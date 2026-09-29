Terremoto a Wall Street: Nvidia lancia un buyback da 150 miliardi. Perché il re dell’AI compra se stesso?

Un annuncio improvviso scuote i mercati finanziari globali: Nvidia ha appena varato il più grande piano di riacquisto di azioni proprie mai registrato nella storia aziendale, mettendo sul piatto l’incredibile cifra di 150 miliardi di dollari. Una mossa colossale che porta il programma totale di riacquisto della società alla somma vertiginosa di 235 miliardi.

La reazione delle contrattazioni a Wall Street è stata fulminea. Dopo giorni di debolezza che avevano visto il titolo scendere verso quota 222 dollari, la notizia ha innescato un rimbalzo verticale immediato sopra i 230 dollari. Ecco i valori di borsa sull’ultima settimana:

Jensen Huang, fondatore e capo dell’azienda, ha spiegato la decisione con parole nette: la crescita del gruppo è trainata da un cambio di paradigma epocale verso il calcolo accelerato e l’intelligenza artificiale, e la cassa generata consente di investire e contemporaneamente remunerare i soci.

Tuttavia, dietro i facili entusiasmi dei mercati azionari si nasconde un paradosso economico non trascurabile. Perché la regina indiscutibile della tecnologia mondiale, al vertice della rivoluzione digitale, sceglie di destinare un tesoro così immenso a comprare le proprie quote invece di riversarlo in fabbriche, lavoro o nuovi progetti industriali?

La motivazione ufficiale fornita dal management risiede nella valutazione del titolo. Nonostante i ricavi record degli ultimi trimestri, il multiplo prezzo/utili futuro (il cosiddetto forward P/E, che misura quante volte il prezzo dell’azione supera i profitti stimati) ha registrato una discesa continua negli ultimi due anni.

Oggi Nvidia tratta a circa 24 volte gli utili attesi. Si tratta di un livello sorprendentemente vicino a quello medio dell’indice S&P 500, fermo attorno a 20 volte, malgrado la società sia tra le realtà a più rapida espansione di tutta l’economia statunitense. Dal punto di vista del vertice aziendale, quindi, le proprie azioni sono semplicemente “a sconto” e rappresentano un affare irrinunciabile.

I numeri principali dell’operazione evidenziano la portata sistemica della manovra:

Voce finanziaria Dettaglio e valori Nuovo piano di buyback autorizzato 150 miliardi di dollari Totale cumulato dei riacquisti deliberati 235 miliardi di dollari Rapporto Prezzo/Utili futuro di Nvidia Circa 24x Rapporto Prezzo/Utili medio S&P 500 Circa 20x Effetto immediato sui corsi azionari Rimbalzo repentino sopra i 230 dollari

Se per gli analisti di borsa il riacquisto è sempre una festa, per l’economia reale il quadro assume contorni ben diversi. Il meccanismo del riacquisto azionario funziona come un moltiplicatore contabile: riducendo il numero di azioni circolanti sul mercato, l’utile per singola azione aumenta in modo del tutto artificiale, rendendo i bilanci più appetibili anche nel caso in cui i ricavi futuri dovessero rallentare.

Inoltre, una simile concentrazione di liquidità evidenzia una questione strutturale: le opportunità di investimento produttivo diretto nel settore dei semiconduttori stanno forse toccando un limite pratico. Se si comprano le azioni proprie per poi annullarle significa che il capitale è eccessivo, cioè che si sono dati troppi soldi, non giustificati dal business aziendale.

Invece, l’operazione si traduce in un immenso travaso di liquidità verso i grandi fondi di investimento e i gestori patrimoniali. Denaro che non genera domanda reale di beni o macchinari, ma resta confinato nel circuito chiuso della finanza.

Il campione dell’innovazione del futuro, che prometteva di ridefinire ogni settore industriale con algoritmi intelligenti, finisce per applicare la più classica delle ricette di ingegneria finanziaria. Quando il mercato inizia a dubitare della tenuta della crescita, la soluzione più comoda resta quella di ricomprarsi da soli. Una mossa eccellente per sostenere le quotazioni nell’immediato, ma che racconta molto sui limiti della finanza contemporanea rispetto alla crescita produttiva reale.