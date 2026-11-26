Ieri era l’Iraq a mettere in crisi il cartello petrolifero, oggi tocca ad un altro paese. Il Kazakistan si è unito a Baghdad nel chiedere all’OPEC+ di rivedere al rialzo la stima della capacità produttiva di greggio del Paese, come riportato mercoledì da Reuters , citando fonti informate sulla questione. La richiesta arriva quattro giorni prima che il gruppo si riunisca per definire la propria politica di produzione per il 2027.

Si tratta della prima revisione di questo tipo da parte dell’OPEC, che valuterà la quantità di petrolio che ciascun membro è in grado di produrre in modo sostenibile; i risultati contribuiranno a definire gli obiettivi di produzione per il prossimo anno. Una delle fonti ha riferito a Reuters che l’OPEC+ sta conducendo questa settimana dei colloqui con i membri che contestano le valutazioni. La società di consulenza statunitense DeGolyer and MacNaughton sta valutando la capacità di ogni membro dell’OPEC+, ad eccezione di Russia, Iran e Venezuela. Il ministero dell’Energia del Kazakistan ha confermato che la revisione ha avuto luogo, ma non ha commentato i risultati né i prossimi passi.

La quota del Kazakistan nell’OPEC+ per novembre e dicembre è di 1,628 milioni di barili al giorno, secondo i dati dell’OPEC . L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha stimato la produzione di greggio kazako a 1,76 milioni di barili al giorno in ottobre, circa l’8% in più rispetto a tale obiettivo. Chevron ha avviato la produzione nell’ambito del «Future Growth Project», del valore di 48 miliardi di dollari, nel giacimento di Tengiz in Kazakistan nel gennaio 2025.

Anche le interruzioni delle esportazioni hanno limitato la produzione kazaka quest’anno. Il Caspian Pipeline Consortium (CPC), che trasporta oltre l’80% delle esportazioni petrolifere del Kazakistan verso un terminale vicino a Novorossiysk, sulla costa russa del Mar Nero, ha sospeso le operazioni di carico a luglio in seguito agli attacchi con droni contro le petroliere presenti al terminale. La produzione kazaka di petrolio e condensato è scesa di circa il 21%, passando da una media di luglio di 2,07 milioni di barili al giorno a 1,63 milioni di barili al giorno, mentre la produzione a Tengiz è diminuita del 56%. A marzo, il ministero dell’Energia aveva già ridotto il proprio piano di produzione per il 2026 a 96–98 milioni di tonnellate da 100,5 milioni di tonnellate, citando gli attacchi al CPC e la situazione a Tengiz.

L’Iraq contesta una stima preliminare che colloca la sua capacità a 4,9 milioni di barili al giorno. Baghdad ha una quota di 4,431 milioni di barili al giorno e vuole che l’OPEC+ riconosca circa 6 milioni di barili al giorno di capacità. L’AIE stima la capacità sostenibile dell’Iraq a 4,87 milioni di barili al giorno. Secondo Reuters, l’Iraq ha avvertito che potrebbe uscire dall’OPEC se la sua quota non venisse aumentata.

Queste difficoltà seguono l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC e dall’OPEC+ avvenuta il 1° maggio. Abu Dhabi aveva sostenuto per anni che la propria quota non tenesse conto dei suoi investimenti in nuova capacità produttiva. L’Angola ha lasciato l’OPEC nel gennaio 2024.

Tutti i paesi del cartello avvertono come i prezzi elevati attuali del greggio non siano destinati a durare a lungo, ma verranno a ridursi man mano che i problemi con lo stretto di Hormuz vessanno superati, o con le trattative, o con la costruzione di nuove infrastrutture. Quindi voglio approfittarne finché è possibile, aumentando le proprie quote.