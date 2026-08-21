Guerra del greggio tra giganti: la Cina soffia il petrolio russo all’India e prepara lo shock sui carburanti in Asia

Le grandi potenze asiatiche stanno combattendo per ottenere le scarse risorse petrolifere mondiali in questo momento. La Cina sta acquistando più petrolio russo per sostituire i barili iraniani mancanti. Il problema per l’India è che alcuni di quei barili russi un tempo erano suoi.

Le importazioni cinesi via mare di greggio russo sono stimate a 1,25 milioni di barili al giorno ad agosto, secondo i dati di Kpler citati da Reuters. Si tratta di un calo rispetto agli 1,423 milioni di barili al giorno di luglio, ma luglio e agosto rimangono comunque i mesi più intensi per la Cina in termini di importazioni via mare di greggio russo da aprile.

Questo cambiamento avviene mentre le importazioni cinesi di petrolio iraniano rimangono fortemente penalizzate dalla guerra in Medio Oriente e dal blocco statunitense. Si prevede che questo mese la Cina riceverà solo 340.000 barili al giorno dall’Iran, circa un terzo degli 1,14 milioni di barili al giorno importati a marzo.

Normalmente la Cina acquista greggio russo ESPO dai porti orientali. Ora si sta spingendo più a ovest. Si prevede che il greggio russo caricato dai porti europei rappresenterà il 31% delle importazioni cinesi di greggio russo via mare ad agosto, in aumento rispetto al 22% di giugno.

Ciò colloca la Cina esattamente nella fascia di acquisto preferita dall’India. L’India tradizionalmente preleva la maggior parte del proprio greggio russo proprio da quei porti occidentali. Le sue importazioni dalla Russia sono ora stimate a 1,87 milioni di barili al giorno ad agosto, in forte calo rispetto al record di 2,79 milioni di barili al giorno di luglio e ai 2,73 milioni di barili al giorno di giugno.

Le importazioni provenienti specificatamente dai porti europei della Russia dovrebbero diminuire di circa 770.000 barili al giorno, ovvero di quasi il 30%, questo mese, soprattutto per le minacce ucraine e di sequestro delle navi della flotta ombra sulla rotte occidentali.

Di conseguenza, le importazioni totali di greggio dell’India sono stimate a soli 4,17 milioni di barili al giorno ad agosto, il livello più basso dall’inizio della guerra con l’Iran e in calo rispetto ai 5,06 milioni di barili al giorno di luglio. Kpler potrebbe rivedere al rialzo tale cifra man mano che verranno identificati ulteriori carichi.

Il problema più grave potrebbe presentarsi il mese prossimo. L’India è uno dei principali esportatori di gasolio e benzina verso un mercato asiatico dei prodotti petroliferi già carente di entrambi. Le esportazioni di distillati leggeri e medi nel mese di agosto si mantengono a 1,29 milioni di barili al giorno.

Ma il greggio che arriva oggi diventa carburante domani. Se l’India non riuscirà a sostituire i barili russi attualmente dirottati verso la Cina, le esportazioni di carburante di settembre potrebbero essere la prossima voce a subire una contrazione. Attualmente perfino Mosca sta importando i carburanti indiani. Però in questo momento di scarsità petrolifera e di capacità di raffinazione Pechino si trova in una posizione avvantaggiata rispetto a Nuova Delhi.