L’oro è nudo: il mito del bene rifugio è definitivamente crollato

Continuare a interpretarlo con categorie del passato significa non cogliere la profondità della trasformazione avvenuta negli ultimi anni. L’oro non è più — ammesso che lo sia mai stato in senso pieno — un asset indipendente dal ciclo economico. Al contrario, si comporta sempre più come un’attività finanziaria integrata nei meccanismi della liquidità globale, soggetta alle stesse dinamiche che governano mercati azionari e obbligazionari.

Le recenti tensioni geopolitiche lo dimostrano con chiarezza. In presenza di shock rilevanti, l’oro non reagisce più come ci si aspetterebbe da un bene rifugio “puro”. Non si sgancia dal sistema, ma tende a muoversi in parallelo agli asset di rischio. In altri termini, si comporta sempre più come un titolo quotato sui mercati internazionali, esposto alle stesse pressioni, alle stesse aspettative e agli stessi vincoli di liquidità.

Questa evoluzione non è episodica, bensì strutturale. Negli ultimi anni, il principale motore della domanda di oro non è stato l’investitore individuale in cerca di protezione, ma il settore ufficiale, in particolare le banche centrali dei Paesi emergenti. Cina, Russia e diverse economie del Medio Oriente hanno accumulato oro con l’obiettivo dichiarato di diversificare le riserve rispetto al dollaro. Tuttavia, questo processo è stato tutt’altro che neutrale: è stato alimentato dai surplus commerciali, cioè da una fase di espansione dell’economia globale e da condizioni favorevoli nei mercati delle materie prime.

Quando queste condizioni vengono meno, il meccanismo si inceppa. L’aumento dei prezzi energetici erode i surplus dei Paesi importatori e altera gli equilibri finanziari di quelli esportatori. In questo contesto, la capacità di accumulare oro si riduce drasticamente. Il metallo prezioso perde così il suo compratore più stabile e sistematico, rimanendo esposto a dinamiche di mercato molto più volatili.

È qui che emerge il punto centrale: l’oro si è progressivamente finanziarizzato. Il suo prezzo non riflette più una domanda “rifugio” stabile, ma flussi di capitale che rispondono a logiche macroeconomiche e di portafoglio. Esattamente come accade per un’azione quotata, il valore dell’oro dipende da chi compra, da chi vende, dalla disponibilità di liquidità e dalle aspettative sul ciclo globale. Non esiste alcuna immunità intrinseca.

Anzi, in determinati contesti, l’oro può diventare esso stesso fonte di rischio. Quando la liquidità si contrae o quando gli attori istituzionali devono riallocare risorse, il metallo viene venduto per fare cassa, esattamente come qualsiasi altro asset. In questi frangenti, la sua funzione di protezione svanisce, lasciando spazio a movimenti che sorprendono chi lo considerava un porto sicuro.

A ciò si aggiunge un equivoco diffuso: l’idea che l’accumulo di oro rappresenti una forma di affrancamento dal dollaro. In realtà, questa lettura non regge a un’analisi più attenta. L’oro è quotato e scambiato sui mercati internazionali in dollari. Ciò significa che ogni acquisto implica l’utilizzo della valuta statunitense, così come ogni vendita comporta il ritorno in dollari.

Non solo. Se il prezzo dell’oro aumenta, cresce anche il valore nominale delle transazioni denominate in dollari. In altri termini, il sistema resta saldamente ancorato alla valuta americana. I dollari non scompaiono, ma circolano e, in una fase di apprezzamento del metallo, aumentano persino in termini di controvalore complessivo.

Ne deriva una conclusione controintuitiva ma fondamentale: l’oro non rappresenta un’alternativa al dollaro, bensì un ingranaggio del medesimo sistema. La cosiddetta “de-dollarizzazione” attraverso il metallo prezioso appare, in larga misura, una costruzione narrativa più che una realtà operativa.

Alla luce di queste dinamiche, la definizione tradizionale di “bene rifugio” appare ormai inadeguata. L’oro è diventato un asset ibrido, sospeso tra funzione monetaria residua e piena integrazione nei mercati finanziari globali. Si muove con le stesse logiche di un titolo quotato, risponde agli stessi incentivi e subisce le stesse pressioni.

Continuare a considerarlo una garanzia automatica contro l’incertezza significa non cogliere questa trasformazione. E soprattutto significa esporsi a un rischio: quello di affidarsi a un mito che i mercati, nei fatti, hanno già superato.

Antonio Maria Rinaldi