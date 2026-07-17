Londra nazionalizza British Steel: lo Stato si riprende l’acciaio dopo il fallimento dei privati

Il prossimo cambio al vertice del governo britannico, con l’arrivo di Andy Burnham, vede una mossa che riporta agli anni settanta. Il governo ha posto la British Steel sotto il controllo statale dopo che la nazionalizzazione dell’azienda siderurgica ha superato un test di interesse pubblico.

Il Primo Ministro attuale, che è ancora Starmer, ha affermato che questa mossa “ha garantito il futuro dell’industria siderurgica britannica” e fa seguito all’introduzione di una nuova normativa che ha reso più agevole per i ministri procedere alla nazionalizzazione coatta delle aziende siderurgiche.

La British Steel, con sede a Scunthorpe, ha nominato un nuovo gruppo dirigente che si concentrerà sulla «stabilizzazione dell’azienda e sullo sviluppo di un futuro commercialmente sostenibile», ha dichiarato giovedì il ministero del Commercio.

Ha aggiunto che il passaggio dello stabilimento alla proprietà pubblica salverà migliaia di posti di lavoro sia presso l’azienda siderurgica che nella sua catena di approvvigionamento, oltre a garantire il futuro di uno degli ultimi impianti di produzione di acciaio vergine rimasti nel Regno Unito.

«British Steel è uno dei maggiori produttori di acciaio del Paese e ho deciso di nazionalizzare l’azienda per garantire la capacità siderurgica e mantenere la produzione nell’interesse nazionale», ha dichiarato il segretario al Commercio Peter Kyle.

La decisione fa seguito a un anno turbolento per quello che è il più grande produttore di acciaio del Regno Unito. I negoziati su un pacchetto di finanziamenti tra i ministri e l’ex proprietario Jingye si sono interrotti lo scorso anno, spingendo l’azienda cinese ad abbandonare di fatto lo stabilimento.

In una rara seduta di sabato , i parlamentari hanno votato per porre l’impianto sotto il controllo pubblico, con una mossa che, secondo loro, ha impedito la chiusura degli ultimi due forni ad arco della Gran Bretagna e ha contribuito a salvare migliaia di posti di lavoro.

Il governo ha affermato che, nonostante le «ampie discussioni» svoltesi nel periodo intercorso, non era stato raggiunto un accordo con Jingye sul futuro dell’impianto, il che gli ha consentito di avvalersi dei suoi nuovi poteri per trasferirne la proprietà ai contribuenti in modo unilaterale.

Ai sensi della nuova legislazione , i ministri sono autorizzati a nazionalizzare un’azienda siderurgica ritenuta vitale per il futuro del Paese, a condizione che superi un test di interesse pubblico. Il ministero del Commercio ha dichiarato che tale test è stato superato giovedì e che ora verrà nominato un perito indipendente per valutare se Jingye debba ricevere un indennizzo.

Allan Bell, amministratore delegato ad interim di British Steel, ha salutato la nazionalizzazione dell’azienda come un «giorno epocale» per la società.

«Ma soprattutto, è un giorno storico per la Gran Bretagna e per l’industria manifatturiera del Regno Unito», ha aggiunto, «un giorno che salvaguarda il nostro futuro e rafforza la sicurezza nazionale e le infrastrutture».

Jingye, la multinazionale cinese che controllava British Steel voleva chiudere gli ultimi 4 forni ad arco di Southorpe, vestige ultime di un impero dell’acciaio britannico che ormai apparteneva al passato. La base della decisione era che il loro funzionamento non era più economicamente conveniente, ma apriva la strada a una pericolosa dipendenza dalle importazioni. Ovvio che sia più conveniente produrre l’acciaio in Cina, ma questo avrebbe distrutto una base industriale strategicamente ancora importante per il Regno Unito.

Ci si aspetta che Andy Burnham, difensore dell’industria britannica, compirà altre operazioni del genere, sempre che le finanze glielo permettano. In Italia abbiamo un problema molto simile a Taranto.