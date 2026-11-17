L’agenzia che intercetta le comunicazioni di tutto il pianeta ha visto ammutoliti i propri computer interni. Nella giornata del 17 novembre 2026, la rete altamente classificata della National Security Agency statunitense, nota come NSA Net, ha subito un blocco gravissimo che ha paralizzato le operazioni ordinarie nel quartier generale di Fort Meade, nel Maryland.

L’infrastruttura chiusa dove viaggiano i segreti più delicati degli Stati Uniti e dei loro alleati è andata in crash. Per evitare il collasso totale dei server, i vertici dell’agenzia hanno dovuto attivare il protocollo interno denominato “Code Gray“. In parole semplici, hanno chiesto a decine di migliaia di dipendenti non essenziali di presentarsi al lavoro a orari scaglionati, perché il sistema non reggeva il carico dei collegamenti simultanei del mattino.

𝐒𝐈𝐗 𝐃𝐀𝐘𝐒, 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐅𝐀𝐈𝐋𝐔𝐑𝐄𝐒 — 𝐀𝐍𝐃 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘 𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐀𝐍 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐂𝐄𝐍𝐓 𝐄𝐗𝐏𝐋𝐀𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 Today the NSA’s classified internal network went down. The same day, Apple users across the country got locked out of… pic.twitter.com/AiwMktteXc — M.A. Rothman (@MichaelARothman) November 17, 2026

Mentre il presidente Donald Trump si trova in viaggio in Asia per incontri delicatissimi con i vertici cinesi e russi, il cuore tecnologico dell’intelligence americana funziona a singhiozzo. Le comunicazioni d’emergenza verso l’Air Force One sono rimaste attive grazie a linee secondarie indipendenti, ma il lavoro quotidiano degli analisti che filtrano le minacce globali ha subito un brusco rallentamento. Parte del traffico dati è stata dirottata d’urgenza verso centri di riserva sparsi nel Paese.

Cosa ha messo in ginocchio la macchina di sorveglianza più costosa della storia? Le fonti interne citate da testate come CNN, CBS e The Record escludono al momento un attacco informatico esterno. Non ci sarebbero hacker russi o cinesi dietro il guasto, bensì qualcosa di molto più banale e preoccupante: la manutenzione ordinaria.

Secondo le prime ricostruzioni, il blocco sarebbe nato da una serie di aggiornamenti software o dall’applicazione di normali correzioni di sicurezza (le cosiddette patch). Un’operazione di routine che, invece di migliorare il sistema, ha innescato una reazione a catena su una rete che diversi dipendenti descrivevano come instabile già da diverse settimane.

Per capire come sia possibile un simile cortocircuito, dobbiamo analizzare quattro ipotesi tecniche molto concrete su ciò che è accaduto dentro i server di Fort Meade:

Effetto domino da aggiornamento fallito: Nelle reti classificate, ogni modifica passa attraverso controlli rigidissimi e lenti. Se un singolo pacchetto di aggiornamento contiene un errore di configurazione, può bloccare i servizi di autenticazione o le rubriche interne, impedendo agli operatori persino di accedere ai propri terminali.

Nelle reti classificate, ogni modifica passa attraverso controlli rigidissimi e lenti. Se un singolo pacchetto di aggiornamento contiene un errore di configurazione, può bloccare i servizi di autenticazione o le rubriche interne, impedendo agli operatori persino di accedere ai propri terminali. Saturazione di una struttura già al limite: Il fatto che la rete desse problemi da settimane indica che i server lavoravano già vicino alla soglia critica. L’aggiornamento ha probabilmente ridotto la capacità di calcolo disponibile o rallentato la gestione delle sessioni, rendendo insostenibile l’ingresso contemporaneo di migliaia di impiegati all’inizio del turno.

Il fatto che la rete desse problemi da settimane indica che i server lavoravano già vicino alla soglia critica. L’aggiornamento ha probabilmente ridotto la capacità di calcolo disponibile o rallentato la gestione delle sessioni, rendendo insostenibile l’ingresso contemporaneo di migliaia di impiegati all’inizio del turno. Guasto ai sistemi di crittografia o instradamento: NSA Net non usa normali router commerciali, ma complessi apparati di cifratura hardware e certificati di sicurezza multilivello. Un certificato scaduto o un parametro errato dopo la manutenzione basta a far sì che il sistema rifiuti il traffico interno, scambiandolo per un’anomalia.

NSA Net non usa normali router commerciali, ma complessi apparati di cifratura hardware e certificati di sicurezza multilivello. Un certificato scaduto o un parametro errato dopo la manutenzione basta a far sì che il sistema rifiuti il traffico interno, scambiandolo per un’anomalia. Il peso del debito tecnologico: Gli apparati statali americani accumulano ritardi enormi nell’ammodernamento delle proprie basi informatiche. Aggiornare componenti vecchi di decenni è rischioso, e spesso una toppa inserita per risolvere un piccolo guasto finisce per scoperchiare problemi strutturali profondi. Purtroppo sistemi che erano modernissimi decenni fa non lo sono più ora.

Questo episodio non è un caso isolato, ma il quinto grande guasto tecnologico negli Stati Uniti in pochi giorni. Segue a ruota il blocco globale di Microsoft 365, lo stop ai voli della Federal Aviation Administration (FAA) causato da un semplice router difettoso, i ritardi aerei di United Airlines e i problemi ai sistemi bancari di JPMorgan Chase.

Ente o Azienda colpita Tipo di problema registrato Causa accertata o probabile Impatto operativo NSA (NSA Net) Blocco intermittente rete Top Secret Aggiornamenti software / patch Ingressi scaglionati (Code Gray), analisi rallentate FAA (Aviazione Civile) Stop nazionale dei voli Guasto a un router di rete Paralisi temporanea del traffico aereo USA Microsoft 365 Interruzione dei servizi cloud e posta Problema tecnico sui server centrali Blocco lavorativo per aziende e uffici JPMorgan / United Airlines Malfunzionamento reti operative Anomalie informatiche interne Ritardi nei pagamenti bancari e voli a terra

Gli Stati Uniti spendono oltre novanta miliardi di dollari l’anno per il comparto d’intelligence, tra budget ufficiale e fondi riservati. Eppure, gran parte di questa immensa spesa pubblica finisce in contratti miliardari ad aziende esterne per sviluppare nuovi programmi avveniristici o sistemi di intelligenza artificiale, lasciando la manutenzione delle reti di base in uno stato di cronica fragilità. Spesso le reti di base sono vecchie di anni, se non oltre il decennio, e lo loro manutenzione è molto complessa, spesso quasi impossibile.

Non è la prima volta che accade: già nel gennaio del 2000 la rete di Fort Meade rimase completamente al buio per 72 ore a causa di un sovraccarico dei computer che smistavano le intercettazioni, richiedendo un milione e mezzo di dollari e migliaia di ore di lavoro straordinario per il ripristino. Ventisei anni dopo, la lezione non sembra essere stata assimilata.

Un’economia avanzata e un apparato di sicurezza nazionale non crollano necessariamente per l’attacco di una potenza straniera. Spesso si inceppano dall’interno, vittime di una gestione che insegue l’alta finanza tecnologica ma dimentica di far funzionare i cavi e i server su cui poggia il lavoro di tutti i giorni. L’autodistruzione è spesso dietro l’angolo.