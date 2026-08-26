L’euro digitale privato sfida il monopolio del dollaro: Revolut lancia EURR e scuote i pagamenti europei

Il predominio assoluto del dollaro nel mondo digitale rischia di trasformare l’euro in una moneta marginale. Su oltre 300 miliardi di dollari di controvalore in stablecoin circolanti nel mondo, le monete agganciate all’euro valgono complessivamente meno di 800 milioni: una frazione minuscola, quasi irrilevante.

Ora il colosso fintech Revolut, forte di 80 milioni di clienti e di una valutazione da 115 miliardi, prova a rompere questo assedio lanciando sul mercato europeo la sua stablecoin: EURR.

La geografia strategica del test: fuori dall’Eurozona per tagliare i costi

La fase pilota del nuovo token parte in tre paesi: Danimarca, Polonia e Portogallo. Una scelta che non è casuale: mentre il Portogallo fa parte dell’unione monetaria, Polonia e Danimarca appartengono all’Unione Europea ma conservano le rispettive valute nazionali (Corona danese e Zloty polacco). I loro scambi commerciali con l’Eurozona sono costanti e intensi.

Per cittadini e imprese polacche o danesi, gestire pagamenti in euro significa pagare commissioni bancarie di cambio e sobbarcarsi la burocrazia dell’apertura di conti esteri. Con EURR questo attrito sparisce: chiunque può detenere ed effettuare transazioni in euro stablecoin EURR direttamente dall’applicazione, senza passare dai lenti e costosi circuiti interbancari tradizionali.

Il divario tra le valute digitali

Tipologia Stablecoin Valore di Mercato Globale Quota sul Totale Monete legate al Dollaro USA (USD) Oltre $299 miliardi ~99,7% Monete legate all’Euro (EUR) Meno di $800 milioni ~0,3%

I numeri mostrano chiaramente l’urgenza di creare canali distributivi reali per la valuta europea. Revolut conta oltre 16 milioni di utenti che operano già con cripto-attività: numeri che nessun operatore finora poteva vantare.

Copertura totale al 100% e regole MiCA

EURR non è nato come qualcosa borderline, ma uno strumento regolato e vigilato. L’emissione legale è affidata a Bridge, società del gruppo Stripe autorizzata come istituto di moneta elettronica sotto la vigilanza della CSSF del Lussemburgo, nel pieno rispetto del regolamento europeo MiCA.

Il meccanismo di protezione si basa su regole severe:

Copertura totale 1:1 : per ogni token EURR emesso, c’è un euro reale depositato a garanzia.

: per ogni token EURR emesso, c’è un euro reale depositato a garanzia. Fondi segregati : il denaro di riserva è custodito in conti bancari protetti o investito in titoli a brevissimo termine a elevata liquidità. Quindi il rischio è pari a zero.

: il denaro di riserva è custodito in conti bancari protetti o investito in titoli a brevissimo termine a elevata liquidità. Quindi il rischio è pari a zero. Infrastruttura aperta: il token viaggia su reti pubbliche e veloci come Ethereum e Polygon.

Chi possiede il token può convertirlo in qualsiasi momento alla pari, azzerando il rischio di corse agli sportelli o insolvenze.

Cosa cambia per l’economia reale

L’arrivo di EURR non è un semplice aggiornamento per appassionati di tecnologia, ma un cambiamento pratico nei flussi monetari quotidiani. Se la moneta digitale privata dimostrerà di saper proteggere il capitale e azzerare i costi di trasferimento, costringerà l’intero sistema bancario tradizionale a rivedere margini e commissioni, restituendo potere d’acquisto e liquidità a imprese e consumatori.

Inoltre lo stablecoin può avere una pluralità di operatori, ciascuno con la propria blockchain e i propri dati, il che lo rende sempre meglio di una sola Moneta Elettronica emessa da una banca centrale, cioè il famoso Euro digitale. Tra l’altro la copertura di queste monete è effettuata con titoli di stato che, alla fine, vengono presi e tolti dal mercato, alla faccia dello spread.