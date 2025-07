Tulsi Gabbard, direttore dell’Intelligence nazionale, inizia a riservare le prime interessanti sorprese. Pochi giorni dopo aver pubblicato un rapporto esplosivo in cui raccomandava il perseguimento penale di diversi funzionari dell’era Obama per il loro ruolo in una “cospirazione traditrice” legata alle elezioni del 2016, ha ora reso pubblici i file su Martin Luther King Jr., a lungo classificati come segreti, per un totale di 243.496 pagine in 6.301 file PDF e un file audio MP3.

I documenti su MLK Jr. erano sotto sigillo giudiziario dal 1977, quando l’FBI raccolse per la prima volta i documenti e li consegnò alla National Archives and Records Administration. Il DNI Gabbard ha reso disponibili i documenti all’indirizzo archives.gov/mlk .

L’ufficio del DNI Gabbard ha dichiarato nel comunicato stampa:

Questa pubblicazione senza precedenti dà seguito all’impegno del presidente Trump di rendere pubblici tutti i documenti precedentemente classificati relativi agli omicidi del presidente John F. Kennedy (JFK), del senatore Robert F. Kennedy (RFK) e di MLK, ed è stata effettuata in coordinamento con il Dipartimento di Giustizia (DOJ), il Federal Bureau of Investigation (FBI), la Central Intelligence Agency (CIA) e l’Archivio Nazionale.

“I documenti includono dettagli sulle indagini dell’FBI sull’assassinio di MLK, discussioni su potenziali piste, promemoria interni dell’FBI che descrivono in dettaglio lo stato di avanzamento del caso, informazioni sull’ex compagno di cella di James Earl Ray che ha dichiarato di aver discusso con Ray un presunto complotto per l’assassinio e altro ancora”, ha dichiarato il DNI Gabbard su X.

Ecco i punti salienti:

Promemoria interni dell’FBI sulle piste e lo stato di avanzamento delle indagini.

Prove di presunti complotti per l’assassinio discussi con James Earl Ray in prigione.

Documenti dei servizi segreti canadesi e della CIA relativi al volo internazionale di Ray.

“Sono grata al presidente Trump e al direttore Gabbard per aver mantenuto la promessa di trasparenza nella pubblicazione di questi documenti sull’assassinio di Martin Luther King Jr.”, ha dichiarato la dottoressa Alveda King, nipote di MLK Jr.

King ha osservato: “Mio zio ha vissuto con coraggio alla ricerca della verità e della giustizia, e la sua eredità di fede continua a ispirare gli americani ancora oggi. Mentre continuiamo a piangere la sua morte, la declassificazione e la pubblicazione di questi documenti rappresentano un passo storico verso la verità che il popolo americano merita”.

Il DNI Gabbard ha dichiarato: “Il popolo americano ha atteso quasi sessant’anni per conoscere tutti i dettagli dell’indagine del governo federale sull’assassinio del dottor King”, aggiungendo: “Sotto la guida del presidente Trump, stiamo facendo in modo che non venga tralasciato alcun dettaglio nella nostra missione di garantire la completa trasparenza su questo evento cruciale e tragico della storia della nostra nazione. Esprimo la mia più profonda gratitudine alla famiglia King per il suo sostegno”.

All’inizio di quest’anno, il Presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per declassificare i documenti relativi agli omicidi del Presidente John F. Kennedy, del senatore Robert F. Kennedy e del dottor Martin Luther King Jr. Finora sembra che abbia mantenuto la parola data.

C’è molto da esaminare nelle 243.496 pagine e aspettiamoci che, nei prossimi giorni, saltino fuori degli aspetti interessanti.