ben tollerati.

La fisiologia umana conferma che il cervello non è un semplice organo passivo, ma un complesso sistema a più nodi. La chimica medica sta imparando a manovrare sia i pedali sia le leve di sblocco.