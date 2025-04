Fine di un’Epoca Storica: gli ultimi quattro Altoforni britannici, in mano cinesi, verso la Chiusura

Il leader dell’industria siderurgica British Steel sta per avviare consultazioni per la chiusura definitiva degli altiforni in funzione a Scunthorpe. La mossa arriva dopo che l’azienda non è riuscita a raggiungere un accordo con il governo britannico sugli aiuti finanziari per la conversione alla produzione di acciaio verde. Questo segnerebbe la fine della produzione di acciaio grezzo nel Regno Unito, dove questa attività è iniziata nel ‘700 con metodi moderni.

“Dal 2020, l’azionista di British Steel, Jingye, ha investito più di 1,2 miliardi di sterline [1,45 miliardi di euro] per mantenere l’attività in un contesto di continua instabilità della produzione e di significative perdite finanziarie di circa 700.000 sterline [850.000 euro] al giorno”, ha dichiarato la società il 27 marzo.

“L’azienda aveva chiesto il sostegno del governo britannico per un importante investimento di capitale in due nuovi forni elettrici ad arco. Tuttavia, dopo molti mesi di trattative, non è stato raggiunto alcun accordo”, ha aggiunto British Steel.

Nella sua dichiarazione, l’azienda ha anche citato “le difficili condizioni di mercato, l’imposizione di tariffe e l’aumento dei costi ambientali” come ragioni alla base della sua decisione.

Perdita di posti di lavoro e di capacità dell’industria siderurgica

Secondo i dirigenti dell’azienda, le consultazioni con i sindacati hanno proposto tre opzioni. La prima è la chiusura degli altiforni, delle operazioni di produzione dell’acciaio e dell’acciaieria di Scunthorpe entro i primi di giugno.

Le altre due opzioni prevedono la chiusura degli altiforni e delle attività siderurgiche a settembre o dopo settembre. I rapporti hanno evidenziato che le chiusure potrebbero comportare la perdita di fino a 2.700 posti di lavoro nell’industria siderurgica, pari a oltre il 75% dei 3.500 posti di lavoro dell’impianto.

Il sito di Scunthorpe della British Steel ha quattro altiforni che portano il nome di quattro regine britanniche: Mary, Bess (Elisabeth), Anne e Victoria. Insieme, hanno una capacità annua di 4,7 milioni di tonnellate, anche se solo due di essi sono attualmente in funzione. Nel sito sono presenti anche tre forni per l’ossigeno di base da 330 tonnellate. Questi possono produrre circa 4,3 milioni di tonnellate di acciaio grezzo, che l’impianto poi fonde in bramme e billette.

Ecco il video dell’apertura di Victoria nel 1954 e com’era la città industriale all’epoca.

La decisione pone fine a due anni di negoziati con il governo britannico

Jingye aveva originariamente acquistato l’impianto di Scunthorpe nel 2020 dalla società di investimento londinese Greybull Capital. Nel novembre 2023, l’azienda ha annunciato l’intenzione di sostituire gli altiforni operativi del sito con due forni elettrici ad arco, un progetto che avrebbe comportato un costo di 1,3 miliardi di sterline (1,6 miliardi di Euro)

Nel novembre 2024 si sono svolti i colloqui tra il governo e Jingye per aumentare gli aiuti a British Steel fino a 2 miliardi di sterline (2,6 miliardi di dollari). Questo rappresenta un aumento significativo rispetto alle proiezioni iniziali di 300 milioni di sterline (387 milioni di dollari).

La nuova cifra rappresenterebbe l’80% dei 2,5 miliardi di sterline (3,1 miliardi di dollari) che il governo aveva dichiarato di aver stanziato per l’industria siderurgica a luglio, oltre ai 500 milioni di sterline che aveva promesso a Tata Steel per l’installazione di una nuova tecnologia per il forno elettrico ad arco negli stabilimenti di Port Talbot.

Alla fine il governo pagava tutto l’investimento, c’era da chiedersi che senso avesse lasciare la gestione ancora ai privati.

I sindacati hanno lottato in precedenza per modificare il piano di Jingye

Secondo i media locali, la settimana del 24 marzo Jingye ha rifiutato un’offerta di 500 milioni di sterline (647 milioni di dollari) per la transizione della produzione di acciaio verde dell’impianto. In quell’occasione, i sindacati associati a British Steel – Community, GMB e Unite – hanno chiesto al governo e a Jingye di tornare al tavolo.

Gli stessi sindacati, in collaborazione con il gruppo di consulenza dei dipendenti Syndex, con sede a Parigi, hanno elaborato a febbraio un piano per mantenere in funzione gli altiforni durante la costruzione degli EAF. Le raccomandazioni prevedevano due forni da 130 tonnellate o un forno da 300 tonnellate.

La fine di un’epoca storica per il Regno Unito

Questa è la fine di un’epoca storica per il Regno Unito. Basti pensare che il primo altoforno moderno, con l’uso dell’energia meccanica per ventilare la fornace ed ottenere temperature più elevate Un passo importante fu fatto nel 1776 quando l’applicazione del motore a vapore al mantice consentì di raggiungere temperature più elevate. Nel 1828 James Beaumont Neilson brevettò il processo che insufflava aria calda, aumentando l’efficienza. Le macchine a vapore aiutavano la produzione dell’acciaio, l’acciaio e il ferro costruivano le macchine a vapore.

Quindi la siderurgia moderna, industriale, ha le sue radici nel Regno Unito. Ora siamo alla chiusura degli ultimi altiforni britannici. Non credo che ci sia un esempio più lampante della decadenza industriale della Gran Bretagna e, in generale, dell’Europa. Qui finisce un’epoca.