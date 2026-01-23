L’Intelligenza Artificiale entra in refezione la Germania arruola robot-cuochi per sfamare le truppe

L’automazione sta diventando una risorsa strategica, non solo per l’industria civile, ma anche per la difesa. L’azienda di robotica Circus Defence, con sede a Monaco di Baviera, ha appena firmato un contratto con le Forze Armate tedesche (Bundeswehr) per la fornitura e la gestione del robot CA-1. Si tratta di un sistema avanzato, basato sull’intelligenza artificiale, destinato alla preparazione e alla distribuzione di pasti presso una caserma militare in Germania. L’obiettivo? Garantire un servizio di ristorazione affidabile, 24 ore su 24, per i soldati di stanza, minimizzando il personale necessario.

Secondo fonti ben informate, il sito pilota scelto è la base di Alt Duvenstedt, nello Schleswig-Holstein, alla Hugo Junkers Kaserne. Qui, all’interno della caserma Hugo Junkers che ospita le truppe del Battaglione di Fanteria della Marina, il sistema entrerà in funzione nella prima metà del 2026.

Come funziona il robot CA-1

Il sistema CA-1 non è un semplice distributore automatico, ma un vero e proprio robot per la ristorazione in grado di cucinare autonomamente pasti freschi. Questo risponde a un’esigenza logistica fondamentale: garantire cibo caldo ai soldati che lavorano a turni, che hanno orari di addestramento variabili, o che rientrano dalle missioni quando la mensa è chiusa.

Ecco le caratteristiche tecniche principali del CA-1:

Autonomia completa: il sistema cucina e lava persino gli utensili in totale autonomia.

Capacità produttiva: può preparare fino a 500 porzioni per ogni “caricamento” di ingredienti.

Velocità: il tempo di preparazione di un piatto varia dai tre ai quattro minuti.

Logistica termica: dispone di otto scomparti riscaldanti per la precottura e il mantenimento in caldo dei pasti.

La logica economica e demografica

Da un punto di vista economico, Circus Defence stima che l’utilizzo del CA-1 permetta di ridurre i costi del personale addetto alla ristorazione fino al 95%.

Questa innovazione si inserisce perfettamente nel quadro demografico e strategico dell’Occidente contemporaneo. Le risorse umane sono sempre più scarse e costose, rendendo necessaria una drastica riduzione delle forze di supporto a favore di quelle operative. In un’ottica di efficienza della spesa pubblica, automatizzare la logistica di base – come la mensa – permette di liberare risorse finanziarie e umane per la prima linea. I soldati devono mangiare e bene, perché, come diceva Napoleone, “L’esercito marcia sul suo stomaco”, ma il numero di cuochi deve essere limitato al massimo. In futuro, vedremo una robotica sempre più spinta farsi carico di questi servizi essenziali.

Domande e risposte

Perché le forze armate hanno bisogno di robot per la cucina? La necessità nasce da un duplice fattore: operativo ed economico. I militari lavorano su turni imprevedibili e spesso rientrano da esercitazioni a orari in cui le mense tradizionali sono chiuse. Il robot garantisce pasti caldi h24. Inoltre, il calo demografico in Occidente impone di ottimizzare le risorse umane: avere meno personale nelle cucine significa poter destinare più uomini ai reparti operativi e di combattimento.

Il robot sostituirà completamente gli esseri umani in mensa? Non del tutto, ma in gran parte. I costi del personale possono ridursi fino al 95%. Il sistema CA-1 è autonomo nella preparazione e nel lavaggio delle stoviglie, ma richiede comunque un operatore umano per essere “caricato” con gli ingredienti freschi e per la manutenzione. Si passa quindi da una brigata di cucina a una figura di supervisione tecnica e logistica.

Qual è la qualità del cibo prodotto dal CA-1? Il sistema è progettato per preparare pasti freschi su richiesta in tre o quattro minuti, non per erogare cibo liofilizzato o precotto industrialmente. Utilizzando ingredienti reali caricati nel sistema e grazie a otto scomparti termici per gestire le temperature, il robot promette una qualità standardizzata e alta sicurezza igienica, dato che lava autonomamente anche gli utensili utilizzati.