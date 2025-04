La Libia lancia la prima offerta di nuovi blocchi petroliferi dal 2007

La Libia offrirà accordi di produzione condivisa ai vincitori della prima gara di esplorazione di petrolio e gas in 18 anni, hanno affermato i massimi funzionari petroliferi libici lunedì a Londra.

La Libia sta offrendo un totale di 22 blocchi per l’esplorazione e lo sviluppo, 11 offshore e 11 onshore, comprese aree con scoperte non sviluppate, nella prima gara internazionale di esplorazione e sviluppo in 18 anni.

La precedente gara si era svolta nel 2007, quattro anni prima della caduta di Muammar Gheddafi nel 2011, che ha portato a una lunga guerra civile nel paese con varie fazioni e interessi tribali in lotta per il controllo delle istituzioni chiave e dei principali giacimenti petroliferi. una vera e propria eternità.

A causa del conflitto, la produzione di petrolio in Libia ha spesso sofferto negli ultimi anni, al punto che l’OPEC ha esentato il produttore nordafricano dagli accordi sulle quote di produzione OPEC+.

La Libia mira a incrementare la produzione di petrolio e ad attrarre investimenti esteri nel settore petrolifero in un periodo di relativa stabilità nel paese.

Il nuovo round di offerte ha suscitato molto interesse da parte delle major straniere, ha dichiarato oggi Masoud Suleman, presidente della National Oil Corporation (NOC) libica, a Reuters.

La produzione di greggio della Libia supera attualmente 1,4 milioni di barili al giorno (bpd), afferma la NOC. Un ottimo risultato

La società nazionale punta ad aumentare la produzione di petrolio a 2 milioni di barili al giorno entro i prossimi tre anni, “a condizione che vi siano finanziamenti sufficienti”.

Anche le major straniere hanno fatto passi avanti per tornare a operare in Libia.

BP ed Eni, ad esempio, sono tornate in Libia l’anno scorso dopo aver evitato il paese per un decennio a causa della guerra civile.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla NOC della Libia, l’italiana Eni ha ripreso le trivellazioni esplorative nel bacino di Ghadames in ottobre. La società gestisce il blocco esplorativo in cui sta effettuando le trivellazioni in collaborazione con BP e la Libyan Investment Authority, il fondo sovrano del paese.