I contribuenti tedeschi stanno pagando una fattura miliardaria per la difesa dell’Ucraina, ma le fabbriche della Germania restano con i magazzini pieni e le linee ferme. Berlino ha versato fiumi di denaro a fondo perduto, convinta che quegli aiuti avrebbero rimesso in moto anche la propria industria pesante. La realtà del fronte è invece uno schiaffo economico senza precedenti: l’esercito ucraino prende i soldi europei e acquista armamenti altrove.

A rompere gli indugi diplomatici con una sfuriata pubblica ci ha pensato Johann Wadephul, esponente di punta della politica estera tedesca, durante un’intervista al quotidiano Bild. Wadephul ha raccontato di aver affrontato direttamente il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev, ponendo una questione elementare di ritorno economico.

«Siamo il principale sostenitore finanziario e militare dell’Ucraina. Di conseguenza, l’industria della difesa tedesca deve trarne beneficio. Aiutiamo Kiev, ma io devo rendere conto ai cittadini tedeschi: il minimo che possiate fare è coinvolgere le nostre imprese in tutte le gare d’acquisto.»

La lamentela di Berlino fotografa un cortocircuito enorme. Nell’ambito del massiccio pacchetto europeo da circa 90 miliardi di euro a sostegno di Kiev, la Germania è il contributore di maggior peso. In un’ottica di politica industriale di buon senso, una spesa pubblica di questa portata dovrebbe agire da volano economico, stimolando occupazione qualificata, commesse interne e gettito fiscale per lo Stato che stacca l’assegno.

Invece il moltiplicatore della spesa tedesca finisce all’estero, lasciando la Germania con il debito e gli altri con gli ordinativi. Cornuti, armati e mazziati.

L’illusione dell’eccellenza e il ritardo industriale tedesco

Dare la colpa alla sola ingratitudine di Kiev sarebbe un comodo alibi. Come evidenziato dall’analista Andrew Korybko, il problema di fondo risiede nella clamorosa inadeguatezza dell’offerta industriale della Germania rispetto alle esigenze reali della guerra moderna.

Mentre Berlino cercava di vendere costosi sistemi corazzati tradizionali, il conflitto è mutato radicalmente. A dominare il fronte non sono più le lunghe colonne di carri armati del Novecento, ma una combinazione letale di droni commerciali modificati, munizioni circuitanti e connettività satellitare istantanea.

Su questi fronti, la Germania semplicemente non compete:

Droni d’attacco ed FPV: Il monopolio pratico della componentistica e dei telai economici appartiene alla Cina. Kiev usa centinaia di migliaia di droni low cost per bloccare l’avanzata russa e provocare la maggioranza delle perdite nemiche. L’industria teutonica non produce nulla di simile a costi accettabili.

Intelligence e controllo: Gli Stati Uniti dominano la gestione dei dati sul campo, fornendo la rete Starlink e le armi ad alta precisione a lungo raggio. Washington detta le condizioni operative e si prende le forniture più remunerative.

Armi d’impatto rapido: La Gran Bretagna si muove con un’agilità diplomatica e logistica superiore, vendendo missili e tecnologie avanzate senza le eterne lentezze burocratiche di Berlino.

I vertici militari ucraini non badano alla diplomazia industriale di Bruxelles o di Berlino. Acquistano ciò che serve immediatamente per sopravvivere in trincea, spendendo i fondi ricevuti dove i tempi di consegna sono rapidi e i prodotti adatti al fango. I carri Leopard o i pezzi d’artiglieria tedeschi sono complessi, richiedono manutenzioni infinite e arrivano con il contagocce. Sono armi da esposizione e da parata, non da campo di battaglia, e comunque la Germania non ne produce abbastanza e, comunque, sono troppo costose.

La miccia politica che accende il voto di protesta

Sul piano interno tedesco, la questione sta diventando una vera e propria polveriera elettorale. L’elettore medio vede chiudere stabilimenti produttivi, subisce i rincari dell’energia e assiste al taglio dei servizi pubblici in nome del rigore di bilancio e della difesa dei famosi “Valori europei”. Scoprire che miliardi di tasse finiscono a Kiev senza generare un solo posto di lavoro o un minimo ritorno nelle fabbriche della Ruhr fa saltare i nervi ai contribuenti.

Questo malcontento alimenta direttamente l’ascesa nei sondaggi di forze come Alternative für Deutschland (AfD) e della sinistra sovranista, che da tempo denunciano l’assurdità di sacrificare l’economia nazionale per una guerra per procura.

Il rischio per Berlino è di rimanere tagliata fuori anche dal piatto della futura ricostruzione civile ucraina. Quando si tratterà di assegnare gli appalti per le grandi infrastrutture, i consorzi americani e le multinazionali asiatiche avranno già occupato ogni spazio utile.

La Germania rischia così di confermare la sua vocazione più amara degli ultimi anni: essere l’eterno pagatore di turno dell’Unione Europea, capace di finanziare le scelte altrui, ma incapace di difendere i propri interessi industriali di base.