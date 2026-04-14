L’IA scende in fabbrica: il piano da 10 milioni di Google per riqualificare gli operai americani

C’è un’economia reale, fatta di bulloni, catene di montaggio e macchinari pesanti, che la Silicon Valley sembra aver improvvisamente riscoperto. Non si vive di solo codice e, per quanto i server possano elaborare dati alla velocità della luce, c’è ancora bisogno di mani umane per assemblare, costruire e mantenere l’infrastruttura del mondo fisico. Con questa consapevolezza pragmatica, Google ha deciso di mettere mano al portafogli, staccando un assegno da 10 milioni di dollari destinato al Manufacturing Institute (MI), l’ente no-profit legato alla National Association of Manufacturers.

L’obiettivo è chiaro: addestrare 40.000 operai americani all’uso dell’intelligenza artificiale. I fondi, provenienti dal Google.org AI Opportunity Fund, serviranno a colmare un divario di competenze che rischia di paralizzare l’industria manifatturiera degli Stati Uniti, dove si stima un ammanco di quasi 1,9 milioni di lavoratori qualificati entro il 2033.

Il programma si articolerà su linee di intervento molto precise:

AI 101 for Manufacturing: un corso di base che adatta i moduli formativi standard di Google alle esigenze specifiche e quotidiane dell’officina.

un corso di base che adatta i moduli formativi standard di Google alle esigenze specifiche e quotidiane dell’officina. Advanced AI for Manufacturing Technicians: un percorso avanzato, sviluppato ex novo dal Manufacturing Institute, per formare tecnici di alto livello.

un percorso avanzato, sviluppato ex novo dal Manufacturing Institute, per formare tecnici di alto livello. Espansione territoriale: l’apertura di nuovi centri della Federation for Advanced Manufacturing Education (FAME) in almeno 15 nuove regioni, integrando l’uso dell’IA direttamente nei programmi di apprendistato.

Da un punto di vista strettamente economico, questa mossa è tutt’altro che semplice filantropia. L’investimento in capitale umano è la precondizione per la crescita della produttività marginale. L’intelligenza artificiale rappresenta il nuovo capitale di sviluppo, ma senza una forza lavoro adeguatamente formata per interagirvi, il suo rendimento crolla. Maggie Johnson, a capo di Google.org, ha sottolineato come la vera innovazione avvenga solo quando chi sta “sul pavimento della fabbrica” ha accesso concreto agli strumenti tecnologici.

C’è poi il fattore psicologico, che sui mercati e nelle fabbriche pesa quanto quello strutturale. Carolyn Lee, presidente del Manufacturing Institute, ha toccato un nervo scoperto: la paura di essere sostituiti. L’automazione ha già ridisegnato il panorama industriale globale, e l’IA spaventa l’operaio medio. Eppure, la narrazione che emerge da questa partnership punta all’aumento delle capacità umane (la cosiddetta augmentation), non alla loro sostituzione. Demistificare l’algoritmo portandolo tra i macchinari industriali significa trasformare una minaccia percepita in uno strumento di competitività globale.

Se gli Stati Uniti vogliono mantenere il passo in una fase di spietata competizione industriale (specialmente sul fronte delle catene di approvvigionamento asiatiche), non possono permettersi fabbriche analogiche. E forse, a Mountain View, hanno capito che senza un’industria manifatturiera forte e tecnologicamente aggiornata, anche i colossi del cloud si troverebbero, prima o poi, a corto di clienti reali.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link