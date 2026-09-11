Lo Stretto di Hormuz è bloccato: il gas schizza alle stelle e il mondo torna a bruciare carbone a livello record

L’impennata dei prezzi del GNL causata dal blocco dello Stretto di Ormuz sta spingendo le economie a ricorrere a fonti energetiche alternative, portando la domanda di carbone a un nuovo massimo storico quest’anno, come ha affermato giovedì l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) in un nuovo rapporto.

L’impennata dei prezzi del GNL ha spinto mercati quali Cina, India, Giappone, Corea del Sud e persino l’Europa a fare maggiore affidamento sulla produzione da centrali a carbone per la generazione di energia elettrica, ha affermato l’AIE nel suo nuovo rapporto “Coal Mid-Year Update 2026”.

Il Medio Oriente non è un grande esportatore di carbone, pertanto le spedizioni globali di carbone non hanno subito interruzioni quando, più di sei mesi fa, è scoppiata la guerra in Iran. Però le spedizioni di GNL attraverso lo Stretto di Hormuz hanno subito un calo significativo, facendo salire i prezzi del gas e spingendo le aziende di servizi pubblici a sfruttare maggiormente le centrali a carbone. In cina si è perfino passati a rigassificare il fossile.

A seguito di questo grave squilibrio nell’approvvigionamento energetico, la domanda globale di carbone – che prima della guerra avrebbe dovuto registrare un leggero calo quest’anno – dovrebbe ora aumentare dell’1,2% nel 2026, ha affermato l’AIE. Tale aumento porterebbe il consumo globale di carbone a un livello record di 8,94 miliardi di tonnellate quest’anno.

La revisione delle previsioni sulla domanda di carbone per quest’anno «riflette principalmente la crisi in Medio Oriente e un fenomeno meteorologico El Niño insolitamente intenso», ha affermato l’IEA. «Sebbene le interruzioni delle spedizioni nello Stretto di Ormuz non influenzino direttamente i mercati del carbone, la minore disponibilità di gas naturale ha fatto salire i prezzi, spingendo alcuni sistemi elettrici a passare dal gas al carbone».

La domanda di carbone nei due maggiori paesi consumatori, Cina e India, dovrebbe aumentare quest’anno. Secondo l’AIE, la domanda cinese è destinata a crescere dell’1% fino a raggiungere i 5 miliardi di tonnellate, mentre quella indiana registrerà un aumento del 4,2% arrivando a 1,353 miliardi di tonnellate, invertendo il leggero calo temporaneo registrato lo scorso anno.

Se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere in gran parte chiuso alle spedizioni di GNL fino a buona parte del prossimo anno, la domanda globale di carbone potrebbe aumentare ulteriormente, raggiungendo nuovi livelli record, ha aggiunto l’agenzia. Questo dimostrerebber che l’economia va a preferire sempre le fonti energetiche più convenienti, indipendentemente dai desideri dei overni.