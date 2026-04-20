Il ritorno del “Carbon-to-Gas”: la Cina rispolvera il carbone per non restare al freddo (e al buio)

Un mega-progetto per la conversione del carbone in gas in Cina è stato ripreso e dovrebbe essere avviato quest’anno, mentre il principale importatore mondiale di energia fa i conti con le ripercussioni della guerra in Medio Oriente e cerca di distaccarsi da gas e petrolio.

I lavori sul progetto Fuxin sono iniziati nel 2011, con un costo di 3,7 miliardi di dollari, ma tre anni dopo sono stati sospesi perché il progetto era diventato troppo problematico, come ha riportato oggi Bloomberg. I problemi includevano preoccupazioni ambientali, costi e sfide logistiche e tecniche. Inoltre il gas naturale liquefatto a basso costo sembrava renderlo superfluo.

La sua ripresa quest’anno suggerisce che il contesto di mercato sia cambiato abbastanza da migliorare la redditività del progetto, poiché la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta sconvolgendo l’equilibrio dell’approvvigionamento globale di gas e spinge alla ricerca di fonti alternative.

La Cina attualmente dispone di più carbone di quanto ne possa utilizzare, ha osservato Bloomberg nel suo rapporto, mentre la sua fornitura di gas naturale è stata compromessa dai danni alle infrastrutture nel Golfo. In tutta la Cina ci sono ben 13 progetti di conversione del carbone in gas già in fase di costruzione o in fase di pianificazione. I tempi di costruzione potrebbero richiedere fino a cinque anni, secondo quanto riportato da Bloomberg, ma se tutti questi progetti venissero realizzati, potrebbero aumentare di sette volte la capacità produttiva cinese di gas sintetico, raggiungendo oltre 52 miliardi di metri cubi. Ciò equivarrebbe al 12% dell’approvvigionamento totale di gas del Paese, afferma la società di consulenza OilChem.

La Cina continua a sostenere quasi da sola la crescita del consumo globale di carbone e la nuova produzione di energia elettrica da carbone, nonostante sia anche il principale investitore mondiale nelle energie rinnovabili e nello stoccaggio in batterie. Ovviamente la conversione del carbone in gas naturale non farà che aumentare la domandfa di gas cinese.

Il Paese è pronto a mettere in funzione ben 85 unità di generazione di energia a carbone quest’anno, su un totale globale di 104 progetti a carbone previsti per l’avvio nel 2026, secondo i dati dell’organizzazione no-profit Global Energy Monitor pubblicati all’inizio di quest’anno. Oltre alla generazione di energia, la Cina sta utilizzando il carbone per produrre gas, liquidi e prodotti chimici.