Lo schiaffo dell’ONU a Berlino: la Germania minaccia di tagliare i fondi. È la fine di un’era?

La doccia fredda è arrivata direttamente dal Palazzo di Vetro di New York. Nelle recenti votazioni per l’assegnazione dei seggi temporanei al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2027-2028, la Germania ha subito una sconfitta bruciante. L’Assemblea Generale ha preferito Portogallo e Austria, lasciando Berlino a bocca asciutta.

La reazione tedesca non si è fatta attendere e, per una volta, mette da parte la solita diplomazia felpata. Johann Wadephul, esponente di spicco della CDU, ha lanciato un avvertimento che suona come un ultimatum: se la Germania non viene ascoltata, potrebbe iniziare a chiudere i cordoni della borsa.

Il peso dei soldi e il deficit politico

Il ragionamento tedesco è lineare e prettamente economico: chi paga di più deve avere voce in capitolo. “Non è possibile che siamo uno dei maggiori contributori eppure non veniamo presi in considerazione in alcune decisioni”, ha dichiarato Wadephul alla Rheinische Post ripresa dalla Welt. Non si tratta di una “richiesta di dominio”, precisa, ma di puro e semplice rispetto per gli interessi nazionali.

Il Bundestag, ha annunciato, passerà al microscopio i singoli impegni di spesa verso l’ONU nel prossimo bilancio. I numeri attuali evidenziano una spesa massiccia, che in patria inizia a pesare:

Voce Importo Bilancio federale per l’ONU e settore internazionale (2026) ~ 961 milioni di euro Variazione rispetto al 2025 – 84 milioni di euro

L’esito delle votazioni a scrutinio segreto riflette l’attuale perdita di attrazione della leadership tedesca a livello globale. I numeri parlano da soli:

Portogallo: 134 voti

Austria: 131 voti

Germania: 104 voti (esclusa)

Lo spettro del 2015 e gli aiuti umanitari

C’è un secondo aspetto molto concreto nella linea proposta dalla CDU. Mentre si minacciano tagli alla spesa generale e burocratica dell’ONU, si chiede di aumentare i fondi per gli aiuti umanitari sul campo.

La logica è puramente pragmatica: prevenire i disastri prima che i loro costi si riversino sull’Europa. Wadephul ricorda come la crisi dei rifugiati del 2015 fu innescata anche dal sottofinanziamento delle strutture di accoglienza internazionali. Investire in modo mirato nelle crisi umanitarie, tagliando i fondi agli enti dove Berlino non ha peso politico, diventa una mossa per sostenere la stabilità interna senza disperdere risorse. In un periodo in cui l’economia nazionale richiede stimoli per mantenere la propria solidità, regalare fondi senza ritorni politici non è più un’opzione sostenibile.

Il vento sta cambiando a Berlino?

Questo scatto di orgoglio solleva una domanda cruciale. Siamo di fronte a un cambiamento politico generale? Per anni, l’approccio tedesco è stato quello di “pagare per tutti” in cambio di stabilità globale, utile alle proprie esportazioni. Oggi, con un’industria che deve badare ai propri conti, la propensione a finanziare organizzazioni che ignorano le istanze di Berlino sta calando. Se la prima economia europea. Non è che Merz, come Trump, taglierà i soldi a chi politicamente non appoggia Berlino?