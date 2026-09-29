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La politica dei numeri: giornalisti bocciati in seconda media

I numeri bisogna leggerli bene, anche nelle elezioni supplettive.

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1 ora fa

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Leggendo certi giornali, dalle suppletive di Reggio Calabria emergerebbe un risultato chiarissimo: Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, avrebbe preso “soltanto” 8.226 voti. “Soltanto”. Perché alle regionali del 2025, quando era candidato con Forza Italia, ne aveva ottenuti 10.403.

Per approfondire:

Peccato per un piccolo particolare: la matematica.

Alle suppletive di domenica e lunedì scorsi è andato a votare appena il 22,34% degli aventi diritto. Alle regionali l’affluenza fu del 43,14%. Praticamente il doppio.

Quindi confrontare semplicemente 8.226 con 10.403 e concludere che Giannetta avrebbe perso consensi è come confrontare l’incasso di un negozio aperto mezza giornata con quello dello stesso negozio aperto tutto il giorno e stupirsi perché ha incassato meno.

E guardate che non servono grandi studi di matematica. In genere già in seconda media si risolvono problemi con rapporti, percentuali e proporzioni. Basterebbe la seconda media.

Con poco più di un elettore su cinque alle urne, Giannetta ha preso 8.226 voti, pari al 10,94%. E li ha presi presentandosi con Futuro Nazionale, non con un partito organizzato e radicato come Forza Italia. Questo è il dato.

Poi ognuno può raccontarlo come vuole. Ma almeno i numeri andrebbero raccontati tutti. Altrimenti non è analisi: è aritmetica creativa.

Una cosa, però, queste suppletive ce l’hanno finalmente insegnata: abbiamo trovato un terreno comune tra politici e giornalisti. La matematica non sembra essere il punto forte né degli uni né degli altri. Almeno su qualcosa vanno d’accordo.

Fortunatamente i cittadini con i numeri hanno molta più dimestichezza. Quando vanno al mercato, pagano una bolletta o si fermano al distributore per fare il pieno, i conti li sanno fare benissimo. Sanno quanto entra, quanto esce e, soprattutto, quanto (non) rimane in tasca.

E quando arriva il momento di fare i conti (quelli veri), difficilmente sbagliano.

Vedremo il prossimo anno se anche certi giornalisti e politici avranno finalmente ripassato le proporzioni di seconda media.

Antonio Maria Rinaldi

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