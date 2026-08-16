La Germania fa saltare il dogma green di Bruxelles: stop all’obbligo delle pompe di calore e salvataggio delle caldaie a gas

Berlino ha fatto scattare l’allarme rosso nei corridoi di Bruxelles. Il governo tedesco guidato da Friedrich Merz ha deciso di stracciare la linea dura imposta dall’Unione Europea sul riscaldamento domestico, cancellando l’obbligo forzato di elettrificazione che rischiava di travolgere i bilanci di milioni di famiglie e far crollare il consenso politico.

La svolta è radicale: la Germania elimina l’obbligo di installare impianti termici alimentati per almeno il 65% da fonti rinnovabili dirette, un paletto che di fatto imponeva l’acquisto quasi esclusivo di costose pompe di calore. Al suo posto torna un principio tanto ovvio quanto dimenticato dalla burocrazia comunitaria: la neutralità tecnologica.

Non si tratta di una fuga dagli impegni climatici. Berlino mantiene fermo l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2045. A cambiare è la strada per arrivarci: invece di imporre ai cittadini quale macchinario comprare, lo Stato fissa il traguardo ambientale e lascia che siano la tecnologia e il mercato a trovare la soluzione più economica e pratica.

Il fallimento politico della linea ideologica

La decisione del nuovo esecutivo tedesco archivia una delle stagioni più tese della politica tedesca recente. La famigerata legge sul riscaldamento approvata dalla precedente coalizione di Olaf Scholz si era trasformata in un incubo per i proprietari di casa e in un disastro elettorale per la maggioranza.

Quella norma imponeva la sostituzione forzata delle caldaie a gas con impianti elettrici. Il risultato è stato una rivolta silenziosa ma netta dei cittadini, spaventati da spese proibitive per sostituire apparecchi ancora perfettamente funzionanti e per ristrutturare immobili vetusti. Alla fine hanno vinto i numero: in Germania ci sono oltre venti milioni di caldaie a gas in funzione, che scaldano più della metà delle case.

Smantellare questo patrimonio in tempi record avrebbe significato mobilitare decine di miliardi di euro di tasca dei contribuenti. Molti edifici storici o poco isolati non sono adatti alle pompe di calore senza pesanti e costosi lavori di muratura

Il salvataggio del gas: la tabella di marcia del biometano

La nuova strategia di Berlino non rottama le caldaie a gas, ma punta a renderle pulite grazie ai gas rinnovabili, a cominciare dal biometano. Invece di costringere a cambiare l’impianto, si cambierà gradualmente ciò che brucia al suo interno.

Il piano prevede scadenze precise per la miscelazione obbligatoria di gas rinnovabili:

2029: quota minima del 10% di biometano;

quota minima del 10% di biometano; 2030: salita al 15%;

salita al 15%; 2035: salto al 30%;

salto al 30%; 2040: arrivo al 60% di combustibili verdi.

Entro la fine del 2026 verrà varata una legge specifica per regolamentare questo mercato e garantire forniture stabili. Il biometano viene ottenuto da scarti organici agricoli, industriali e urbani. Aumentare la produzione di questo combustibile significa anche andare a ritoccare le produzioni di questi settori: sarà necessario coltivare di più per produrre il gas biologico?

Parametro di confronto Modello Bruxelles / Spagna Nuovo Modello Germania Vettore principale Elettrificazione forzata (pompe di calore) Neutralità tecnologica (elettrico + gas verdi) Infrastruttura Nuove reti elettriche (€1.200 miliardi) Riuso delle reti gas esistenti Impatto sul cittadino Spese ingenti di sostituzione impianto Mantenimento della caldaia con cambio combustibile Obiettivo climatico Neutralità al 2050 Neutralità anticipata al 2045

Comunque i tempi fissati sono sufficientemente lunghi da poter riformare e rivedere questi dati anche in futuro. Alla fine Merz ha guadagnato tempo.

Lo strappo con Bruxelles e il contrasto con la Spagna

Questa decisione spacca il fronte europeo. Mentre la Commissione Europea spinge sul suo piano per portare l’elettricità al 46% dei consumi totali entro il 2040 (installando 100 milioni di pompe di calore), la Germania sceglie una strada autonoma e pragmatica. Secondo le stime di Bruxelles, elettrificare i consumi richiederà circa 1.200 miliardi di euro solo per potenziare le reti elettriche. La Germania obietta che buttare via tubature e infrastrutture del gas già ammortizzate per rifare tutto da capo è uno spreco colossale. Meglio riconvertire la rete per trasportare biometano e idrogeno.

Su una linea opposta rispetto a Berlino si trova invece la Spagna di Pedro Sánchez. Madrid ha fatto dell’elettrificazione totale il perno del proprio piano energetico nazionale, puntando a moltiplicare i consumi di corrente per assorbire la produzione da fotovoltaico ed eolico. Il paradosso spagnolo è evidente: il Paese possiede uno dei maggiori potenziali d’Europa nella produzione di biometano (stimato in 160 TWh l’anno da scarti agricoli e urbani), ma lascia questo settore ai margini per inseguire solo i cavi elettrici.

In Italia, per fare un confronto, è previsto un obiettivo del 10% del gas consumato da biometano per il 2030 pari a 5,7 milioni di mc.

Vincitori, vinti e rischi della scelta tedesca

La svolta tedesca cambia i rapporti di forza nell’industria europea. Escono rafforzati i gestori delle reti gas, i produttori di biometano e le aziende che fabbricano caldaie predisposte ai combustibili rinnovabili.

Ci sono però anche incognite rilevanti da considerare:

Disponibilità di materia prima: bisognerà produrre volumi enormi di biometano a prezzi accessibili per non far impennare le bollette. Da dove verrà tutta la materia organica necessaria?

bisognerà produrre volumi enormi di biometano a prezzi accessibili per non far impennare le bollette. Da dove verrà tutta la materia organica necessaria? Costi delle emissioni (ETS2): a partire dal 2027 entrerà in vigore la nuova tassa europea sulla CO2 per riscaldamento e trasporti, che renderà il gas fossile via via più caro. In questo momento però il sistema ETS2 è però fortemente contestato.

a partire dal 2027 entrerà in vigore la nuova tassa europea sulla CO2 per riscaldamento e trasporti, che renderà il gas fossile via via più caro. In questo momento però il sistema ETS2 è però fortemente contestato. Competitività industriale: la sfida consisterà nell’evitare che i costi dei gas verdi superino quelli della conversione elettrica. C’è una filiera tecnologica e logistica da creare non da zero, ma quasi.

La lezione che arriva dalla Germania è chiara: la transizione ecologica non può procedere a colpi di decreti calati dall’alto ignorando i costi per le famiglie e il valore degli investimenti già realizzati. La decarbonizzazione si fa con la flessibilità, non con l’ostinazione dogmatica, oppuire deve essere rivista proprio come principio di base. Bruxelles ha fissato degli obiettivi, ma quanto questi sono realistici?