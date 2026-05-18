Finalmente il governo Meloni chiede formalmente alla UE l’attivazione delle clausole di salvaguardia per il caro energia

Alla fine il Governo italiano ha deciso di fare ciò che avrebbe dovuto pretendere da tempo: chiedere formalmente l’attivazione della clausola di salvaguardia prevista nel nuovo Patto di Stabilità anche per le spese straordinarie legate alla crisi energetica. Una scelta politicamente inevitabile, soprattutto dopo che ben 17 Paesi su 27 hanno già invocato e ottenuto la medesima deroga per aumentare la spesa militare fuori dal computo del deficit.

La lettera inviata da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen rappresenta un passaggio politico di enorme rilevanza: l’Italia mette finalmente nero su bianco una verità che Bruxelles tenta di occultare dietro formule tecnocratiche e descrizioni da burocrati. Se è legittimo derogare ai vincoli di bilancio per acquistare armi, è ancora più legittimo farlo per proteggere famiglie e imprese travolte da una crisi energetica senza precedenti.

Non a caso, nella stessa comunicazione inviata a Bruxelles, il Governo richiama anche il tema dei fondi SAFE, il nuovo strumento europeo destinato al finanziamento della sicurezza e della difesa comune. Un riferimento politicamente rilevante: se l’Unione Europea mobilita nuove risorse e amplia gli spazi fiscali per il riarmo, diventa ancora più difficile giustificare rigidità e resistenze quando si tratta invece di sostenere il sistema produttivo, contenere il costo dell’energia e proteggere cittadini e imprese.

La posizione italiana è difficilmente contestabile sul piano giuridico. L’articolo 26 del nuovo quadro di governance economica europea consente l’attivazione della clausola di salvaguardia in presenza di circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dei governi. E cosa sarebbe la crisi energetica che ha colpito l’Europa se non esattamente questo? L’esplosione dei prezzi dell’energia, la destabilizzazione dei mercati energetici, le conseguenze geopolitiche della guerra e le distorsioni create dalle stesse politiche europee rientrano pienamente nella casistica prevista.

Il punto centrale è un altro: Bruxelles vuole conservare margini di arbitrio politico enormi. Il nuovo Patto di Stabilità, venduto come più “flessibile” e “realistico”, mantiene invece un impianto profondamente discrezionale, nel quale le regole non operano secondo criteri automatici e oggettivi, ma vengono filtrate attraverso valutazioni politiche, interpretazioni amministrative e rapporti di forza tra Stati membri e Commissione.

Per le spese militari si è rapidamente aperta la porta della deroga. Per energia, industria, tutela del tessuto produttivo e protezione dei cittadini dagli effetti devastanti del caro energia, invece, compaiono distinguo, rinvii, cautele interpretative e continui richiami alla “prudenza fiscale”. È la dimostrazione plastica di una Unione Europea che considera prioritario finanziare la militarizzazione del continente, mentre tratta come secondaria la sopravvivenza economica delle imprese, il potere d’acquisto delle famiglie e la stabilità sociale.

La realtà è che il nuovo Patto di Stabilità resta costruito attorno a una logica punitiva. Cambiano i nomi, si moltiplicano i tavoli tecnici, si introducono piani pluriennali negoziati, ma la filosofia di fondo resta identica: la Commissione europea mantiene il potere di decidere caso per caso chi può spendere, per cosa e a quali condizioni. È una cessione di sovranità sostanziale, mascherata da coordinamento economico.

Qui emerge tutta la contraddizione dell’Europa contemporanea. Bruxelles proclama la necessità della transizione verde, dell’autonomia energetica e di una politica industriale comune; poi ostacola l’uso della politica fiscale nazionale per fronteggiare concretamente la crisi energetica che essa stessa ha contribuito ad aggravare con scelte ideologiche, regolazioni miopi e un’impostazione ostile alla produzione e alla competitività industriale europea.

Con questa richiesta, Meloni mette la Commissione di fronte alle proprie responsabilità. Se la clausola di salvaguardia è stata ritenuta indispensabile per finanziare il riarmo europeo, non esiste alcuna ragione economica, giuridica o politica per negarla oggi a sostegno di famiglie e imprese travolte dal caro energia. Qualsiasi rifiuto confermerebbe che le regole europee non sono strumenti neutrali di stabilità, ma leve politiche utilizzate selettivamente per imporre priorità decise a Bruxelles.

Il vero scandalo non è che l’Italia chieda flessibilità. Il vero scandalo è che, nel 2026, uno Stato sovrano debba ancora chiedere il permesso alla Commissione per proteggere la propria economia da una crisi eccezionale evidente a chiunque.

Antonio Maria Rinaldi