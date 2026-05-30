Corsa alla fusione nucleare: la Corea del Sud lancia la sfida dei 100 milioni di gradi per 300 secondi

Stati Uniti, Cina e ora, con rinnovato vigore, la Corea del Sud, stanno accelerando drasticamente i tempi per la commercializzazione della fusione nucleare, spostando l’orizzonte temporale dal lontano 2050 ai ben più prossimi anni ’30 di questo secolo. Conosciamo bene quello che sta facendo Commonwealth Fusion, ma oggi vogliamo considerare un’altra parte del mondo.

Il protagonista di questa accelerazione asiatica è il reattore KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research), affettuosamente e ambiziosamente ribattezzato il “sole artificiale” coreano. L’obiettivo dichiarato dal Korea Fusion Energy Research Institute (KFE) è chiaro: mantenere un plasma a 100 milioni di gradi centigradi per 300 secondi. Non si tratta di un semplice record da esibire, ma della soglia critica necessaria per dimostrare che la fusione può passare da esperimento di laboratorio a base per centrali elettriche commerciali.

Lo stato dell’arte: una corsa a tre

Per comprendere la portata della sfida sudcoreana, è utile inquadrare gli attuali record globali, che dimostrano come la ricerca si stia muovendo su binari paralleli ma convergenti verso il medesimo fine:

Progetto / Nazione Record Raggiunto Dettaglio Tecnico Helion Energy (USA – Privato) 150 milioni di °C Dimostrazione fusione deuterio-trizio. (Temperatura > 10x il nucleo solare). EAST (Cina – Pubblico) 1.066 secondi Mantenimento del plasma oltre i 100 milioni di gradi per una durata record. KSTAR (Corea del Sud) 48 secondi Plasma mantenuto stabilmente a 100 milioni di gradi (ultimo record registrato).

Come Seoul intende vincere la sfida tecnica

Il salto dai 48 secondi attuali ai 300 secondi richiesti per la stabilità commerciale non è banale. Il problema principale a queste temperature infernali non è solo generare il calore, ma contenerlo senza distruggere la macchina che lo ospita.

La Corea del Sud sta puntando su una modifica strutturale e sull’intelligenza artificiale. KSTAR sta affrontando operazioni di lunga durata in un ambiente dotato di un divertore in tungsteno. Il tungsteno ha il vantaggio di resistere a temperature estreme, ma presenta un rischio letale per la reazione: se particelle di questo metallo si staccano ed entrano nel plasma, lo raffreddano istantaneamente, spegnendo il “sole”.

È qui che entra in gioco la vera innovazione su cui punta Seoul. Come spiegato da Yoon Siwoo, vicedirettore del KFE, la soluzione passa per il controllo attivo della forma del plasma tramite Intelligenza Artificiale. Algoritmi avanzati, capaci di reagire in millisecondi, modificheranno i campi magnetici per mantenere il plasma stabile e lontano dalle pareti, impedendo la contaminazione da tungsteno. È l’unione tra forza bruta (calore estremo) e controllo algoritmico millimetrico.

Avremo presto la fusione commerciale?

La strategia sudcoreana va letta in un’ottica macroeconomica ben precisa. Istituti di ricerca statali stanno mutando pelle: da enti di supporto alla ricerca di base a vere e proprie “piattaforme strategiche nazionali”. Investire massicciamente oggi per accaparrarsi i brevetti della fusione significa garantirsi l’indipendenza energetica assoluta domani, e la possibilità di esportare la tecnologia più preziosa del pianeta.

Avremo davvero la fusione commerciale negli anni ’30? È un traguardo tremendamente ambizioso, ma l’immissione di enormi capitali pubblici, unita alla flessibilità e velocità di esecuzione asiatica, rende questa data non più un miraggio ascrivibile alla fantascienza, ma un target industriale concreto. Per ora c’è solo Commonwealth Fusion che afferma di essere in grado di attivare il prossimo anno il proprio reattore dimostrativo a fusione nucleare commerciale con guadagno di potenza. Gli altri progetti hanno tempi più lontani.

Nel frattempo, per non farsi trovare impreparata, la Corea del Sud sta scommettendo pesantemente anche sui Reattori Modulari Piccoli (SMR). Il Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) ha già ottenuto l’approvazione per il design del suo SMR ‘SMART’. Questa tecnologia funge da ponte: garantisce energia baseload stabile, a zero emissioni e a costi prevedibili fin da subito, preparando il terreno industriale e infrastrutturale per il giorno in cui il primo sole artificiale commerciale sarà acceso in modo permanente. L’autonomia energetica è, alla fine, soprattutto una questione di programmazione e di coretti investimenti di capitali, e smbra che la Corea abbia intrapreso la strada giusta.