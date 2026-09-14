Schianto sul grattacielo e allarme sicurezza: Pechino vieta il possesso dei droni. Il paradosso che frena l’economia del futuro

Un velivolo leggero che si schianta contro la facciata a specchio del China Zun, il grattacielo più alto di Pechino. Il bilancio è pesante: il pilota muore sul colpo, tredici persone rimangono ferite e i palazzi del potere di Zhongnanhai scoprono di essere a tiro di volo.

È bastato questo episodio drammatico per far scattare nella capitale cinese una reazione drastica. Dal 15 novembre 2026 a Pechino i droni non solo non potranno più alzarsi in volo: sarà del tutto vietato possederli, custodirli in casa o trasportarli. Chi li ha deve disfarsene o portarli fuori città.

È una misura senza precedenti al mondo che equipara, nei fatti, un comune quadricottero radiocomandato a un’arma da fuoco.

La stretta totale: espulsione o rottamazione

Il provvedimento approvato dall’amministrazione municipale trasforma l’intero territorio di Pechino in una no-fly zone invalicabile. Le regole precedenti, entrate in vigore a maggio, chiedevano la registrazione del proprietario con documento e vietavano il volo senza permessi speciali. Adesso il governo ha scelto la linea dura: azzeramento totale.

I cittadini e le aziende hanno tempo fino a metà novembre per liberarsi dei propri apparecchi. Il Comune ha previsto tre strade obbligate:

Riacquisto pubblico: lo Stato ricompra i droni registrati, riconoscendo un indennizzo massimo di 3.000 yuan (circa 390 euro).

lo Stato ricompra i droni registrati, riconoscendo un indennizzo massimo di 3.000 yuan (circa 390 euro). Rottamazione: consegna del dispositivo ai centri autorizzati per lo smaltimento in cambio di un piccolo contributo.

consegna del dispositivo ai centri autorizzati per lo smaltimento in cambio di un piccolo contributo. Spedizione fuori dai confini: invio del drone verso altre province, con spese postali a carico dell’amministrazione.

Chi non rispetta i tempi rischia il sequestro immediato e pesanti sanzioni. Già dal 20 settembre è scattato il divieto assoluto per qualsiasi decollo non autorizzato, con controlli di polizia estesi fino a 300 chilometri di raggio attorno alla città.

L’incidente al Citic Tower che ha cambiato tutto

Per capire la severità della decisione bisogna tornare allo scorso giugno. Un piccolo aereo biposto decollato da una scuola di volo periferica ha attraversato indisturbato lo spazio aereo metropolitano, finendo la sua corsa contro il Citic Tower, la torre di 109 piani che domina il quartiere finanziario.

L’impatto ha aperto una falla evidente nel sofisticato sistema di difesa della capitale. Il timore non riguarda solo i velivoli tradizionali, ma soprattutto i droni commerciali, facili da modificare e capaci di trasportare piccoli carichi esplosivi, come i conflitti recenti hanno dimostrato a livello globale. Davanti al rischio per la sicurezza nazionale e per i vertici del Partito, la tolleranza è scesa a zero.

Che cos’è la “low altitude economy” e perché la Cina ci puntava

Il paradosso economico è evidente. Negli ultimi due anni la Cina ha inserito la cosiddetta low altitude economy (economia a bassa quota) tra i pilastri strategici della crescita industriale nazionale.

Con questa formula si intende l’insieme delle attività economiche che utilizzano lo spazio aereo sotto i 1.000 o 3.000 metri di quota. Comprende la consegna merci con piccoli apparecchi senza pilota, i taxi volanti elettrici (eVTOL), il monitoraggio dei campi agricoli, le ispezioni di ponti e reti elettriche, fino alle riprese video per il turismo e l’informazione.

Settore della Low Altitude Economy Applicazione pratica Impatto del blocco a Pechino Logistica urbana Consegna merci e pacchi veloci Progetti pilota interrotti Audiovisivo e media Riprese aeree e giornalismo Attività completamente azzerata Edilizia e infrastrutture Ispezione di grattacieli e ponti Ritorno a metodi manuali costosi Commercio al dettaglio Vendita al pubblico di dispositivi civili Mercato locale cancellato per legge

Pechino spingeva per creare una filiera da centinaia di miliardi di dollari, guidata da colossi nazionali come DJI, leader mondiale del settore. Ora, proprio la capitale impone una retromarcia secca.

Il cortocircuito tra investimenti e sicurezza

Centinaia di professionisti del video, agenzie pubblicitarie, geometri e periti si trovano dall’oggi al domani con strumenti di lavoro inservibili e non commerciabili in città. L’indennizzo pubblico copre a malapena il costo di un modello base, lasciando le perdite sul groppone degli operatori privati. Il tutto dopo aver ricevuto un incentivo pubblico ad utilizzare questi moderni sistemi, talvolta perfino guidati direttamente dall’Intelligenza artificiale.

Inoltre, il segnale inviato agli investitori rischia di essere devastante. La Cina ha promosso la ricerca e lo sviluppo di velivoli autonomi per le metropoli del futuro; eppure, alla prima vera emergenza, la risposta è stata il divieto totale di possesso, non una migliore regolazione del traffico aereo.

Pechino non è un caso isolato. Circa venti grandi metropoli cinesi hanno già introdotto limitazioni severe al volo nei centri urbani. La capitale, tuttavia, ha scelto la strada più estrema: considerare il drone non come un’opportunità di sviluppo, ma come una minaccia da allontanare oltre i confini comunali. Il rischio, o l’opportunità, è quella che la “Low altitude economy” rimanga qualcosa limitato ai centri secondari e alle aree rurali. Un passaggio del genere verrebbe a cambiare anche il gap stesso città campagna, con la seconda che avrebbe una maggiore opportunità di comunicare e commerciare a basso costo.

L’ambizione tecnologica deve così fare i conti con la realtà: far convivere milioni di cittadini, grattacieli e cieli affollati richiede standard di sicurezza che oggi, persino con la tecnologia cinese, nessuno sa ancora garantire senza fermare le macchine.