Il direttore dell’intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, afferma di aver declassificato documenti che rivelano “prove schiaccianti” che dimostrano come l’allora presidente Barack Obama e il suo team di sicurezza nazionale abbiano gettato le basi per quella che sarebbe diventata l’indagine pluriennale sulla collusione tra Trump e la Russia , il famoso “Russiagate” dopo la vittoria del presidente Trump alle elezioni del 2016.

“È surreale”, afferma il generale Mike Flynn. Qui in America, il direttore dell’intelligence nazionale @DNIGabbard sta ora affermando con enfasi che un ex presidente degli Stati Uniti @BarackObama ha tentato un colpo di Stato contro il @POTUS @realDonaldTrump

This is surreal. Here in America, the Director of National Intelligence @DNIGabbard is now stating emphatically that a former President of the United States @BarackObama attempted a coup against the @POTUS @realDonaldTrump .

This is why @TulsiGabbard was attacked so relentlessly… pic.twitter.com/v0dK5xoKwb

— General Mike Flynn (@GenFlynn) July 18, 2025