Marocco, il grande paradosso: stadi d’oro per i Mondiali, mentre i giovani muoiono a nuoto verso Ceuta

Mentre il Marocco investe cifre enormi per costruire a Casablanca lo stadio più grande del mondo in vista dei Mondiali del 2030, una generazione di giovani sta lasciando il Paese. Disperati, senza risorse e privi di attrezzature adeguate, centinaia di ragazzi si tuffano in mare per raggiungere l’exclave spagnola di Ceuta. Molti non arrivano mai a riva: la Guardia Civil ha già recuperato sette corpi, ma il bilancio reale delle vittime lungo le coste nordafricane resta ignoto.

La crisi migratoria a Ceuta è iniziata il 20 luglio 2026 ed è peggiorata giorno dopo giorno. È la situazione più grave dal maggio 2021. Negli ultimi giorni quasi 2.000 persone sono riuscite ad entrare in città a nuoto. Solo nelle prime ore di un recente mercoledì, circa 200 persone hanno toccato terra, e 68 di loro erano minorenni. Un flusso ininterrotto che mette a nudo una tragedia sociale ed economica a pochi chilometri dall’Europa.

La risposta istituzionale mostra la spaccatura tra la periferia e il potere centrale. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha chiesto al governo di Madrid un intervento immediato sotto un comando unificato e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Questa misura permetterebbe di coordinare i soccorsi e gestire la sicurezza con poteri speciali.

La Moncloa, guidata da Pedro Sánchez, ha respinto la richiesta. Il Ministero dell’Interno sostiene che le norme sulla protezione civile riguardano solo disastri naturali o tecnologici, e non la gestione dei flussi migratori. Il ministro Fernando Grande-Marlaska ha ridimensionato l’allarme, parlando di risorse sufficienti già presenti sul territorio e lodando la collaborazione con il Marocco, mentre la polizia sul posto denuncia il collasso delle forze dell’ordine.

A Ceuta la vita quotidiana è stravolta. Non si tratta di arrivi isolati su spiagge turistiche, ma di un’emergenza visibile in ogni quartiere. I cittadini incontrano continuamente ragazzi appena usciti dal mare, ancora bagnati e in muta da sub. La situazione è da vera e propria invasione, contro la quale non sembra esserci un freno.

SE RE PUDRIO EN ESPAÑA Una mega horda de marroquies cruzo a nado y se estan metiendo a la region de ceuta Pedro sanchez esta sumando votantes pic.twitter.com/uNWpQxSuFG — ElBuni (@therealbuni) July 30, 2026

La situazione dei centri d’accoglienza per minori è drammatica:

I minori non accompagnati ospitati sono oltre 600, contro una capienza teorica di soli 87 posti (un sovraffollamento del 1600%).

Oltre 800 migranti adulti sono ammassati fuori dai cancelli del CETI (Centro di Detenzione Temporanea per Immigrati), già pieno oltre i 700 residenti.

Intere famiglie e giovani dormono all’aperto, in tende improvvisate con coperte e lenzuola.

Una horda de ilegales marroquíes asaltan Ceuta en estos momentos. pic.twitter.com/MR30Agm6ax — David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026

Le responsabilità di questa nuova crisi risiedono in una combinazione di decisioni giudiziarie e dinamiche economiche. L’8 luglio 2026, la Corte Suprema spagnola ha vietato i respingimenti immediati alla frontiera (i cosiddetti “pushback”) per chi arriva a nuoto a Ceuta e Melilla, stabilendo che la legge sull’immigrazione non li prevede per le vie marittime. La notizia si è diffusa rapidamente sui social network in Marocco, spingendo migliaia di giovani a tentare la traversata.

Molti di questi ragazzi non provengono più solo dal nord del Marocco, ma dalle regioni meridionali come Agadir, Safi e Marrakech. Questo dimostra che la spinta migratoria è legata a una profonda crisi economica interna, in netto contrasto con le spese milionarie del governo marocchino per le grandi opere.

L’atteggiamento del governo di Pedro Sánchez e le sue politiche di apertura e regolarizzazione dei migranti alimentano il dibattito sui fattori di attrattiva. La percezione che le norme siano più elastiche e che il confine sia di fatto permeabile spinge sempre più persone a rischiare la vita.

Questo scenario solleva una domanda fondamentale sulla funzione geopolitica delle exclave spagnole in Nord Africa: che senso ha mantenere la sovranità su territori come Ceuta e Melilla se l’Unione Europea e il governo centrale non sono in grado di difenderne i confini, lasciandoli esposti a flussi continui che ricordano le dinamiche delle antiche invasioni? La mancanza di una politica di difesa solida trasforma questi avamposti europei in una vera e propria trappola logistica ed economica per i cittadini residenti.