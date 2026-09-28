Depositi di gas al 57% e l’inverno alle porte: la Germania ostenta sicurezza, ma l’industria rischia lo shock

I tedeschi si affidano agli Dei nordici e sono sicuri che gli vada sempre bene. Grazie alla diversificazione delle fonti di importazione, la Germania ha affermato di non dover affrontare una carenza di approvvigionamento di gas nonostante i livelli record di gas naturale nei depositi, secondo quanto afferma uno dei maggiori importatori tedeschi di gas, VNG.

«Rispetto al 2022, il sistema è complessivamente molto più solido. Abbiamo un maggiore accesso al gas naturale liquefatto (GNL) e abbiamo ampliato la nostra posizione complessiva in termini di fonti di approvvigionamento», ha dichiarato l’amministratore delegato di VNG, Ulf Heitmueller, a Reuters in un’intervista pubblicata lunedì.

VNG importa gas naturale dalla Norvegia e ha recentemente siglato accordi per importare gas dall’Azerbaigian e dall’Algeria, diversificando il proprio portafoglio di fornitori dopo che il gas proveniente dai gasdotti russi ha smesso di fluire verso la Germania in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

«Abbiamo strutturato il nostro portafoglio in modo tale da poter adempiere ai nostri obblighi di fornitura nei confronti dei clienti anche in caso di un inverno rigido», ha dichiarato il dirigente a Reuters.

Nel 2024 VNG ha iniziato ad acquistare gas dall’Algeria, che è diventata una delle principali fonti di gas per l’Europa. Quest’estate, l’importatore tedesco di gas con sede a Lipsia ha firmato un nuovo accordo con la società energetica statale algerina Sonatrach per ricevere ulteriori volumi di gas a partire dal 2027. Il gas algerino o arriva come GNL oppure attraverso l’Italia.

«Soprattutto in un contesto di mercato difficile e alla luce delle condizioni geopolitiche, di politica energetica e normative, è essenziale disporre di un portafoglio di approvvigionamento ampio e resiliente. L’accordo con SONATRACH è una componente importante per garantire l’approvvigionamento a lungo termine dei nostri clienti e aumentare la diversificazione del nostro portafoglio», ha affermato Heitmüller a luglio.

Al 27 settembre, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe, i siti di stoccaggio del gas nell’UE erano pieni solo al 70%. Alcune delle principali economie, tra cui la più grande, la Germania, hanno finora accumulato riserve di gas inferiori alla media in questa stagione di riempimento.

Il vasto sistema di stoccaggio tedesco, il quarto più grande al mondo, è pieno solo al 57% circa, il che ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento qualora il prossimo inverno dovesse rivelarsi molto più freddo rispetto a quelli precedenti. Se l’ìnverno fosse rigido VNG dovrebbe trovare il gas mancante sul mercato internazionale a prezzi spot, con il rischio di pagarlo molto caro, con ulteriore danno per il sistema produttivo nazionale.