Il governo orientale della Libia potrebbe dichiarare lo stato di forza maggiore sui terminali di esportazione del petrolio e sui giacimenti petroliferi a causa dei “ripetuti attacchi alla National Oil Corporation (NOC)”, ha affermato il governo con sede a Bengasi.

Sebbene il governo libico orientale non sia riconosciuto a livello internazionale, molti dei giacimenti petroliferi della Libia si trovano nella parte orientale del Paese e sono sotto il controllo del generale Khalifa Haftar, uomo forte dell’esercito nazionale libico (LNA).

Circolano voci secondo cui la anche la sede della NOC libica, con sede a Tripoli, sarebbe stata presa d’assalto.

Il governo orientale ha dichiarato che potrebbe trasferire temporaneamente la sede della NOC in una delle città “sicure” come Ras Lanuf e Brega, entrambe controllate dal governo orientale, secondo una dichiarazione riportata da Reuters.

La NOC ha smentito le notizie secondo cui la sede sarebbe stata presa d’assalto, definendole “completamente false”. Ha addirittura affermato che questa mossa fa parte di una manovra del governo di Bengasi per delegittimare la società petrolifera di stato.

All’inizio di questo mese, a Tripoli sono scoppiati scontri che hanno costretto le compagnie di navigazione a deviare le navi dal porto della capitale, sollevando preoccupazioni per la sicurezza delle esportazioni energetiche vitali del Paese.

A metà maggio, la NOC ha dichiarato che “i processi tecnici e operativi in tutti i giacimenti petroliferi e nei porti procedono normalmente e in sicurezza”. Però ora, improvvisamente c’è un’interruzione.

La NOC “rassicura i suoi partner locali e internazionali che la produzione e l’esportazione di petrolio e gas proseguono senza intoppi e senza interruzioni in tutte le sue filiali, in conformità con i più elevati standard di sicurezza e che non vi è alcun impatto sui processi operativi”, ha affermato la società.

Negli ultimi mesi, le principali compagnie petrolifere internazionali hanno annunciato il loro ritorno in Libia dopo anni di assenza a causa della guerra civile che ha devastato i giacimenti petroliferi e le infrastrutture degli oleodotti a causa delle lotte intestine tra i sostenitori dei governi dell’est e dell’ovest.

BP ed Eni, ad esempio, sono tornate in Libia lo scorso anno dopo un decennio di assenza dal Paese a causa della guerra civile. Dopo una pausa di 10 anni, anche il fornitore statunitense di servizi petroliferi Weatherford torna a lavorare in Libia.