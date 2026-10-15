L’inflazione USA torna a fare spingere fortemente per l’energia. La Fed prepara una nuova mazzata sui mutui

L’illusione di aver domato la bestia è durata lo spazio di un’estate. Negli Stati Uniti l’inflazione ha rialzato la testa con una violenza inattesa, smentendo le speranze di chi scommetteva su un rapido allentamento monetario. A settembre l’indice generale dei prezzi al consumo (CPI) è salito dello 0,65% rispetto ad agosto: se questo aumento proseguisse su base annua, avremmo un incremento monstre al 8,1%.

Ecco l’inflazione mensile:

Ecco invece il dato annuale :

Chi sperava in una fiammata passeggera legata solo al greggio dovrà ricredersi. I rincari hanno ormai contagiato l’intera struttura economica americana, penetrando a fondo nei servizi essenziali e riaccendendo settori che sembravano finalmente placati.

I servizi non perdonano, i beni ripartono

La componente più insidiosa riguarda i servizi “core”, che escludono le bollette energetiche e pesano per quasi due terzi sull’intero paniere. In questo comparto i prezzi sono cresciuti dello 0,37% in un solo mese, pari a un +4,5% annualizzato.

A pesare come un macigno sono i costi dell’abitazione. Gli affitti residenziali e il valore locativo figurativo per i proprietari marciano a ritmi compresi tra il 3,9% e il 4,3% annuo. Chi scommetteva su un raffreddamento del mercato immobiliare ha sbagliato i calcoli.

Anche i cosiddetti servizi “supercore”, depurati dalla casa, corrono a un +3,7% annualizzato. Spostarsi in aereo costa il 22% in più rispetto a un anno fa e riparare l’automobile in officina è diventato un salasso (+5,8% su base annua).

Come se non bastasse, è finita la tregua sui beni di consumo. Dopo mesi di sconti che avevano fatto respirare le famiglie, i prodotti industriali hanno registrato il maggior incremento da quasi due anni (+3,1% annualizzato). A spingere i listini sono le auto usate e i dispositivi tecnologici, trascinati dalla corsa agli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Voce di spesa Variazione mensile Variazione annua Dal 2020 Indice generale (CPI) +0,65% (+8,1% ann.) +3,7% +30% Indice “Core” (senza cibo ed energia) +0,33% (+4,1% ann.) +2,6% – Servizi Core +0,37% (+4,5% ann.) +3,2% +31% Energia +5,2% +20,4% +53% Benzina +9,3% +35,0% –

L’energia brucia, il carrello resiste per esaurimento risorse

L’energia ha agito da detonatore immediato. Il settore è balzato del 5,2% in un mese (+20,4% sull’anno), con la benzina che ha segnato un violento +9,3% mensile e un +35% annuo. Dal 2020 a oggi, fare rifornimento o scaldarsi costa oltre il 53% in più.

L’unico freno apparente viene dal carrello della spesa domestica, rimasto piatto su agosto (+1,8% annuo). Ma non è merito di una ritrovata benevolenza dei listini. I consumatori sono semplicemente a corto di liquidità.

Dopo anni di margini gonfiati dalle catene commerciali, le famiglie hanno iniziato a tagliare gli acquisti o a setacciare la rete in cerca di sconti. Il cibo resta comunque più caro del 32% rispetto all’era pre-Covid: la domanda non si è placata per sazietà, ma per sfinimento del portafoglio.

La Fed alle strette: il conto lo pagano debitori e famiglie

I dati ufficiali non lasciano spazio all’ottimismo: con un’inflazione complessiva al 3,7% annuo e la componente “core” che accelera al 2,6%, il margine di manovra della Federal Reserve si è azzerato. I mercati che scommettevano su riduzioni del costo del denaro prima di fine anno devono fare i conti con la realtà: Jerome Powell rischia di dover aumentare ancora i tassi d’interesse.

Se la banca centrale americana deciderà una nuova stretta prima del nuovo anno, l’impatto sull’economia reale sarà immediato:

Mutui per la casa: i tassi, già sui massimi pluridecennali, saliranno ancora, bloccando le compravendite e mettendo in crisi chi ha contratti a tasso variabile.

i tassi, già sui massimi pluridecennali, saliranno ancora, bloccando le compravendite e mettendo in crisi chi ha contratti a tasso variabile. Prestiti e carte di credito: il credito al consumo vedrà rate sempre più proibitive, erodendo la capacità di spesa mensile delle famiglie indebitate.

il credito al consumo vedrà rate sempre più proibitive, erodendo la capacità di spesa mensile delle famiglie indebitate. Piccole e medie imprese: il rifinanziamento dei prestiti aziendali diventerà ancora più oneroso, rallentando assunzioni e investimenti produttivi.

La consueta ricetta monetaria insiste nel curare l’inflazione frenando la domanda con tassi alti, fingendo di ignorare che questa linea non risolve i rincari energetici o tecnologici, ma scarica tutto il peso su lavoratori e debitori. Chi confidava in un atterraggio morbido dovrà attrezzarsi per una frenata brusca.