L’Europa affamata prosciuga il gas americano: crollo del 60% per l’India, che corre ai ripari con l’Oman

Un curioso sorpasso ha avuto luogo nel mese di settembre sui mercati internazionali. A settembre l’Oman è stato il principale fornitore di GNL dell’India, scalzando gli Stati Uniti che avevano occupato il primo posto per mesi dopo l’inizio della guerra con l’Iran, poiché gli acquirenti europei stanno accaparrandosi i carichi americani e intensificando la concorrenza con l’Asia per le forniture spot statunitensi.

Nelle ultime settimane, le dinamiche di arbitraggio hanno favorito l’Europa nell’attrarre i carichi di GNL statunitensi, e gli acquirenti europei hanno assorbito ulteriori forniture americane a fronte di livelli storicamente bassi nei siti di stoccaggio del gas in tutta l’UE in vista dell’inverno.

Di conseguenza, l’India ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto da altre fonti e l’Oman è diventato il principale fornitore, anche per prossimità geografica.

Le importazioni indiane dall’Oman sono aumentate dell’11,6% rispetto ad agosto, raggiungendo 0,59 milioni di tonnellate il mese scorso, mentre quelle dagli Stati Uniti sono crollate del 60,7% rispetto al mese precedente, attestandosi a 0,34 milioni di tonnellate, secondo i dati di monitoraggio delle navi cisterna forniti da Kpler e citati da The Indian Express .

Pertanto, mentre l’Oman è stato il principale fornitore dell’India, la Nigeria si è classificata al secondo posto con 0,35 milioni di tonnellate, nonostante un calo del 35% delle importazioni su base mensile. Gli Stati Uniti si sono classificati al terzo posto e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) al quarto, con spedizioni in aumento del 27,3% rispetto ad agosto, raggiungendo 0,31 milioni di tonnellate a settembre, secondo i dati.

Tra i maggiori acquirenti di GNL dell’Asia meridionale, l’India ha ottenuto risultati migliori rispetto al Pakistan e al Bangladesh dallo scoppio della guerra in Iran, come ha evidenziato questa settimana l’ultima analisi di Wood Mackenzie.

«L’India ha ottenuto risultati relativamente migliori grazie all’adozione di una strategia di gestione della domanda a più livelli che ha permesso di mantenere inalterata la distribuzione del gas nelle città, riducendo al contempo l’approvvigionamento ai settori dei fertilizzanti, delle raffinerie e dell’industria nei mesi di marzo e aprile», hanno scritto gli analisti della società di consulenza energetica.

Nonostante un’impennata dei prezzi di aggiudicazione delle gare d’appalto indiane, passati da 16,8–18,8 dollari per milione di unità termiche britanniche (MMBtu) tra marzo e giugno 2026 fino a 26,4 dollari/MMBtu a settembre, la domanda è rimasta solida per tutto il periodo, ha affermato WoodMac. Questo permette all’India di cercare di sostiuire il gas al carbone le cui forniture sono maggiormente un problema.