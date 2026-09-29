Gas Naturale: l’Europa sta beneficiando di una combinazione favorevole sul costi di trasporto

L’Europa sta attualmente beneficiando della chiusura dell’arbitraggio tra la costa del Golfo degli Stati Uniti e l’Asia e sta importando maggiori quantità di GNL, forse per alleviare i timori relativi all’approvvigionamento di gas durante l’inverno.

L’arbitraggio Atlantico-Pacifico rimarrà chiuso per il resto dell’anno, a causa degli elevati costi di trasporto, e ciò ha portato a un reindirizzamento della maggior parte dei carichi spot statunitensi verso l’Europa, dove i costi di trasporto sono molto più bassi.

Nell’ultimo mese, l’Europa ha sottratto all’Asia un numero maggiore di carichi di GNL e le consegne verso l’Europa sono state inferiori solo del 4% rispetto a un anno fa, a fronte di un calo annuo del 30% delle consegne di GNL in Europa registrato all’inizio di agosto, secondo i dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg .

I flussi di GNL dal Medio Oriente, ostacolati negli ultimi sette mesi ìdal conflitto che coinvolge lo stretto di Hormuz, hanno fatto impennare i prezzi del gas in Asia e in Europa, raggiungendo il culmine all’inizio di questo mese quando i prezzi hanno toccato il livello più alto dalla crisi energetica del 2022-2023, mentre gli acquirenti continuano a contendersi le forniture disponibili che non devono transitare attraverso lo Stretto di Ormuz.

L’Asia stava vincendo la competizione all’inizio della primavera e dell’estate, ma con la chiusura dell’arbitraggio Atlantico-Pacifico per il resto dell’anno, l’Europa sta ora importando maggiori forniture immediate di GNL, sebbene a un costo elevato.

Al momento, la redditività del trasporto di carichi spot di GNL non è vantaggiosa per l’Asia, quindi le forniture si stanno dirigendo verso l’Europa, in quello che potrebbe rappresentare un importante sollievo per la preparazione dell’Europa all’inverno. A rendere i prezzi verso l’Europa più interessanti sono anche gli alti costi del transito attraverso il Canale di Panama, che hanno raggiunto punte di 5 milioni di dollari in certi casi particolari, ma sono comunque molto elevati.

Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe, al 27 settembre i siti di stoccaggio del gas dell’UE erano pieni solo al 70% circa. Si tratta di un livello ben al di sotto della media quinquennale dell’86% per questo periodo dell’anno.

Alcune delle principali economie, tra cui la più grande, la Germania, hanno livelli di gas immagazzinato persino inferiori alla media in questa stagione di riempimento. Gli enormi stoccaggi tedeschi, i quarti al mondo per dimensioni, sono pieni solo al 57% circa, il che ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento qualora il prossimo inverno dovesse rivelarsi molto più freddo rispetto agli inverni precedenti.