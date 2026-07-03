L’incubo dei barili fantasma: milioni di tonnellate di petrolio iraniano bloccati in mare

Una flotta silenziosa e gigantesca galleggia senza meta sui mari asiatici. Decine di superpetroliere cariche fino all’orlo formano una fila disordinata e quasi interminabile. Aspettano che qualche raffineria decida di comprare il loro carico. L’Iran si trova oggi in una corsa contro il tempo drammatica e paradossale. Teheran ha una finestra di soli 60 giorni concessa da Washington per vendere il proprio greggio alla luce del sole. Questa scadenza scadrà a metà agosto. Eppure, nessuno sembra volere quel petrolio. I mercati restano freddi e i magazzini asiatici sono già pieni.

Una flotta fantasma senza una destinazione economica

I numeri descrivono una vera e propria paralisi logistica ed economica. Secondo i dati di Kpler e Vortexa, una massa oscillante tra i 58 e i 68 milioni di barili di petrolio iraniano si trova attualmente in mare. Di questi, oltre 20 milioni di barili sono fermi da più di una settimana nelle acque dell’Asia meridionale. Si tratta di un aumento del 18% in soli sette giorni. Per dare un’idea sono circa 30 giorni della produzione di un gigante petrolifero come gli Emirati Arabi, che galleggiano.

Il dato più allarmante per le casse di Teheran è che oltre il 90% di questi carichi non ha una destinazione finale dichiarata. Sulle rotte navali i comandanti indicano semplicemente “in attesa di ordini” o fanno rotta verso Singapore. Questo indica la volontà di effettuare trasbordi clandestini da nave a nave nello Stretto di Malacca per nascondere l’origine del greggio.

I tre nodi che frenano i compratori asiatici

Il blocco non è dovuto alla mancanza di produzione, ma a una serie di ostacoli geopolitici e commerciali difficili da superare per i raffinatori asiatici.

I serbatoi pieni in Asia: Durante la fase più acuta della crisi dello Stretto di Ormuz, i grandi acquirenti asiatici hanno fatto scorte massicce di emergenza. Cina, India e Corea del Sud hanno i serbatoi pieni e non hanno urgenza di acquistare nuovi volumi a breve termine, nonostante i prezzi convenienti. Anche la capacità fisica ha un limite.

Durante la fase più acuta della crisi dello Stretto di Ormuz, i grandi acquirenti asiatici hanno fatto scorte massicce di emergenza. Cina, India e Corea del Sud hanno i serbatoi pieni e non hanno urgenza di acquistare nuovi volumi a breve termine, nonostante i prezzi convenienti. Anche la capacità fisica ha un limite. La frenata delle raffinerie cinesi: La Cina è sempre stata il principale cliente dell’Iran. Tuttavia, l’attività delle raffinerie indipendenti cinesi è scesa ai minimi storici degli ultimi nove anni. Le grandi aziende statali di Pechino preferiscono restare alla finestra. Temono che le banche non riescano a finanziare le operazioni a causa delle sanzioni occidentali ancora attive.

La Cina è sempre stata il principale cliente dell’Iran. Tuttavia, l’attività delle raffinerie indipendenti cinesi è scesa ai minimi storici degli ultimi nove anni. Le grandi aziende statali di Pechino preferiscono restare alla finestra. Temono che le banche non riescano a finanziare le operazioni a causa delle sanzioni occidentali ancora attive. La prudenza strategica dell’India: La scorsa settimana il ministro del Petrolio indiano, Hardeep Puri, ha incontrato il suo omologo iraniano a Nuova Delhi. L’incontro si è concluso con un nulla di fatto. Le aziende statali indiane hanno forniture assicurate fino alla fine di agosto. Inoltre, chiedono garanzie chiare a Washington sui canali di pagamento in dollari per evitare sanzioni mirate. Per ora preferiscono comprare quello russo, anche perché Mosca compra il carburante indiano.