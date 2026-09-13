Guerra dei droni e catene spezzate: la fibra di carbonio in 3D rivoluziona l’approvvigionamento militare

I magazzini militari occidentali sono vuoti. La guerra moderna in Ucraina ha spazzato via in pochi mesi l’illusione di conflitti rapidi e puliti, mettendo a nudo un dramma logistico senza precedenti: vince chi produce prima, a costi minori e senza farsi bloccare i rifornimenti.

Oggi migliaia di droni vengono distrutti ogni settimana. Chi dipende da lunghe catene di montaggio all’estero o da impianti centralizzati è destinato a soccombere.

In questo scenario di pura emergenza industriale arriva una svolta che segna il passaggio dall’artigianato alla produzione di massa: la stampa tridimensionale ad alta velocità basata su materiali compositi in fibra di carbonio.

Il salto tecnologico: che cos’è il sistema CBAM

Per decenni la stampa tridimensionale è rimasta poco più di un passatempo per prototipi da laboratorio. Costosa, lenta e fragile, non poteva competere con la fresatura classica o lo stampaggio a iniezione.

L’azienda americana Impossible Objects ha rotto questo limite raccogliendo 40 milioni di dollari in un round guidato da Inflection Equity per scalare il suo brevetto CBAM 25 (Composite-Based Additive Manufacturing).

Il meccanismo è ingegnoso nella sua semplicità: invece di fondere lentamente un filo di plastica come le comuni stampanti commerciali, il sistema stende fogli continui rinforzati (come carbonio o fibra di vetro), applica un legante liquido con testine a getto d’inchiostro ad alta risoluzione, deposita polvere polimerica e fonde il tutto termicamente.

Il risultato è impressionante sul piano del ritmo di fabbricazione:

La macchina stampa fino a 25 strati al minuto.

La velocità operativa è di ben 15 volte superiore rispetto a qualsiasi sistema concorrente.

I pezzi non subiscono ritiri o deformazioni dimensionali durante il raffreddamento.

Una robustezza paragonabile ai metalli

La vera svolta per l’ingegneria bellica e aerospaziale risiede nella tenuta meccanica. I droni militari non possono essere fatti con plastiche tenere che si spaccano al primo sbalzo di pressione o all’impatto con il vento.

Il processo CBAM raggiunge una resistenza a trazione di 200 megapascal (MPa). Si tratta di un valore quattro volte più alto rispetto ai normali polimeri per stampa additiva.

In parole povere, questo materiale regge carichi strutturali enormi pesando la metà dell’alluminio. Non serve più scavare blocchi di metallo dal pieno né aspettare mesi per creare stampi in acciaio dal costo esorbitante.

Questa transizione verso materiali compositi sempre più resistenti e leggeri trova riscontro anche nell’analisi tecnica di 3Dnatives su come la deposizione di filamenti continui stia ridefinendo l’ingegneria. L’obiettivo industriale non è più creare modelli dimostrativi, ma sostituire direttamente staffe e componenti metallici pesanti con strutture alveolari ultraleggere.

La lezione del fronte ucraino: produrre diecimila droni al mese

Nel teatro ucraino abbiamo visto che le grandi fabbriche centralizzate sono bersagli facili per i missili da crociera a lungo raggio. Se un missile distrugge lo stabilimento che produce le scocche, l’intera linea di difesa si ferma.

La difesa statunitense ha compreso la lezione. Tra i clienti attivi del nuovo sistema figurano la U.S. Air Force e soprattutto l’arsenale militare dell’esercito a Rock Island. In questa struttura, le stampanti CBAM possono garantire una produzione fino a 10.000 corpi drone al mese, ma possono essere facilmente nascoste in normali magazzini anonimi.

Non parliamo di promesse future, ma di macchinari già installati. Con oltre 20 milioni di dollari di commesse governative già assegnate, la tecnologia serve a fabbricare droni a lungo raggio, ali leggere e persino cablaggi integrati direttamente all’interno della struttura durante la stampa.

Confronto: produzione classica contro stampa CBAM

Per comprendere il risparmio operativo e logistico, ecco un confronto pratico tra i due mondi:

Parametro Manifattura Classica (Stampi/CNC) Stampa Additiva CBAM 25 Tempi di avviamento Da 3 a 6 mesi per preparare gli stampi Immediato (basta caricare il file digitale) Resistenza meccanica Molto alta sui metalli lavorati Fino a 200 MPa (composito carbonio) Flessibilità del disegno Modifiche costosissime a stampo fatto Modifiche istantanee da software Logistica sul campo Impianti pesanti, poco trasportabili Unità decentrabili presso magazzini avanzati Ritmo produttivo Veloce solo per milioni di copie 25 strati/minuto anche per lotti medi

Il ritorno della sovranità manifatturiera e la sicurezza della decentralizzazione

Chi pensa che la guerra moderna sia solo software e intelligenza artificiale commette un errore madornale. Senza la capacità fisica di sfornare hardware al ritmo con cui viene distrutto, qualunque esercito resta a terra.

Dal punto di vista della spesa pubblica, la tecnologia CBAM rappresenta un modello virtuoso:

Azzeramento del capitale bloccato: non servono milioni di euro anticipati per allestire officine dedicate a un solo modello di velivolo. Aggiornamento continuo: se il nemico cambia frequenza di disturbo radio o sistema di avvistamento, il giorno dopo si stampa un drone con forma e antenne modificate senza buttare via la catena di montaggio. Reshoring produttivo: gli Stati tornano padroni delle proprie catene di fornitura, evitando di comprare telai plastici e leghe leggere da Paesi esteri potenzialmente ostili.

La produzione CBAM si adatterebbe anche perfettamente a un sistema economico, come quello italiano, fatto di piccole e piccolissime aziende, anzi ne trarrebbe forza: un sistema altamente decentralizzato è uno che non può essere distrutto facilmente e che si può adattare con rapidità alle novità o innovare lui stesso. Un vero sistema losgistico sicuro fa di queste qualità il proprio punto di forza.