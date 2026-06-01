L’India congela il prezzo del carburante aereo: una mossa di Stato contro la crisi

Il problema dell’alto costo dei carburanti avio sta colpendo tutto il mondo, ma Nuova Delhi sembra aver trovato una soluzione, diciamo così,”di sistema”. Le raffinerie indiane hanno congelato il prezzo del carburante per aerei sui voli nazionali dopo che le compagnie aeree hanno chiesto una tregua dagli aumenti dei prezzi del carburante, secondo quanto riportato da Bloomberg, aggiungendo che ad aprile i prezzi del carburante per aerei sono aumentati dell’8,6% in risposta a un’offerta più limitata.

In un’ulteriore concessione alle compagnie aeree, i produttori di carburante indiani hanno anche ridotto il prezzo del carburante per aerei per i voli internazionali, aggiunge il rapporto, citando portavoce anonimi delle raffinerie statali.

Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. e Hindustan Petroleum Corp. hanno aumentato i prezzi del carburante quattro volte nell’ultimo mese in risposta alla crisi dello Stretto di Hormuz. Si tratta dei primi aumenti dei prezzi del carburante in India da quattro anni, poiché il governo si è impegnato a proteggere i consumatori dalle fluttuazioni dei mercati petroliferi globali. L’India dipende dal greggio importato per oltre l’80% del proprio consumo.

Il terzo importatore mondiale di greggio ha visto l’inflazione all’ingrosso balzare all’8,3% ad aprile rispetto all’anno precedente a causa del conflitto in Medio Oriente e del suo impatto sull’offerta globale di petrolio. Ciò ha rappresentato una significativa accelerazione rispetto al tasso di inflazione annuale del 3,88% registrato a marzo, facendo salire i prezzi all’ingrosso del carburante. Questi prezzi hanno subito un’impennata ad aprile, con l’aumento del 32,4% per la benzina e del 25,19% per il diesel. Ciò segna un aumento rispetto al rialzo mensile del 2,5% per la benzina a marzo e del 3,62% per il diesel.

Alla fine di maggio, gli analisti di Kpler hanno rivisto al ribasso le loro proiezioni sulla domanda indiana di ben il 39% per quest’anno, prevedendo una crescita di soli 77.000 barili al giorno, in calo rispetto alle precedenti previsioni di 128.000 barili al giorno. Questo significa che l’India funzionerà di più a carbone perfino e legna e carbonella, piuttosto che a gas e petrolio.

Ciò nonostante l’esenzione dalle sanzioni sul greggio russo, che rappresenta un terzo delle importazioni totali di petrolio dell’India e che gli Stati Uniti hanno già prorogato due volte. Tuttavia, l’India importava anche una quantità considerevole di petrolio dal Medio Oriente. Questi flussi sono stati ridotti dalla chiusura da parte dell’Iran della libera circolazione delle navi nello Stretto di Hormuz, nonostante un accordo tra Teheran e Nuova Delhi che ha permesso a diverse navi che trasportavano materie prime energetiche di attraversare il punto di strozzatura e consegnare petrolio e gas all’India. Nello stesso tempo qualche nave non risolve il problema della scarsità delle forniture mondiali e il boom dei prezzi.