La Russia fa il pieno di carburante dall’India: un modo per superare gli attacchi ucraini

In quello che è un po’ un colpo di scena, la Russia ha iniziato a importare carburante raffinato dall’India via mare nel tentativo di mitigare la grave carenza di carburante sul territorio nazionale causata dai continui attacchi con droni ucraini alle sue infrastrutture energetiche. In un’esclusiva di Reuters, fonti del settore hanno rivelato che una prima spedizione di almeno 60.000 tonnellate metriche (510.000 barili) di benzina è stata inviata dall’India tramite due petroliere dirette verso i porti russi.

Gli attacchi con droni ucraini hanno messo fuori uso circa il 30% della capacità di raffinazione del petrolio della Russia, portando la produzione interna al minimo degli ultimi 21 anni proprio nel periodo di picco della domanda estiva. Con il consumo di benzina che ha raggiunto un picco di almeno 110.000 tonnellate metriche al giorno nei mesi estivi di maggiore affluenza, Mosca sta cercando affannosamente di colmare un deficit di circa 25.000 tonnellate (212.500 barili) al giorno, secondo Reuters.

La scorsa settimana, il parlamento russo ha approvato emendamenti fiscali urgenti che prevedono sussidi per le importazioni di carburante. Tali sussidi sono esplicitamente ancorati ai costi di consegna indiani e ai prezzi portuali per rendere economicamente sostenibili le importazioni via mare. Il Cremlino prevede di importare 400.000 tonnellate metriche di benzina al mese dall’India e da vari altri paesi. Anche gli alleati regionali hanno intensificato gli sforzi: la Bielorussia ha triplicato le sue forniture ferroviarie di benzina alla Russia, portandole a oltre 70.000 tonnellate nella prima metà di giugno. Sfortunatamente per Mosca, i suoi vicini terrestri non dispongono della capacità in eccesso necessaria per risolvere la crisi da soli.

L’India è diventata un fornitore inaspettato per il mercato russo dei carburanti. Dopo aver acquistato volumi record di greggio russo a prezzi scontati, le raffinerie indiane stanno ora esportando benzina verso la Russia, mentre la carenza interna si aggrava. A giugno l’India ha importato circa 2,6–2,7 milioni di barili al giorno di greggio russo, più della metà delle sue importazioni totali di petrolio. Queste raffinerie dispongono di ampie capacità per trasformare il greggio in benzina e altri carburanti, consentendo all’India di rifornire mercati che la Russia non è più in grado di servire appieno da sola.

Gli attacchi con droni a lungo raggio dell’Ucraina hanno ripetutamente colpito raffinerie, depositi di carburante e impianti petrolchimici russi nel corso dell’ultimo anno, riducendo la capacità di raffinazione e costringendo Mosca a limitare le esportazioni di carburante per proteggere le forniture interne. Gli attacchi hanno messo in luce la difficoltà di difendere le infrastrutture energetiche sparse sul vasto territorio russo.