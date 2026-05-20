L’illusione verde dell’India: tanti pannelli solari, ma manca la rete per accenderli

Avere pannelli solari e sole non sono sufficienti per aumentare l’energia da fonti rinnovabili. Purtroppo ci vuole anche accumulo e rete e questo vale anche in India.

Anche nel subcontinente asiatico la rete elettrica locale si è espansa a un tasso inferiore a quanto accaduto ai punti di generazione di energia rinnovabile, rallentando lo sviluppo delle energie solari ed eoliche locali e questo proprio in un momento di tensione energetica legato alla carenza di forniture dal Medio Oriente.

I limiti della rete e della trasmissione hanno rappresentato quasi i due terzi di tutte le limitazioni di energia rinnovabile, pari a 300 gigawattora (GWh) nel primo trimestre dell’anno, ha affermato martedì il think tank sull’energia pulita Ember in un rapporto.

“Questo crescente squilibrio tra i progetti solari in rapida evoluzione e le infrastrutture di trasmissione più lente rappresenta ora il rischio operativo più critico per l’obiettivo del Paese di raggiungere 500 gigawatt (GW) di elettricità non fossile entro il 2030”, hanno scritto gli analisti di Ember.

Sebbene negli ultimi anni gli impianti solari ed eolici indiani abbiano superato gli obiettivi del governo, secondo l’analisi di Ember l’India ha raggiunto solo circa l’80% dei suoi obiettivi annuali di trasmissione negli ultimi cinque anni.

Attualmente, un progetto su quattro del Sistema di Trasmissione Interstatale a livello nazionale subisce un ritardo di un anno o più, a causa di controversie sui diritti di passaggio, frammentazione della proprietà terriera, autorizzazioni relative alle foreste e alla biodiversità e una base di fornitori globali limitata per i componenti ad alta tensione in corrente continua (HVDC), osserva Ember.

L’India prevede di quadruplicare la propria capacità di energia solare e triplicare gli impianti di generazione eolica entro dieci anni, secondo il nuovo Piano di adeguatezza della generazione pubblicato dall’Autorità centrale per l’elettricità del Paese all’inizio di quest’anno.

Nel 2025, l’India si è vantata di aver raggiunto con cinque anni di anticipo l’obiettivo di far provenire il 50% della propria capacità elettrica installata da fonti non fossili. Il problema è che una parte non secondaria di queste installazioni poi risulta inutile, perché non collegata alla rete, rendendo questo investimenti inutili.

Nonostante il boom delle aggiunte di capacità rinnovabile, l’India continua a fare affidamento sul carbone per soddisfare la maggior parte della propria domanda di energia, poiché le autorità cercano anche di evitare blackout in caso di gravi ondate di calore.

La produzione di energia elettrica da carbone e gli impianti a carbone in India continuano ad aumentare, e il carbone rimane un pilastro fondamentale del mix energetico indiano, con una quota di circa il 60% della produzione totale di energia.

Questo balzo nella capacità installata da fonti rinnovabili non significa che la produzione di energia rinnovabile sostituirà presto il carbone in India, specialmente se i vincoli di rete e i ritardi relativi alle batterie e alla trasmissione persistono.