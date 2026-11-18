Mentre i riflettori sono puntati sulle difficoltà economiche delle famiglie europee, dietro le quinte di Bruxelles si consuma la spartizione del potere più importante del continente. Francia e Germania hanno chiuso il cerchio per prendersi il controllo totale della Banca Centrale Europea (BCE), decidendo a tavolino chi guiderà la politica monetaria nei prossimi anni e tagliando fuori l’Italia dai vertici decisionali.

Non si tratta di una semplice sostituzione di nomi, ma di una manovra che deciderà il costo dei nostri mutui, il finanziamento alle imprese e il destino dei titoli di Stato italiani. L’asse tra Parigi e Berlino ha trovato la quadra al recente vertice informale di Dublino, sfruttando una coincidenza temporale rarissima: l’uscita quasi simultanea di tre dei sei membri del Comitato esecutivo della banca centrale in meno di cinque mesi.

Il 3 gennaio lascerà l’incarico la tedesca Isabel Schnabel, diretta al Fondo Monetario Internazionale. Il 7 febbraio sarà la volta della presidente Christine Lagarde, che lascerà in anticipo la guida dell’istituto, mentre a fine maggio scadrà il mandato del capo economista irlandese Philip Lane. Una vera e propria tabula rasa che il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno trasformato in un pacchetto unico di scambio. Tutto questo prima di lasciare il posto a un successore che, allo stato attuale, sarà probabilmente Marine Le Pen.

Lo schema franco-tedesco e la vittoria di De Cos

Per evitare uno scontro frontale, le due capitali hanno scelto un compromesso che salva gli interessi di entrambe. Alla presidenza della BCE andrà con ogni probabilità lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, ex governatore della Banca di Spagna e attuale direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea dal 1° luglio 2025. Per la Spagna sarà la prima volta assoluta alla guida dell’istituto di Francoforte.

La scelta di De Cos spazza via le ambizioni dell’altro candidato ufficiale confermato dall’Eurogruppo, l’ex governatore della banca centrale olandese Klaas Knot. Dal punto di vista italiano, sebbene il nostro Paese sia stato escluso dalla stanza dei bottoni, la vittoria dello spagnolo è senza dubbio il male minore: meglio un banchiere pragmatico proveniente da un grande Paese mediterraneo rispetto a un falco olandese da sempre ostile ai debiti sovrani del Sud Europa.

In cambio del via libera a Madrid, Berlino e Parigi si sono divise le due poltrone operative dove si decidono davvero i cordoni della borsa.

Ruolo nel Comitato Esecutivo Uscente e Data Candidato in Pole Position Paese e Obiettivo Strategico Presidente BCE Christine Lagarde (7 febbraio) Pablo Hernández de Cos Spagna – Mediazione e consenso Capo Economista Philip Lane (fine maggio) Markus Brunnermeier Germania – Controllo sull’ortodossia dei tassi Operazioni di Mercato Isabel Schnabel (3 gennaio) Laurence Boone Francia – Gestione acquisti titoli e scudo sul debito

Cosa guadagnano davvero Berlino e Parigi

Il governo tedesco di Friedrich Merz ha preteso la seconda carica più influente dell’intera struttura: quella di capo economista. È la figura che prepara le proposte sui tassi di interesse prima che vengano votate. Berlino punta su Markus Brunnermeier, professore all’Università di Princeton, riportando un tedesco in quel ruolo per la prima volta dall’addio di Jürgen Stark a fine 2011. Con questa mossa, la Germania si assicura un guardiano dell’ortodossia monetaria per evitare politiche troppo espansive.

La Francia, dal canto suo, ha puntato tutto sul portafoglio delle operazioni sui mercati, dove la favorita è Laurence Boone, ex ministra per gli Affari europei e oggi ai vertici francesi di banca Santander. Perché Macron vuole disperatamente questa poltrona? La risposta è tutta nei conti pubblici disastrati di Parigi.

Chi guida le operazioni di mercato gestisce l’attuazione pratica della politica monetaria e, soprattutto, i programmi di acquisto dei titoli di Stato. Con la Francia sotto forte pressione fiscale e di bilancio, avere un proprio rappresentante nella cabina di regia che compra i bond sul mercato e calma gli speculatori è una polizza sulla vita finanziaria.

Il calendario della svolta e l’incognita italiana

Le scadenze sono ormai strettissime. Chiuso il 6 novembre il termine per la presidenza e fissato al 18 novembre quello per le altre due posizioni, l’accordo politico definitivo verrà siglato al vertice straordinario dei leader UE del 26 e 27 novembre a Bruxelles, guidato dal presidente del Consiglio europeo António Costa.

Per approvare il pacchetto serve una maggioranza qualificata di 16 dei 21 Paesi dell’eurozona, che rappresentino almeno il 60% della popolazione. Seguiranno i pareri della BCE e del Parlamento europeo ai primi di dicembre, per arrivare al timbro finale dei governi entro la fine dell’anno.

E l’Italia? Nel grande gioco delle poltrone monetarie, Roma resta a guardare fuori dalla porta, perdendo peso specifico nel direttorio a sei della BCE. Tuttavia, proprio mentre Francia e Germania chiudevano la partita su Francoforte, da Bruxelles è arrivata una notizia che assomiglia molto a una compensazione geopolitica.

Il via libera a UniCredit su Commerzbank

Casualità vuole che proprio lunedì la Commissione europea abbia approvato ufficialmente la scalata della banca italiana UniCredit sulla tedesca Commerzbank. Dopo il semaforo verde già concesso dalla BCE, anche l’antitrust europeo guidato da Teresa Ribera ha dichiarato che l’operazione non crea problemi di concorrenza, benedicendo la nascita di un gigante bancario europeo capace di competere con i colossi americani.

Per mesi Berlino aveva alzato le barricate contro l’acquisizione ostile targata UniCredit, vissuta come uno schiaffo all’orgoglio finanziario tedesco. Il fatto che ogni ostacolo sia caduto proprio nelle ore in cui la Germania incassava il ruolo di capo economista alla BCE lascia pensare a uno scambio silenzioso ai massimi livelli. L’Italia perde voce nella stanza dove si fissano i tassi di interesse, ma ottiene il permesso di veder espandere una banca con licenza italiana in Germania.

Resta da capire quanto questo scambio convenga alle piccole e medie imprese italiane, che più delle grandi fusioni bancarie avrebbero bisogno di credito a basso costo e di una BCE meno ossessionata dal rigore tedesco.